కరకరలాడే "బ్రెడ్​ పకోడీ" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - టమాటా సాస్​తో ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

- ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా సూపర్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Tasty and Crispy Bread Pakoda
Tasty and Crispy Bread Pakoda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Tasty and Crispy Bread Pakoda: పకోడీ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. క్రంచీగా ఉండే వీటిని ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో కప్పు ఛాయ్​తో తాగేందుకు ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. అందుకే వీలుకుదిరినప్పుడల్లా ఇంట్లో చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ తినే రొటీన్​ పకోడీలకు బై చెప్పి ఓసారి వెరైటీగా బ్రెడ్​ పకోడీ చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది టేస్ట్​. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. అంతేకాకుండా పిల్లలు కూడా ఇష్టంతో తింటారు. ఇంటికి గెస్టులు వచ్చినప్పుడు వీటిని స్నాక్స్​గా పెట్టారంటే సూపర్​ అంటూ తింటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని బ్రెడ్​ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Bread Pakoda
బ్రెడ్​ స్లైస్​లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కారం - తగినంత
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపిండి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - 4
Bread Pakoda
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • బ్రెడ్​ పకోడీ కోసం అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బియ్యప్పిండి, శనగపిండి వేసి మరోసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం వాటర్​ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మరీ గట్టిగా, మరీ మందంగా కాకుండా పిండిని మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Bread Pakoda
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కలిపి పెట్టిన పిండిని పక్కన పెట్టి బ్రెడ్​ స్లైస్​లను తీసుకోవాలి. బ్రెడ్​ స్లైస్​లకు నాలుగు వైపులా గోధుమరంగులో ఉండే పార్ట్​ను కట్​ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అంటే స్క్వేర్​ లేదా ట్రైయాంగిల్​ షేప్​లో కట్​ చేసుకోవాలి.
  • కట్​ చేసుకున్న బ్రెడ్​ ముక్కలను ఒక్కొక్కటి తీసుకుని కలిపి పెట్టిన పిండిలో వేసి రెండు వైపులా కోట్​ చేసుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన బ్రెడ్​ ముక్కలను కూడా శనగపిండి మిశ్రమంలో డిప్​ చేసి కోట్​ చేసుకోవాలి.
Bread Pakoda
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత కోట్​ చేసిన బ్రెడ్​ ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా వేసి వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి.
  • బ్రెడ్​ ముక్కలన్నీ పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ముక్కలను కూడా నూనెలో వేసి వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా, క్రిస్పీగా ఉండే బ్రెడ్​ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bread Pakoda
బ్రెడ్​ పకోడీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బియ్యప్పిండి బదులు మైదా పిండి కూడా వాడొచ్చు. లేదంటే మొత్తంగా శనగపిండితో చేసినా టేస్టీగానే ఉంటాయి.
  • పిండిని వాటర్​ పోసి మరీ లూజుగా, మరీ గట్టిగా కలపొద్దు. బ్రెడ్​ ముక్కలను కోట్​ అయ్యే కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి. పిండి మరీ లూజుగా అయితే ముక్కలకు సరిగ్గా పట్టక, ఫ్రై చేసేటప్పుడు నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకుంటాయి.

