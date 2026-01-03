ఏడాది నిల్వ ఉండే "ఆమ్లా మురబ్బా" - పుల్లగా, తియ్యగా అద్దిరిపోతుంది!
- అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకునే ఉసిరికాయ రెసిపీ - పిల్లలకు చపాతీ, బ్రెడ్పై అప్లై చేస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : January 3, 2026 at 9:22 AM IST
Tasty Amla Murabba: చలికాలంలో విరివిగా దొరికే ఉసిరికాయలు చూస్తే ఎవరికైనా నిల్వ పచ్చడి పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది. అదీ కాదంటే పప్పు, రోటి పచ్చడి, పులిహోర అంటూ ఆల్టర్నేటివ్స్ వెతుకుతుంటారు. అయితే, ఇవన్నీ కాకుండా నిల్వ పచ్చడికి సమానంగా సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండే రెసిపీ మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే ఆమ్లా మురబ్బా. తియ్యగా, పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ వంటకం రుచిలో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. పావుగంటలో తయారయ్యే ఈ రెసిపీని జామ్కు బదులు బ్రెడ్ మీద అప్లై చేస్తే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. పైగా ఉసిరిలోని విటమిన్ సి, బెల్లంలోని ఐరన్ మస్త్ ప్రయోజనాలు కలిగేలా చేస్తాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఆమ్లా మురబ్బా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉసిరికాయలు - అర కేజీ
- బెల్లం తురుము - అర కేజీ
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- బ్లాక్ సాల్ట్ - పావు టీస్పూన్
- వేయించిన జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్
- కారం - పావు టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- పుచ్చపప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం:
- ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా కాటన్ క్లాత్తో తుడిచి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ కట్ చేసి అందులోని గింజలను సెపరేట్ చేయాలి.
- మిక్సీజార్లోకి కట్ చేసిన ఉసిరి ముక్కలు, పొట్టు తీసిన చిన్న అల్లం ముక్క వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసిన ఉసిరి మిశ్రమాన్ని అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి పాన్ లేదా నాన్స్టిక్ పాన్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఈ మిక్స్లోకి బెల్లం తురుము వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి కలుపుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఉసిరి తురుము ఉన్న పాన్ పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగి ఉసిరి మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడినాక మిరియాల పొడి, బ్లాక్ సాల్ట్, కారం, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, పసుపు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లేత తీగం పాకం వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. పాకం సరిగ్గా వచ్చిందో రాలేదో చెక్ చేయడానికి కొద్దిగా ఉసిరి మిశ్రమాన్ని మీ చూపుడు వేలు, బొటనవేలు మధ్య ఉంచి వేళ్లను విడదీస్తున్నప్పుడు రెండు వేళ్ల మధ్య ఒక సన్నని తీగ ఏర్పడినప్పుడు లేత తీగం పాకం వచ్చినట్టు.
- లేత తీగం పాకం వచ్చినప్పుడు యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మరో స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి పుచ్చపప్పును దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఉసిరి మిశ్రమంలో యాడ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారాక నిమ్మరసం యాడ్ చేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేశాక తడిలేని, గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆమ్లా మురబ్బా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఉసిరికాయలు తాజావి, డ్యామేజ్ లేనివి తీసుకుంటే ఈ స్వీట్ రెసిపీ బాగుంటుంది. అలాగే శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత అస్సలు తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి. అవసరమనుకుంటే కొద్దిసేపు ఫ్యాన్గాలికి ఆరబెట్టుకోవచ్చు.
- ఉసిరికాయలు ముక్కలు కోసి మిక్సీజార్లో గ్రైండ్ చేయడం కష్టమనుకుంటే నేరుగా ఉసిరికాయలను సన్నగా తురుముకుని అందులోని గింజలను వేరు చేస్తే సరి. అదే విధంగా అల్లం ముక్కను కూడా తురుముకోవాలి.
- ఉసిరికాయలు ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే బెల్లం కూడా అదే మొత్తంలో తీసుకోవాలి. మీ దగ్గర బ్లాక్ సాల్ట్ లేకపోతే దాని బదులు నార్మల్గా వాడే ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- లేత తీగ పాకం వచ్చే వరకు ఉడికించి దింపేసుకుంటే సరి. అలాగే పూర్తిగా చల్లారాక మాత్రమే నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవాలి.
