తమిళనాడు స్టైల్ కమ్మని "కారా చట్నీ" - తక్కువ పదార్థాలతోనే ఎక్కువ రుచి!
- పావుగంటలో రెడీ చేసుకునే టిఫెన్ "చట్నీ" - అన్ని టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
Instant Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా ఇలా ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా అందులోకి మంచి రుచికరమైన చట్నీ ఉండాల్సిందే. అప్పుడే సంతృప్తిగా తిన్నామనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అయితే, నార్మల్గా అందరం పల్లీ, కొబ్బరి, టమాటా చట్నీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. ఇలాంటి రెగ్యులర్ చట్నీలకు బదులుగా.. మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చట్నీ తీసుకొచ్చాం. అదే, తమిళనాడు స్టైల్లో నోరూరించే "కారా చట్నీ". దీని తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసం లేదు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. పిల్లలైతే ఈ చట్నీతో ఏ టిఫెన్ చేసినా ఎప్పుడు తినే దానికంటే కాస్త ఎక్కువే తింటారు. మరి, సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- టమాటా ముక్కలు - అర కప్పు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- కారం - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
- ఆయిల్ - మూడు టీస్పూన్లు
- శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- మినపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- అల్లం ముక్కలు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- తమిళనాడు స్టైల్లో నోరూరించే ఈ టేస్టీ చట్నీ తయారీకి ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి అరకప్పు పరిమాణంలో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి మంచిగా వేగిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ దోరగా వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, ఉప్పు, కారం వేసి కలుపుతూ టమాటాలు కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ టమాటా మిశ్రమాన్ని ముందుగా వేయించి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్న శనగపప్పు మిశ్రమంలో వేసుకుని అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త వేడయ్యాక ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి పోపును మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- పోపు చక్కగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చట్నీలో వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే తమిళనాడు స్టైల్ "కారా చట్నీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఈ చట్నీ కోసం మీరు తినే కారానికి తగినట్లు ఎండుమిర్చి, ఎండుకారాన్ని అడ్జస్ట్ చేసి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎండుమిర్చి కాసిన్ని ఎక్కువ వేసుకుంటే కారాన్ని తగ్గించి వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- అలాగే, మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ చట్నీని తయారు చేసుకోవాలంటే పైన చెప్పిన పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
