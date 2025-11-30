ETV Bharat / offbeat

తమిళనాడు స్పెషల్ వడ కర్రీ - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి సూపర్ కాంబో!

సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకునే వడ కర్రీ - రుచి అద్దిరిపోతుంది!

Vada Curry
Vada Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Masala Vada Curry Recipe : ఇండ్లలో ఇడ్లీ, దోసె వంటివి చేస్తుంటారు. అలాగే ఇందులోకి కాంబినేషన్​గా పల్లీ చట్నీ లేదా పుట్నాల చట్నీ వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడు ఇవే కాకుండా ఓసారి తమిళనాడు స్పెషల్ వడ కర్రీ చేశారంటే ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

జిగురు లేకుండా "బెండకాయ పులుసు" - ఈ స్టైల్లో వండితే అద్దిరిపోయే రుచి!

Vada Curry
శనగపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపప్పు - 1 కప్పు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • సోంపు - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 3
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టేబుల్ స్పూన్
  • టమోటాలు - 2
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
Vada Curry
కారం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు శనగపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • రెండు గంటల తర్వాత నీటిని తీసేసి శనగపప్పును మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ సోంపు వేసి నీళ్లు వేయకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత శనగపిండి మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Vada Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు టమోటాలు, రెండు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత శనగపిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న పకోడీలాగా వేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా వేయించి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Vada Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు, మూడు లవంగాలు, మూడు యాలకులు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అదేవిధంగా ఎండుమిర్చి ముక్కలు, ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ సన్నని తరుగు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. అలాగే తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
Vada Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • నాలుగు నిమిషాల తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర లీటర్ నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • అలాగే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న శనగపప్పు పకోడీలను వేసి హై ఫ్లేమ్​లో ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి. చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతేనోరూరించే వడ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

రాగిపిండితో కరకరలాడే "పకోడీలు" - నూనె తక్కువ, టేస్ట్ ఎక్కువ!

తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు" - స్వీట్ లవర్స్​ ఫుల్ ఖుష్!

TAGGED:

MASALA VADA CURRY
వడ కర్రీ తయారీ విధానం
VADA CURRY RECIPE
TAMILNADU SPECIAL VADA CURRY
VADA CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.