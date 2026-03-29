ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్ "తందూరీ ఫిష్" - సండే ఇలా చేస్తే టేస్ట్​కు అవుతారు ఫిదా!

Restaurant Style Tandoori Fish (Getty Images)
Published : March 29, 2026 at 11:43 AM IST

Restaurant Style Tandoori Fish : నార్మల్​గా అందరూ సండే వచ్చిందంటే ఎక్కువగా చికెన్​, మటన్​తో వివిధ వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అదే తక్కువ ధరకు వస్తూ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే చేపల విషయంలో మాత్రం కాస్త వెనకడుగువేస్తుంటారు. కొందరికీ తినాలనిపించినా పిల్లలు తినరనో, ఇంట్లో వాళ్లకు వండటం రాదనో తేవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. అలాంటి వారికోసమే ఈ సండే అందరూ ఇష్టంగా తినేలా ఈజీగా చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "తందూరీ ఫిష్ ఫ్రై".

చేపల కూరల్లో వెరైటీ రుచిని ఆస్వాదించాలనుకునేవారూ దీన్ని ట్రై చేయొచ్చు. ఈ స్టైల్​లో చేశారంటే టేస్ట్ విషయంలో నూటికి నూరు మార్కులూ పడిపోతాయి. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా క్విక్ అండ్ ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. నీచు వాసన లేకుండా కమ్మగా ఉండే ఈ రెసిపీని పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ రుచికరమైన ఫిష్ ఫ్రైను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

చేపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కిలో - చేప ముక్కలు
  • రెండు కప్పులు - పెరుగు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - కారం
  • వెన్న - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నిమ్మరసం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • రెండు స్పూన్లు - ధనియాలపొడి
  • రెండు స్పూన్లు - పసుపు
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్రపొడి
  • ఒక స్పూన్ - గరంమసాలా
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • నాలుగు స్పూన్లు - కసూరిమేతి
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • ఉల్లి స్లైసులు - కొన్ని(గార్నిష్ కోసం)
  • నిమ్మచెక్కలు - కొన్ని(గార్నిష్ కోసం)

పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మీకు నచ్చిన చేపలను తీసుకుని కావాల్సిన సైజులో ముక్కలుగా కట్ చేయించాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న గాట్లు పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన తందూరీ మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులో పెరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, గరంమసాలా, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నిమ్మరసం, కసూరిమేతి, నూనె వేసి ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
ధనియాలు (Getty Images)
  • తర్వాత అందులో గాట్లు పెట్టి పక్కనుంచిన చేప ముక్కలను వేసి మసాలా మిశ్రమం వాటికి మంచిగా పట్టేలా నెమ్మదిగా కలపాలి.
  • అనంతరం ఆ గిన్నెను ఒక గంటసేపు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి. ఇలా ఉంచడం ద్వారా తందూరీ మసాలా మిశ్రమం చేప ముక్కలకు మంచిగా పడుతుంది.
  • గంట తర్వాత స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కాస్త వేడయ్యాక తందూరీ మసాలాలో మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన చేప ముక్కలను తగినన్ని వేసి సన్నని సెగ మీద వేగనివ్వాలి.
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • పాన్​లో సరిపడినన్ని ముక్కలు వేసుకున్నాక స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి. లేదంటే మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
  • చేప ముక్కలు ఒకవైపు గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారాక మరోవైపునకు తిరగేసి అటు కూడా చక్కగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉల్లిస్లైసులు, నిమ్మచెక్కలతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే చాలు.
  • అంతే, రెస్టారెంట్ రుచి​లో నోరూరించే "తందూరీ ఫిష్ ఫ్రై" ఇంట్లోనే ఈజీ​గా రెడీ అవుతుంది!
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • ఇక ఈ రెసిపీని ఓవెన్​లో చేసేవారైతే 200 డిగ్రీల వద్ద ప్రీహీట్ చేసి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు బేక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సండే మీ పిల్లలకు ఎప్పుడూ చికెన్, మటన్, గుడ్డు వంటివి కాకుండా ఇంట్లోనే ఇలా "తందూరీ ఫిష్" చేసి పెట్టండి. ఒకటికి రెండు పీసులు లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు.

