కార్తీక మాసంలో ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా - అద్దిరిపోయే "ఆలూ ఫ్రై"!
- ఈజీగా చేసుకోవాలనుకునేవారికి బెస్ట్ రెసిపీ - చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!
Published : October 23, 2025 at 10:30 AM IST
Tasty Aloo Fry without Onions and Garlic: హిందువులకు పరమ పవిత్రమైన కార్తికమాసం మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది తమ ఆహారంలో ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా చూసుకుంటుంటారు. తాజాగా అలాంటి వారందరి కోసం అద్భుతమైన రుచితో చేసుకునేలా ఆలూ కర్రీ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఎలాగూ పిల్లలకు ఆలూ అంటే ఇష్టమే. కాబట్టి ఇలా చేశారంటే వంక పెట్టకుండా తినేస్తారు. అంతేకాకుండా తక్కువ సమయంలో తయారవుతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేని ఆలూ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఆలుగడ్డలు - అర కేజీ
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
- ఆమ్చూర్ పౌడర్ - పావు టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ ఆలూ ఫ్రై కోసం ముందుగా ఆలుగడ్డలను శుభ్రంగా కడిగి ఒక్కో ఆలుగడ్డను రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ కట్ చేసుకోవాలి.
- ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి కట్ చేసిన ఆలూ వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఓ విజిల్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి నీటిని వంపేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఈ దినుసులు వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసి వాటిని కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత ఉడికించి కట్ చేసిన ఆలూ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆలూ ముక్కలు నూనెలో వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తగినంత కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసి అన్నీ పదార్థాలు కలిసేలా మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మసాలా మొత్తం ముక్కలకు పట్టిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేని ఆలూ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఆలుగడ్డలను మరీ మెత్తగా ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేటప్పుడు మరోసారి కుక్ అవుతాయి కాబట్టి పేస్ట్ లాగా మెత్తగా అవుతుంది. కాబట్టి ఒక్క విజిల్ వరకు ఉడికిస్తే సరి.
- ఉప్పు, కారాన్ని మీ రుచికి సరిపడేలా వేసుకుంటే ఆలూ ఫ్రై టేస్టీగా ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఆమ్చూర్ పౌడర్ లేకపోతే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు.
