తమిళనాడు స్టైల్​ కమ్మని "కారా చట్నీ" - తక్కువ పదార్థాలతోనే ఎక్కువ రుచి!

- పావుగంటలో రెడీ చేసుకునే టిఫెన్ "చట్నీ" - అన్ని టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

Instant Chutney Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 9:49 AM IST

Instant Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా ఇలా ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా అందులోకి మంచి రుచికరమైన చట్నీ ఉండాల్సిందే. అప్పుడే సంతృప్తిగా తిన్నామనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అయితే, నార్మల్​గా అందరం పల్లీ, కొబ్బరి, టమాటా చట్నీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. ఇలాంటి రెగ్యులర్​ చట్నీలకు బదులుగా.. మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చట్నీ తీసుకొచ్చాం. అదే, తమిళనాడు స్టైల్​లో నోరూరించే "కారా చట్నీ". దీని తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసం లేదు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. పిల్లలైతే ఈ చట్నీతో ఏ టిఫెన్​ చేసినా ఎప్పుడు తినే దానికంటే కాస్త ఎక్కువే తింటారు. మరి, సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • టమాటా ముక్కలు - అర కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
  • కారం - అర టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
  • ఆయిల్ - మూడు టీస్పూన్లు
  • శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • మినపప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • అల్లం ముక్కలు - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

తయారీ విధానం :

  • తమిళనాడు స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ టేస్టీ చట్నీ తయారీకి ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి అరకప్పు పరిమాణంలో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి మంచిగా వేగిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్​గా వేడయ్యాక అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ దోరగా వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, ఉప్పు, కారం వేసి కలుపుతూ టమాటాలు కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ టమాటా మిశ్రమాన్ని ముందుగా వేయించి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకున్న శనగపప్పు మిశ్రమంలో వేసుకుని అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త వేడయ్యాక ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి పోపును మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • పోపు చక్కగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చట్నీలో వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే తమిళనాడు స్టైల్ "కారా చట్నీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :

  • ఈ చట్నీ కోసం మీరు తినే కారానికి తగినట్లు ఎండుమిర్చి, ఎండుకారాన్ని అడ్జస్ట్ చేసి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎండుమిర్చి కాసిన్ని ఎక్కువ వేసుకుంటే కారాన్ని తగ్గించి వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • అలాగే, మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ చట్నీని తయారు చేసుకోవాలంటే పైన చెప్పిన పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

