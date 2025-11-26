ఉలవలతో చారు కాదు, "గారెలు" చేసుకోండి - క్రిస్పీగా అద్దిరిపోతాయి!
- మినపప్పు, పెసరపప్పుతో రొటీన్! - ఉలవల గారెలు పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : November 26, 2025 at 11:53 AM IST
Tasty and Crispy Ulava Garelu: చిన్నగా, సన్నగా ఉండే ఉలవల్లో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అందుకే, చాలా మంది వీటిని నానబెట్టి ఉడకబెట్టి నేరుగా తినడం లేదా చారు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అదే పద్ధతి కాకుండా ఓసారి ఇలా గారెలు చేసుకోండి. కిర్రాక్గా ఉంటాయి. చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా, అతి తక్కువ పదార్థాలతో రుచికరంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని నేరుగా తిన్నా లేదంటే ఏదైనా నాన్వెజ్ కర్రీతో తిన్నా అద్భుతం. అదీ లేదంటే టమాటా పచ్చడి కూడా సూట్ అవుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఉలవల గారెలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉలవలు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 2
తయారీ విధానం:
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉలవలను మొలకలు వచ్చేలా చేసుకోవాలి. మీరు ఉదయాన్నే వీటిని తినాలంటే ముందు రోజు ఉదయం వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఉలవలు బాగా నానిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసి కాటన్ క్లాత్లోకి తీసుకుని మూట కట్టి రాత్రంతా అలానే ఉంచాలి.
- ఉదయానికి ఉలవలకు మొలకలు వస్తాయి. అప్పుడు వాటిని మిక్సీజార్లోకి కొద్దికొద్దిగా వేసుకుని అస్సలు నీళ్లు పోయకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, కరివేపాకు, జీలకర్ర, ఉప్పు, కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ పేస్ట్ను ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉలవల మిక్స్లో వేసి కలుపుకోవాలి. చివరగా మిగిలిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వడలు లేదా గారెలు షేప్లో చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఇవి పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టాలి. ఇప్పుడే అదే నూనెలో మిగిలిన పిండిని కూడా వేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
- ఇక వీటిని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉలవలతో గారెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీకు ఉలవలు మొలకలుగా వద్దు అనుకుంటే మామూలుగా నానబెట్టి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఈ ఉలవలను గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు చుక్క నీళ్లు కూడా వాడొద్దు. అలానే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. నీళ్లు వాడితే పిండి మెత్తగా అవడంతో పాటు లూజుగా ఉంటుంది. దీంతో ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా వేసుకోవాలి.
