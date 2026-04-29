డైలీ దోశ, ఇడ్లీలు బోర్ కొట్టాయా? - తమిళనాడు "రవ్వ అడై" ట్రై చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!

సరికొత్త రుచితో కొత్తరకం బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

Tamilnadu Special Rava Adai
Tamilnadu Special Rava Adai (ETV Bharat)
Published : April 29, 2026 at 3:42 PM IST

Tamilnadu Special Rava Adai Recipe : నార్మల్​గా మనందరం బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా, ఉప్మా, పూరీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అయితే, రెగ్యులర్​గా అవే తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్ ఫీల్ వచ్చేస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక కొత్తరకం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, తమిళనాడు స్పెషల్ "రవ్వ అడై". ఇవి చూడడానికి ఊతప్పాల్లా కనిపిస్తాయి. క్రిస్పీగా, క్రంచీగా ఉండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి. ఇంటిల్లిపాదీని భిన్నమైన రుచితో ఆకట్టుకుంటాయి. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ అవుతాయి. ఈ టిఫెన్​ను పిల్లలైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నయా స్టైల్ టిఫెన్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - బొంబాయి రవ్వ
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - బియ్యప్పిండి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక కప్పు - పెరుగు
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - పచ్చికొబ్బరి తురుము
  • మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • కరివేపాకు తరుగు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • క్యారెట్ తురుము - నాలుగు చెంచాలు
  • నూనె - కొద్దిగా(అడై కాల్చుకోవడానికి)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో బొంబాయి రవ్వను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక రవ్వను ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో వేయించి పూర్తిగా చల్లార్చుకున్న బొంబాయి రవ్వ, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పుల్లని పెరుగు వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి మిశ్రమాన్ని మరోసారి బాగా కలపాలి. ఆపై గిన్నెపై మూత ఉంచి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది జారుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పచ్చికొబ్బరి తురుము, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యారెట్ తురుమును సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అరగంట పాటు నానిన పిండిని మరోసారి కలిపి అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చికొబ్బరి తురుము, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యారెట్ తురుము వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని పిండిని కాస్త గట్టిగానే కలపాలి. పిండి జారైతే అడైలు విరిగిపోతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒకట్రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసి బంగాళదుంప లేదా ఉల్లిపాయతో పెనం మొత్తం రుద్దాలి.
  • పెనం వేడయ్యాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని ఊతప్పంలా కాస్త మందంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అంచుల వెంబడి, పైన కొద్దిగా నూనె వేసి వన్​సైడ్ చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
  • అది వన్​సైడ్ ఎర్రగా కాలాక మరో వైపునకు తిప్పేసి అటు వైపూ మరో రెండు మూడు నిమిషాలు కాలనివ్వాలి.
  • రెండు వైపులా మంచిగా కాలిందనుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకొని తినండి.
  • అంతే, తమిళనాడు స్టైల్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా "రవ్వ అడై" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ టిఫెన్స్​కు బదులుగా ఓసారి ఇలా రవ్వ అడై ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

