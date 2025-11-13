ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ "ఎగ్​ సలాడ్​" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​, డిన్నర్​కు బెస్ట్​!

-ఎగ్స్​తో ఎప్పుడూ అవే వంటలు చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా సలాడ్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోండి!

Tasty and Healthy Egg Salad
Tasty and Healthy Egg Salad (ETV Bharat)
Published : November 13, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Tasty and Healthy Egg Salad: కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఏం చేసుకోవాలో తెలియదు. ఇడ్లీ, దోశ పిండి ఉంటే ఆ సంగతి వేరు. వాటితో వెరైటీ రెసిపీలు చేసుకోవచ్చు. కానీ అవి లేనప్పుడు కూడా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా చేసుకునే రెసిపీ ఉంది. దానికి కోడిగుడ్లు ఉంటే సరిపోతాయి. ఏంటి ఎగ్స్​ అనగానే బ్రెడ్​ ఆమ్లెట్​, ఆమ్లెట్​ వంటివి అనుకుంటున్నారా? ఏ మాత్రం కాదు ఎగ్స్​తో సలాడ్​ చేసుకోవచ్చు. సూపర్​గా ఉంటుంది. తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్​తో నిమిషాల్లోనే ఇన్​స్టంట్​గా తయారయ్యే ఈ రెసిపీని ఎవరైనా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన ఎగ్​ సలాడ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Eggs
ఎగ్స్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఎగ్స్​ - 4
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • టమాటా - 1
  • క్యాప్సికం - సగం ముక్క
  • కీరా - 1
  • చాట్​ మసాలా - పావు టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలో ఎగ్స్​ ఉంచి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఎగ్స్​ ఉన్న గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాయిల్​ చేసుకోవాలి. ఎగ్స్​ ఉడికేలోపు మిగతా పదార్థాలను రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అందుకోసం ఉల్లిపాయను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. కీరాదోసపై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
Carrot
క్యారెట్​ (Getty Images)
  • టమాటా తొడిమ తీసేసి అందులోని గింజలు తీసేసి సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యాప్సికం సగం ముక్క తీసుకుని అందులోని గింజలు తీసేసి సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా కావాల్సిన కూరగాయలను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు ఎగ్స్​ బాయిల్​ అవుతాయి. పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఆ నీటిని వంపేసి అందులో మామూలు నీళ్లు పోసి చల్లారనివ్వాలి.
Tomato
టమాటా - క్యాప్సికం (Getty Images)
  • 5 నిమిషాల తర్వాత ఎగ్స్​పై ఉండే పొట్టు తీసేసి పొడుగ్గా, సన్నగా లేదా మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఉడికించి కట్​ చేసిన ఎగ్​ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యారెట్​, టమాటా, క్యాప్సికం, కీరా, చాట్​ మసాలా, ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి చెయ్యి లేదా గరిటెతో కదపకుండా గిన్నెను పైకి కిందకు అంటూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే చేతితో కలిపితే ఎగ్స్​ చిదిరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి సర్వ్​ చేసుకుంటే టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ ఎగ్​ సలాడ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Pepper
మిరియాల పొడి (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఈ సలాడ్​ ఇంకొంచెం రుచికరంగా ఉండటానికి చిన్న సైజ్​ ఆలూను ఉడికించి సన్నగా కట్​ చేసుకుని తీసుకోవచ్చు.
  • మీ దగ్గర చాట్​ మసాలా లేకపోతే దాని బదులు ధనియాల పొడి అయినా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
Tasty and Healthy Egg Salad
ఎగ్స్​ సలాడ్​ (ETV Bharat)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

