బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి కర్నాటక స్పెషల్ "అక్కి రొట్టె"- సుతిమెత్తగా, వేడి వేడిగా అదుర్స్!
- బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఎప్పుడూ ఇడ్లీలు, బోండాలు, వడలు మాత్రమే తింటారా? - ఓసారి ఇలా కన్నడ రెసిపీని ట్రై చేయండి!
Published : January 23, 2026 at 3:03 PM IST
Tasty Akki Rotti Recipe: మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే చాలా మందికి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా వంటివి గుర్తుకు వస్తుంటాయి. వీటిని ఎక్కువగా తింటుంటారు కూడా. అయితే రెగ్యులర్గా ఇవే కాకుండా మీ కోసం ఓ అద్భుతమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కర్నాటక స్పెషల్ అక్కి రొట్టె. బియ్యప్పిండితో చేసుకునే ఈ వంటకం చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మొదటి సారి చేసినా ఈ రెసిపి పర్ఫెక్ట్గా కుదరడంతో పాటు రుచి కూడా బాగుంటుంది. ఈ అక్కిరొట్టెను నేరుగా తినేయొచ్చు. టమాటా, కొబ్బరి చట్నీతో తింటే మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. కేవలం బ్రేక్ఫాస్ట్గా మాత్రమే కాకుండా స్నాక్గా, డిన్నర్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని అక్కి రొట్టె ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- సోయా కూర - పావు కప్పు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్స్పూన్
- క్యారెట్ - 1(చిన్నది)
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ఈ అక్కిరొట్టెకు కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, సోయాకూర, కరివేపాకు, క్యాప్సికం వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అదే విధంగా కొబ్బరిని, క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే అల్లం ముక్క, కొత్తిమీరను కూడా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, సోయాకూర, క్యాప్సికం, కరివేపాకు, కొబ్బరి ముక్కలు, అల్లం తరుగు వేసి వాటిని ప్రెస్ చేస్తూ ఓ 5 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి.
- ఇలా పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక బియ్యప్పిండి, జీలకర్ర, క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు, ఉప్పు వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వేడినీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలిపినాక 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి మరో 5 నిమిషాల పాటు కలుపుకుని మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- అరగంట తర్వాత మరోసారి కలిపి కాస్త ఎక్కువగా పిండిని తీసుకుని పెద్ద సైజ్లో ఉండలాగా చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ ఉండలుగా చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఓ బటర్ పేపర్ లేదా అరటి ఆకు మీద నెయ్యి లేదా నూనె అప్లై చేసి ఓ ఉండను ఉంచి చేతి వేళ్లతో వెడల్పాటి చపాతీ సైజ్లో ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. కాగిన పెనం మీద ప్రిపేర్ చేసుకున్న రొట్టెను వేసి అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- ఈ విధంగా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పిండిని ఉండలుగా చేసుకుని పేపర్ మీద ఉంచి రొట్టెలాగా చేసుకుని కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా తయారు చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, సుతిమెత్తంగా ఉండే కర్ణాటక స్పెషల్ అక్కి రొట్టె రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యప్పిండిని పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారమే కాకుండా మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. అయితే పిండిని ఎక్కువ తీసుకుంటే మిగిలిన పదార్థాలను కూడా పెంచి తీసుకోవాలి.
- అక్కి రొట్టె అంటే సోయా కూర కచ్చితంగా ఉండాలి. ఇది అన్ని ఆన్లైన్ స్టోర్, సూపర్ మార్కెట్స్లో ఉంటుంది. ఇది వేస్తేనే రొట్టె రుచికరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది దొరకకపోతే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు.
- అక్కిరొట్టెను మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్ ఉండేలా చేతి వేళ్లతో లైట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- ఈ అక్కి రొట్టెను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ నిధానంగా కాల్చుకోవాలి.
