ఏడాది నిల్వ ఉండే "ఆమ్లా మురబ్బా" - పుల్లగా, తియ్యగా అద్దిరిపోతుంది!

- అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకునే ఉసిరికాయ రెసిపీ - పిల్లలకు చపాతీ, బ్రెడ్​పై అప్లై చేస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Tasty Amla Murabba
Tasty Amla Murabba (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 9:22 AM IST

3 Min Read
Tasty Amla Murabba: చలికాలంలో విరివిగా దొరికే ఉసిరికాయలు చూస్తే ఎవరికైనా నిల్వ పచ్చడి పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది. అదీ కాదంటే పప్పు, రోటి పచ్చడి, పులిహోర అంటూ ఆల్టర్​నేటివ్స్​ వెతుకుతుంటారు. అయితే, ఇవన్నీ కాకుండా నిల్వ పచ్చడికి సమానంగా సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండే రెసిపీ మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే ఆమ్లా మురబ్బా. తియ్యగా, పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ వంటకం రుచిలో అదుర్స్​ అనిపిస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. పావుగంటలో తయారయ్యే ఈ రెసిపీని జామ్​కు బదులు బ్రెడ్​ మీద అప్లై చేస్తే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. పైగా ఉసిరిలోని విటమిన్​ సి, బెల్లంలోని ఐరన్​ మస్త్​ ప్రయోజనాలు కలిగేలా చేస్తాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఆమ్లా మురబ్బా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Tasty Amla Murabba
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉసిరికాయలు - అర కేజీ
  • బెల్లం తురుము - అర కేజీ
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • బ్లాక్​ సాల్ట్​ - పావు టీస్పూన్​
  • వేయించిన జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - పావు టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • పుచ్చపప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
Tasty Amla Murabba
బెల్లం తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా కాటన్​ క్లాత్​తో తుడిచి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ కట్​ చేసి అందులోని గింజలను సెపరేట్​ చేయాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి కట్​ చేసిన ఉసిరి ముక్కలు, పొట్టు తీసిన చిన్న అల్లం ముక్క వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన ఉసిరి మిశ్రమాన్ని అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి పాన్​ లేదా నాన్​స్టిక్​ పాన్​లోకి తీసుకోవాలి.
Tasty Amla Murabba
మిరియాల పొడి - జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఈ మిక్స్​లోకి బెల్లం తురుము వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి కలుపుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఉసిరి తురుము ఉన్న పాన్​ పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి ఉసిరి మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడినాక మిరియాల పొడి, బ్లాక్​ సాల్ట్​, కారం, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, పసుపు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లేత తీగం పాకం వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. పాకం సరిగ్గా వచ్చిందో రాలేదో చెక్​ చేయడానికి కొద్దిగా ఉసిరి మిశ్రమాన్ని మీ చూపుడు వేలు, బొటనవేలు మధ్య ఉంచి వేళ్లను విడదీస్తున్నప్పుడు రెండు వేళ్ల మధ్య ఒక సన్నని తీగ ఏర్పడినప్పుడు లేత తీగం పాకం వచ్చినట్టు.
Tasty Amla Murabba
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • లేత తీగం పాకం వచ్చినప్పుడు యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మరో స్టవ్​ మీద పాన్​ పెట్టి పుచ్చపప్పును దోరగా వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఉసిరి మిశ్రమంలో యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారాక నిమ్మరసం యాడ్​ చేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేశాక తడిలేని, గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆమ్లా మురబ్బా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tasty Amla Murabba
ఆమ్లా మురబ్బా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఉసిరికాయలు తాజావి, డ్యామేజ్​ లేనివి తీసుకుంటే ఈ స్వీట్ రెసిపీ బాగుంటుంది. అలాగే శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత అస్సలు తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి. అవసరమనుకుంటే కొద్దిసేపు ఫ్యాన్​గాలికి ఆరబెట్టుకోవచ్చు.
  • ఉసిరికాయలు ముక్కలు కోసి మిక్సీజార్​లో గ్రైండ్​ చేయడం కష్టమనుకుంటే నేరుగా ఉసిరికాయలను సన్నగా తురుముకుని అందులోని గింజలను వేరు చేస్తే సరి. అదే విధంగా అల్లం ముక్కను కూడా తురుముకోవాలి.
  • ఉసిరికాయలు ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే బెల్లం కూడా అదే మొత్తంలో తీసుకోవాలి. మీ దగ్గర బ్లాక్​ సాల్ట్​ లేకపోతే దాని బదులు నార్మల్​గా వాడే ఉప్పును కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • లేత తీగ పాకం వచ్చే వరకు ఉడికించి దింపేసుకుంటే సరి. అలాగే పూర్తిగా చల్లారాక మాత్రమే నిమ్మరసం యాడ్​ చేసుకోవాలి.

