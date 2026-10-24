'టేస్ట్ అట్లాస్' టాప్ 50 జాబితా - ఇండియా నుంచి 8 వంటకాలకు చోటు!
విదేశీయులను ఫిదా చేసిన ఇండియన్ కర్రీలు - ప్రపంచంలోని టాప్ 50 కూరల్లో మనవే ఎనిమిది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:39 AM IST
TasteAtlas India Famous Curries : ప్రపంచవ్యాప్తంగా విభిన్న సంస్కృతులు, సాంప్రదాయ వంటకాల విశేషాలను సేకరించి రేటింగ్లు ఇస్తోంది ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ గైడ్ సంస్థ 'టేస్ట్ అట్లాస్(TasteAtlas)'. ఇటీవల ప్రపంచంలోని టాప్ 50 టేస్టీ కూరల జాబితాను ఈ సంస్థ రూపొందించింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక జాబితాలో భారతదేశానికి చెందిన ఎనిమిది వంటకాలు చోటు సంపాదించుకుని గ్లోబల్ వేదికపై మరోసారి మన దేశీయ రుచుల సత్తాను చాటిచెప్పాయి. మన నోరూరించే మసాలాలు, సుగంధ ద్రవ్యాల ఘుమఘుమలతో అంతర్జాతీయ భోజన ప్రియులను ఆకర్షితులను చేసి ఆ ఎనిమిది ఇండియన్ స్పెషల్ వంటకాలు ఏంటి? వాటి విశేషాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ముర్ఘ్ మఖనీ :
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాన్వెజ్ ప్రియులకు సుపరిచితమైన ఇండియన్ నాన్వెజ్ వంటకాల్లో ఒకటి 'బటర్ చికెన్'. దీన్నే 'ముర్ఘ్ మఖనీ' అంటారు. చికెన్, టమాటా గుజ్జు, వెన్న, సుగంధ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసే ఈ కర్రీ టేస్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ బటర్ చికెన్ కర్రీని వేడివేడి నాన్ రొట్టెలు లేదా కుల్చాలతో కలిపి తింటుంటే కలిగే ఆ అనుభూతి నెక్ట్స్ లెవల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని తొలిసారి 1940ల్లో దిల్లీలోని మోతీ మహల్ రెస్టారెంట్లో తయారు చేశారు.
షాహీ పనీర్ :
'టేస్ట్ అట్లాస్' జాబితాలో పేరు సంపాదించి మరో భారతీయ వంటకం షాహీ పనీర్. దీన్ని పనీర్, జీడిపప్పు, టమాటా, క్రీమ్, సుగంధ ద్రవ్యాలతో ప్రిపేర్ చేస్తారు. పర్షియన్, భారతీయ సంప్రదాయాలు కలగలిసిన ఈ కూర మొఘల్ సామ్రాజ్యపు వంటగదిలో పుట్టింది. ఆ కాలంలో చక్రవర్తులు, రాచరికపు అతిథుల కోసం దీన్ని ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేసేవారట.
కీమ :
మటన్/చికెన్ను ముద్దగా గ్రైండ్ చేసి, ఉల్లిపాయలు-టమాటాల మిశ్రమం, సుగంధ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసే వంటకమిది. ఇది కూడా మొఘలుల కాలంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది.
'నోరూరించే టూరిజం' గురించి తెలుసా? - ట్రెండింగ్లోకి కలినరీ టూరిజం!
సాగ్ పనీర్ :
టేస్ట్ అట్లాస్లో చోటు దక్కించుకున్న మరో రుచికరమైన డిష్ సాగ్ పనీర్. ఇది ఉత్తర భారతదేశంతో ఫేమస్ శాకాహార వంటకం. పాలకూర లేదా ఇతర ఆకుకూరల గుజ్జు, పనీర్, సుగంధ ద్రవ్యాలతో చేసే రెసిపీ. వండిన తర్వాత దీని పైన వెన్న వేస్తారు.
దాల్ తడ్కా :
తెలుగు ప్రజలకు ఇష్టమైన శాకాహార వంటకం. కందిపప్పు/ఇతర పప్పులను ఉడికించిన తర్వాత సుగంధ ద్రవ్యాలతో పోపు వేసి తయారు చేస్తారు. అన్నం, రోటీకి మంచి కాంబినేషన్.
చింగ్రీ మలై కర్రీ :
రొయ్యలు, కొబ్బరిపాలు, మసాలా దినుసులతో తయారు చేసే బెంగాలీ వంటకం. పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎక్కువగా తింటారు. అక్కడ వివాహాలు, వేడుకల్లో ఈ ఫుడ్ ఉండాల్సిందే.
రోగన్ జోష్ :
ఫేమస్ కశ్మీరీ వంటకాల్లో ఇదీ ఒకటి. మటన్, పెరుగు, ఎర్ర మిరపకారం, సుగంధ ద్రవ్యాలతో చేస్తారు. ఘాటైన సువాసనతో ప్రత్యేకమైన రుచి కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని 'రోగన్ ఘోష్ట్' అని కూడా పిలుస్తారు.
మద్రాస్ కర్రీ :
చికెన్/మటన్/కూరగాయలు, ఉల్లిపాయలు-టమాటాల గుజ్జు, సుగంధ ద్రవ్యాలతో వండే సౌత్ ఇండియన్ డిష్. స్వాతంత్ర్యానికి ముందు మద్రాస్లోని బ్రిటీష్-ఇండియన్ రెస్టరంట్లలో మొదలైంది.
చికెన్ షాప్ దగ్గర ఇవి గమనించారా? - మీ కళ్లెదుటే కనిపించే వీటిని గుర్తించండి!
మీ ఫోన్లో ఈ 'యాప్' ఉంటే చాలు - కల్తీ ఫుడ్పై ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేయడం చాలా ఈజీ!