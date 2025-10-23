ETV Bharat / offbeat

కార్తీక మాసంలో ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా - అద్దిరిపోయే "ఆలూ ఫ్రై"!

- ఈజీగా చేసుకోవాలనుకునేవారికి బెస్ట్​ రెసిపీ - చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!

Tasty Aloo Fry without Onions and Garlic
Tasty Aloo Fry without Onions and Garlic (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 10:30 AM IST

Tasty Aloo Fry without Onions and Garlic: హిందువులకు పరమ పవిత్రమైన కార్తికమాసం మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది తమ ఆహారంలో ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా చూసుకుంటుంటారు. తాజాగా అలాంటి వారందరి కోసం అద్భుతమైన రుచితో చేసుకునేలా ఆలూ కర్రీ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. ఎలాగూ పిల్లలకు ఆలూ అంటే ఇష్టమే. కాబట్టి ఇలా చేశారంటే వంక పెట్టకుండా తినేస్తారు. అంతేకాకుండా తక్కువ సమయంలో తయారవుతుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేని ఆలూ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Potato
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఆలుగడ్డలు - అర కేజీ
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్​
  • ఆమ్​చూర్​ పౌడర్​ - పావు టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Jeera
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ ఆలూ ఫ్రై కోసం ముందుగా ఆలుగడ్డలను శుభ్రంగా కడిగి ఒక్కో ఆలుగడ్డను రెండు ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ప్రెషర్​ కుక్కర్​లోకి కట్​ చేసిన ఆలూ వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఓ విజిల్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి నీటిని వంపేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Mirchi
పచ్చిమిర్చి (ETV Bharat)
  • స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఈ దినుసులు వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసి వాటిని కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత ఉడికించి కట్​ చేసిన ఆలూ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Kothimeera
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆలూ ముక్కలు నూనెలో వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తగినంత కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, ఆమ్​చూర్​ పౌడర్​ వేసి అన్నీ పదార్థాలు కలిసేలా మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • మసాలా మొత్తం ముక్కలకు పట్టిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేని ఆలూ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Aloo Fry without Onions
ఆలూ ఫ్రై (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఆలుగడ్డలను మరీ మెత్తగా ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే ఆయిల్​లో ఫ్రై చేసేటప్పుడు మరోసారి కుక్​ అవుతాయి కాబట్టి పేస్ట్​ లాగా మెత్తగా అవుతుంది. కాబట్టి ఒక్క విజిల్​ వరకు ఉడికిస్తే సరి.
  • ఉప్పు, కారాన్ని మీ రుచికి సరిపడేలా వేసుకుంటే ఆలూ ఫ్రై టేస్టీగా ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఆమ్​చూర్​ పౌడర్​ లేకపోతే స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు.

