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గోధుమపిండితో చపాతీ, పూరీ కామన్ - ఇలా "ఇడ్లీలు" చేయండి! - పిల్లలకూ నచ్చేస్తాయి!

రెగ్యులర్ టిఫెన్స్​ను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

New Style Idli Recipe
New Style Idli Recipe (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 3:44 PM IST

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New Style Idli Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా చాలా మంది ప్రిపేర్ చేసుకునే వాటిల్లో ఒకటి "ఇడ్లీ". తేలిగ్గా అరగడంతో పాటు, ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని ఎక్కువ మంది వీటిని తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే, సాధారణంగా ఇడ్లీ తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు పిండిని రెడీ చేసుకుని పులియబెట్టాలి. ఇదంతా కాస్త టైమ్​తో కూడుకున్న పని. అందుకే, మీకోసం పప్పు నానబెట్టి రుబ్బాల్సిన అవసరం లేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఒక రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "గోధుమ ఇడ్లీలు". ఇవి ఎప్పుడూ చేసే ఇడ్లీకి కొంచెం భిన్నంగా, బోల్డంత రుచిగా ఉంటాయి. పైగా వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఎవరైనా సరే ఎక్కువ ఇబ్బంది పడకుండా నిమిషాల్లోనే తయారుచేసుకోవచ్చు. క్యారెట్, పాలకూర కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ ఇడ్లీలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నయా స్టైల్ ఇడ్లీలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు కట్టలు - పాలకూర
  • అర కప్పు - క్యారెట్ తురుము
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • కొద్దిగా - వంటసోడా
  • నాలుగు కప్పులు - గోధుమపిండి
  • రెండు గుప్పెళ్లు - కొత్తిమీర తరుగు

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తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ హెల్దీ ఇడ్లీ తయారీ కోసం ముందుగా నాలుగు కట్టల తాజా పాలకూరను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • పాలకూర ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుని అందులో ఉడికిన పాలకూర, గోధుమపిండి, టేస్ట్​కు సరిపడా ఉప్పు, వంటసోడా, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యారెట్ తురుము, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • ఆపై తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దానిపై మూతపెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి.
  • పావుగంట తర్వాత నానిన పాలకూర-గోధుమపిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ మీకు కావాల్సిన సైజులో గుండ్రంగా బాల్స్​లా చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఇడ్లీ షేప్​లోనూ వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకున్నాక ఆవిరి మీద ఉడికించి తీసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, వహ్వా అనిపించే హెల్దీ "గోధుమ ఇడ్లీలు" లేదా పాలక్ క్యారెట్ బాల్స్ మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఇక వీటిని పల్లీ, కొబ్బరి లేదా టమాటా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్​ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
  • అంతేకాదు, ఈ గోధుమపిండి ఇడ్లీలను కడాయిలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి ఓ నిమిషం వేయిస్తే ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ భలే రుచిగా ఉంటాయి.
  • బడి నుంచి సాయంత్రం పిల్లలు ఇంటికొచ్చాక ఎప్పుడూ రెగ్యులర్​గా చేసి పెట్టే స్నాక్స్​ కాకుండా ఓసారి ఇలా వెరైటీగా గోధుమపిండి ఇడ్లీలు చేసి పెట్టండి.
  • పిల్లలు వీటిని ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు. అద్దిరిపోయే టేస్ట్​కు ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అవుతారు!

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గోధుమపిండితో టేస్టీ ఇడ్లీలు
NEW STYLE IDLI RECIPE

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