ఈ టైంలో తప్పక తినాల్సిన "కల్యాణ రసం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ ఆప్షన్!
ఘుమఘుమలాడే కల్యాణ రసం - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 1:51 PM IST
Kalyana Rasam Recipe : భోజనంలోకి కర్రీస్ ఎన్ని ఉన్నా చివర్లో కొద్దిగా రసంతో తింటే ఆ టేస్టే వేరు. చారు ఉంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు. అందుకే చింతపండు రసం, టమోటా రసం, మిరియాల రసం లాంటివి చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా తమిళనాడు స్టైల్ కల్యాణ రసం ట్రై చేశారా? లేదంటే ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడుతుంది. అంతేకాక కూరలన్ని పక్కన పెట్టేసి చారుతోనే మొత్తం తినేస్తారు. నోటికి పులుపు, ఘాటుతో చక్కగా ఉంటుంది. మరి సింపుల్, టేస్టీ కల్యాణి రసం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
శనగపిండితో అద్దిరిపోయే "ఢోక్లా" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - 100 గ్రాములు
- చింతపండు - 100 గ్రాములు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - ముప్పావు స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- టమోటా - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు రెమ్మలు - 6
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఇంగువ - పావు స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ తయారు చేయడం కోసం ముందుగా కుక్కర్లో 100 గ్రాముల కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో 100 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు పిండి వచ్చిన రసంలో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు కలుపుతూ రసం అర లీటర్ దాకా వచ్చేలా చూసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేయాలి. ఆ తర్వాత ముప్పావు స్పూన్ పసుపు, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా వేయించాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- టమోటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మెత్తగా ఉడికించి పెట్టుకున్న కందిపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పావు లీటర్ నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి.
- అదేవిధంగా అర లీటర్ చింతపండు రసాన్ని పోయాలి. అలాగే ఆరు కరివేపాకు రెమ్మలు, దంచిపెట్టుకున్న వెల్లుల్లిమిరియాల పొడిని వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, పావు స్పూన్ ఇంగువ వేసి ఒక పొంగు వేసి వచ్చేవరకు మూతపెట్టి మరిగించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే ఘుమఘుమలాడే కల్యాణ రసం మీ ముందుటుంది!
ఘుమఘుమలాడే "రాజ్మా చావల్" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
దీపావళికి స్ట్రాబెర్రీలతో నోరూరించే "బాసుంది" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!