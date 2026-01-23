ETV Bharat / offbeat

బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి కర్నాటక స్పెషల్ "అక్కి రొట్టె"- సుతిమెత్తగా, వేడి వేడిగా అదుర్స్!

- బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఎప్పుడూ ఇడ్లీలు, బోండాలు, వడలు మాత్రమే తింటారా? - ఓసారి ఇలా కన్నడ రెసిపీని ట్రై చేయండి!

Tasty Akki Rotti Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 3:03 PM IST

Tasty Akki Rotti Recipe: మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అంటే చాలా మందికి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా వంటివి గుర్తుకు వస్తుంటాయి. వీటిని ఎక్కువగా తింటుంటారు కూడా. అయితే రెగ్యులర్​గా ఇవే కాకుండా మీ కోసం ఓ అద్భుతమైన బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కర్నాటక స్పెషల్​ అక్కి రొట్టె. బియ్యప్పిండితో చేసుకునే ఈ వంటకం చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మొదటి సారి చేసినా ఈ రెసిపి పర్ఫెక్ట్​గా కుదరడంతో పాటు రుచి కూడా బాగుంటుంది. ఈ అక్కిరొట్టెను నేరుగా తినేయొచ్చు. టమాటా, కొబ్బరి చట్నీతో తింటే మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. కేవలం బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా మాత్రమే కాకుండా స్నాక్​గా, డిన్నర్​గా కూడా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని అక్కి రొట్టె ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Tasty Akki Rotti
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • సోయా కూర - పావు కప్పు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • క్యాప్సికం - సగం ముక్క
  • కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • క్యారెట్​ - 1(చిన్నది)
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Tasty Akki Rotti
సోయా కూర (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ అక్కిరొట్టెకు కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, సోయాకూర, కరివేపాకు, క్యాప్సికం వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా కొబ్బరిని, క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే అల్లం ముక్క, కొత్తిమీరను కూడా సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, సోయాకూర, క్యాప్సికం, కరివేపాకు, కొబ్బరి ముక్కలు, అల్లం తరుగు వేసి వాటిని ప్రెస్​ చేస్తూ ఓ 5 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి.
Tasty Akki Rotti
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇలా పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక బియ్యప్పిండి, జీలకర్ర, క్యారెట్​ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు, ఉప్పు వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు వేడినీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలిపినాక 1 టేబుల్​ స్పూన్​ నూనె వేసి మరో 5 నిమిషాల పాటు కలుపుకుని మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
Tasty Akki Rotti
క్యాప్సికం (Getty Images)
  • అరగంట తర్వాత మరోసారి కలిపి కాస్త ఎక్కువగా పిండిని తీసుకుని పెద్ద సైజ్​లో ఉండలాగా చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ ఉండలుగా చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఓ బటర్​ పేపర్​ లేదా అరటి ఆకు మీద నెయ్యి లేదా నూనె అప్లై చేసి ఓ ఉండను ఉంచి చేతి వేళ్లతో వెడల్పాటి చపాతీ సైజ్​లో ప్రెస్​ చేసుకోవాలి.
Tasty Akki Rotti
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. కాగిన పెనం మీద ప్రిపేర్​ చేసుకున్న రొట్టెను వేసి అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పిండిని ఉండలుగా చేసుకుని పేపర్​ మీద ఉంచి రొట్టెలాగా చేసుకుని కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా తయారు చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, సుతిమెత్తంగా ఉండే కర్ణాటక స్పెషల్​ అక్కి రొట్టె రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tasty Akki Rotti
అక్కి రొట్టె (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బియ్యప్పిండిని పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారమే కాకుండా మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. అయితే పిండిని ఎక్కువ తీసుకుంటే మిగిలిన పదార్థాలను కూడా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • అక్కి రొట్టె అంటే సోయా కూర కచ్చితంగా ఉండాలి. ఇది అన్ని ఆన్​లైన్​ స్టోర్​, సూపర్​ మార్కెట్స్​లో ఉంటుంది. ఇది వేస్తేనే రొట్టె రుచికరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది దొరకకపోతే స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు.
  • అక్కిరొట్టెను మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​ ఉండేలా చేతి వేళ్లతో లైట్​గా ప్రెస్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ అక్కి రొట్టెను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ నిధానంగా కాల్చుకోవాలి.

మార్కెట్లో కొనే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే "మల్టీగ్రెయిన్​ ఆటా" - ఇలా చేసుకుంటే రెండు నెలలు తాజాగా!

బియ్యప్పిండితో "మసాలా దోశలు" - పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ!

