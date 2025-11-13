టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఎగ్ సలాడ్" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్, డిన్నర్కు బెస్ట్!
-ఎగ్స్తో ఎప్పుడూ అవే వంటలు చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా సలాడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి!
Published : November 13, 2025 at 3:07 PM IST
Tasty and Healthy Egg Salad: కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఏం చేసుకోవాలో తెలియదు. ఇడ్లీ, దోశ పిండి ఉంటే ఆ సంగతి వేరు. వాటితో వెరైటీ రెసిపీలు చేసుకోవచ్చు. కానీ అవి లేనప్పుడు కూడా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా చేసుకునే రెసిపీ ఉంది. దానికి కోడిగుడ్లు ఉంటే సరిపోతాయి. ఏంటి ఎగ్స్ అనగానే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్, ఆమ్లెట్ వంటివి అనుకుంటున్నారా? ఏ మాత్రం కాదు ఎగ్స్తో సలాడ్ చేసుకోవచ్చు. సూపర్గా ఉంటుంది. తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో నిమిషాల్లోనే ఇన్స్టంట్గా తయారయ్యే ఈ రెసిపీని ఎవరైనా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన ఎగ్ సలాడ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఎగ్స్ - 4
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- టమాటా - 1
- క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- కీరా - 1
- చాట్ మసాలా - పావు టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలో ఎగ్స్ ఉంచి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఎగ్స్ ఉన్న గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఎగ్స్ ఉడికేలోపు మిగతా పదార్థాలను రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అందుకోసం ఉల్లిపాయను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. కీరాదోసపై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- టమాటా తొడిమ తీసేసి అందులోని గింజలు తీసేసి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యాప్సికం సగం ముక్క తీసుకుని అందులోని గింజలు తీసేసి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కావాల్సిన కూరగాయలను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు ఎగ్స్ బాయిల్ అవుతాయి. పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ నీటిని వంపేసి అందులో మామూలు నీళ్లు పోసి చల్లారనివ్వాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత ఎగ్స్పై ఉండే పొట్టు తీసేసి పొడుగ్గా, సన్నగా లేదా మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉడికించి కట్ చేసిన ఎగ్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యారెట్, టమాటా, క్యాప్సికం, కీరా, చాట్ మసాలా, ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి చెయ్యి లేదా గరిటెతో కదపకుండా గిన్నెను పైకి కిందకు అంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే చేతితో కలిపితే ఎగ్స్ చిదిరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఎగ్ సలాడ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ సలాడ్ ఇంకొంచెం రుచికరంగా ఉండటానికి చిన్న సైజ్ ఆలూను ఉడికించి సన్నగా కట్ చేసుకుని తీసుకోవచ్చు.
- మీ దగ్గర చాట్ మసాలా లేకపోతే దాని బదులు ధనియాల పొడి అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
అన్నం మిగిలిపోయిందా? - ఇలా "కట్లెట్స్" చేయండి! - డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు!
బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసే "పెసరట్టు" - హోటల్ స్టైల్లో క్రిస్పీగా, సూపర్ టేస్టీగా!