కరకరలాడే "బ్రెడ్ పకోడీ" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - టమాటా సాస్తో ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
- ఈవెనింగ్ స్నాక్గా సూపర్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ అయిపోతుంది!
Published : October 25, 2025 at 3:59 PM IST
Tasty and Crispy Bread Pakoda: పకోడీ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. క్రంచీగా ఉండే వీటిని ఈవెనింగ్ టైమ్లో కప్పు ఛాయ్తో తాగేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అందుకే వీలుకుదిరినప్పుడల్లా ఇంట్లో చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ తినే రొటీన్ పకోడీలకు బై చెప్పి ఓసారి వెరైటీగా బ్రెడ్ పకోడీ చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది టేస్ట్. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. అంతేకాకుండా పిల్లలు కూడా ఇష్టంతో తింటారు. ఇంటికి గెస్టులు వచ్చినప్పుడు వీటిని స్నాక్స్గా పెట్టారంటే సూపర్ అంటూ తింటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని బ్రెడ్ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - సరిపడా
- కారం - తగినంత
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపిండి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 4
తయారీ విధానం:
- బ్రెడ్ పకోడీ కోసం అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బియ్యప్పిండి, శనగపిండి వేసి మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మరీ గట్టిగా, మరీ మందంగా కాకుండా పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కలిపి పెట్టిన పిండిని పక్కన పెట్టి బ్రెడ్ స్లైస్లను తీసుకోవాలి. బ్రెడ్ స్లైస్లకు నాలుగు వైపులా గోధుమరంగులో ఉండే పార్ట్ను కట్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అంటే స్క్వేర్ లేదా ట్రైయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి.
- కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలను ఒక్కొక్కటి తీసుకుని కలిపి పెట్టిన పిండిలో వేసి రెండు వైపులా కోట్ చేసుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన బ్రెడ్ ముక్కలను కూడా శనగపిండి మిశ్రమంలో డిప్ చేసి కోట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత కోట్ చేసిన బ్రెడ్ ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా వేసి వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి.
- బ్రెడ్ ముక్కలన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ముక్కలను కూడా నూనెలో వేసి వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా, క్రిస్పీగా ఉండే బ్రెడ్ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యప్పిండి బదులు మైదా పిండి కూడా వాడొచ్చు. లేదంటే మొత్తంగా శనగపిండితో చేసినా టేస్టీగానే ఉంటాయి.
- పిండిని వాటర్ పోసి మరీ లూజుగా, మరీ గట్టిగా కలపొద్దు. బ్రెడ్ ముక్కలను కోట్ అయ్యే కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. పిండి మరీ లూజుగా అయితే ముక్కలకు సరిగ్గా పట్టక, ఫ్రై చేసేటప్పుడు నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకుంటాయి.
