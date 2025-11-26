ETV Bharat / offbeat

ఉలవలతో చారు కాదు, "గారెలు" చేసుకోండి - క్రిస్పీగా అద్దిరిపోతాయి!

- మినపప్పు, పెసరపప్పుతో రొటీన్! - ఉలవల గారెలు పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!

Tasty and Crispy Ulava Garelu
Tasty and Crispy Ulava Garelu (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

November 26, 2025

Tasty and Crispy Ulava Garelu: చిన్నగా, సన్నగా ఉండే ఉలవల్లో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అందుకే, చాలా మంది వీటిని నానబెట్టి ఉడకబెట్టి నేరుగా తినడం లేదా చారు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అదే పద్ధతి కాకుండా ఓసారి ఇలా గారెలు చేసుకోండి. కిర్రాక్​గా ఉంటాయి. చాలా అంటే చాలా సింపుల్​గా, అతి తక్కువ పదార్థాలతో రుచికరంగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. వీటిని నేరుగా తిన్నా లేదంటే ఏదైనా నాన్​వెజ్​ కర్రీతో తిన్నా అద్భుతం. అదీ లేదంటే టమాటా పచ్చడి కూడా సూట్​ అవుతుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా ఉలవల గారెలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ulava Garelu
ఉలవలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉలవలు - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
Ulava Garelu
ఉలవల మొలకలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉలవలను మొలకలు వచ్చేలా చేసుకోవాలి. మీరు ఉదయాన్నే వీటిని తినాలంటే ముందు రోజు ఉదయం వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఉలవలు బాగా నానిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసి కాటన్​ క్లాత్​లోకి తీసుకుని మూట కట్టి రాత్రంతా అలానే ఉంచాలి.
  • ఉదయానికి ఉలవలకు మొలకలు వస్తాయి. అప్పుడు వాటిని మిక్సీజార్​లోకి కొద్దికొద్దిగా వేసుకుని అస్సలు నీళ్లు పోయకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Ulava Garelu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, కరివేపాకు, జీలకర్ర, ఉప్పు, కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ పేస్ట్​ను ముందుగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న ఉలవల మిక్స్​లో వేసి కలుపుకోవాలి. చివరగా మిగిలిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
Ulava Garelu
అల్లం ముక్క (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వడలు లేదా గారెలు షేప్​లో చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
Ulava Garelu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇవి పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టాలి. ఇప్పుడే అదే నూనెలో మిగిలిన పిండిని కూడా వేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
  • ఇక వీటిని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉలవలతో గారెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ulava Garelu
ఉలవ గారెలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీకు ఉలవలు మొలకలుగా వద్దు అనుకుంటే మామూలుగా నానబెట్టి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఈ ఉలవలను గ్రైండ్​ చేసేటప్పుడు చుక్క నీళ్లు కూడా వాడొద్దు. అలానే గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. నీళ్లు వాడితే పిండి మెత్తగా అవడంతో పాటు లూజుగా ఉంటుంది. దీంతో ఆయిల్​ ఎక్కువ పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా వేసుకోవాలి.

