తమిళనాడు స్పెషల్ వడ కర్రీ - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి సూపర్ కాంబో!
సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకునే వడ కర్రీ - రుచి అద్దిరిపోతుంది!
Vada Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 4:05 PM IST
Masala Vada Curry Recipe : ఇండ్లలో ఇడ్లీ, దోసె వంటివి చేస్తుంటారు. అలాగే ఇందులోకి కాంబినేషన్గా పల్లీ చట్నీ లేదా పుట్నాల చట్నీ వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడు ఇవే కాకుండా ఓసారి తమిళనాడు స్పెషల్ వడ కర్రీ చేశారంటే ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
జిగురు లేకుండా "బెండకాయ పులుసు" - ఈ స్టైల్లో వండితే అద్దిరిపోయే రుచి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపప్పు - 1 కప్పు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- సోంపు - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 3
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
- కరివేపాకు - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు శనగపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- రెండు గంటల తర్వాత నీటిని తీసేసి శనగపప్పును మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ సోంపు వేసి నీళ్లు వేయకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత శనగపిండి మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు టమోటాలు, రెండు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత శనగపిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న పకోడీలాగా వేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా వేయించి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు, మూడు లవంగాలు, మూడు యాలకులు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అదేవిధంగా ఎండుమిర్చి ముక్కలు, ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ సన్నని తరుగు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. అలాగే తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- నాలుగు నిమిషాల తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర లీటర్ నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అలాగే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న శనగపప్పు పకోడీలను వేసి హై ఫ్లేమ్లో ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి. చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతేనోరూరించే వడ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
రాగిపిండితో కరకరలాడే "పకోడీలు" - నూనె తక్కువ, టేస్ట్ ఎక్కువ!