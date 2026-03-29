ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్ "తందూరీ ఫిష్" - సండే ఇలా చేస్తే టేస్ట్కు అవుతారు ఫిదా!
Published : March 29, 2026 at 11:43 AM IST
Restaurant Style Tandoori Fish : నార్మల్గా అందరూ సండే వచ్చిందంటే ఎక్కువగా చికెన్, మటన్తో వివిధ వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అదే తక్కువ ధరకు వస్తూ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే చేపల విషయంలో మాత్రం కాస్త వెనకడుగువేస్తుంటారు. కొందరికీ తినాలనిపించినా పిల్లలు తినరనో, ఇంట్లో వాళ్లకు వండటం రాదనో తేవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. అలాంటి వారికోసమే ఈ సండే అందరూ ఇష్టంగా తినేలా ఈజీగా చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే "తందూరీ ఫిష్ ఫ్రై".
చేపల కూరల్లో వెరైటీ రుచిని ఆస్వాదించాలనుకునేవారూ దీన్ని ట్రై చేయొచ్చు. ఈ స్టైల్లో చేశారంటే టేస్ట్ విషయంలో నూటికి నూరు మార్కులూ పడిపోతాయి. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా క్విక్ అండ్ ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. నీచు వాసన లేకుండా కమ్మగా ఉండే ఈ రెసిపీని పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ రుచికరమైన ఫిష్ ఫ్రైను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కిలో - చేప ముక్కలు
- రెండు కప్పులు - పెరుగు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - కారం
- వెన్న - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- నిమ్మరసం - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- రెండు స్పూన్లు - ధనియాలపొడి
- రెండు స్పూన్లు - పసుపు
- ఒక స్పూన్ - జీలకర్రపొడి
- ఒక స్పూన్ - గరంమసాలా
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- నాలుగు స్పూన్లు - కసూరిమేతి
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఉల్లి స్లైసులు - కొన్ని(గార్నిష్ కోసం)
- నిమ్మచెక్కలు - కొన్ని(గార్నిష్ కోసం)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మీకు నచ్చిన చేపలను తీసుకుని కావాల్సిన సైజులో ముక్కలుగా కట్ చేయించాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న గాట్లు పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన తందూరీ మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో పెరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, గరంమసాలా, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నిమ్మరసం, కసూరిమేతి, నూనె వేసి ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో గాట్లు పెట్టి పక్కనుంచిన చేప ముక్కలను వేసి మసాలా మిశ్రమం వాటికి మంచిగా పట్టేలా నెమ్మదిగా కలపాలి.
- అనంతరం ఆ గిన్నెను ఒక గంటసేపు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి. ఇలా ఉంచడం ద్వారా తందూరీ మసాలా మిశ్రమం చేప ముక్కలకు మంచిగా పడుతుంది.
- గంట తర్వాత స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కాస్త వేడయ్యాక తందూరీ మసాలాలో మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన చేప ముక్కలను తగినన్ని వేసి సన్నని సెగ మీద వేగనివ్వాలి.
- పాన్లో సరిపడినన్ని ముక్కలు వేసుకున్నాక స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి. లేదంటే మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- చేప ముక్కలు ఒకవైపు గోల్డెన్ కలర్లోకి మారాక మరోవైపునకు తిరగేసి అటు కూడా చక్కగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉల్లిస్లైసులు, నిమ్మచెక్కలతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే చాలు.
- అంతే, రెస్టారెంట్ రుచిలో నోరూరించే "తందూరీ ఫిష్ ఫ్రై" ఇంట్లోనే ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
- ఇక ఈ రెసిపీని ఓవెన్లో చేసేవారైతే 200 డిగ్రీల వద్ద ప్రీహీట్ చేసి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు బేక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సండే మీ పిల్లలకు ఎప్పుడూ చికెన్, మటన్, గుడ్డు వంటివి కాకుండా ఇంట్లోనే ఇలా "తందూరీ ఫిష్" చేసి పెట్టండి. ఒకటికి రెండు పీసులు లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు.
