తమిళనాడు స్పెషల్ "గ్రీన్ పొంగల్" - బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అద్దిరిపోయే రెసిపీ! - టేస్ట్ సూపర్!
- రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : February 1, 2026 at 1:37 PM IST
Green Pongal Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో రెగ్యులర్గా ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఉప్మా, బోండా వంటివి తినాలంటే బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక నయా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, తమిళనాడు క్యాటరింగ్ స్పెషల్ సూపర్ టేస్టీ "గ్రీన్ పొంగల్". కొత్తిమీర, పెసరపప్పు, బియ్యం కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ పొంగల్ సరికొత్త రుచిలో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ మెచ్చుకోకమానరు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే దీన్ని భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ రెసిపీని చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కొత్తిమీర-నెయ్యి ఫ్లేవర్తో నోరూరించే ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - రెండు కప్పులు
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - రెండున్నర కప్పులు
- పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
- కరివేపాకు - మూడు రెమ్మలు
తాలింపు కోసం :
- నూనె - తగినంత
- నెయ్యి - నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు
- మిరియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీడిపప్పులు - పిడికెడు
- జీలకర్ర - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- సన్నని అల్లం తరుగు - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
కుక్కర్లో కమ్మని "కోడిగుడ్డు పులుసు" - నిమిషాల్లోనే తయార్!
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో బియ్యం, పెసరపప్పు తీసుకుని ఒకసారి శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన కొత్తిమీరను సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో గంటపాటు నానబెట్టుకున్న బియ్యం-పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ఆరు కప్పుల నీళ్లు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసుకుని ఒకసారి అన్నింటినీ కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- రైస్ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి గరిటెతో ఒకసారి అన్నాన్ని లైట్గా మాష్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో మూడు కప్పుల వరకు వేడి నీళ్లు పోసి కలిపి స్టవ్ మీద ఉంచి లో-ఫ్లేమ్లో కాసేపు అలా వదిలేయాలి.
- అన్నం పర్ఫెక్ట్ టెక్చర్లోకి వచ్చేలోపు కొత్తిమీర పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్లో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద కడాయి పెట్టి తగినంత నూనె, నెయ్యి వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- నెయ్యి కరిగి అది వేడయ్యాక మిరియాలు వేసి చిట్లనివ్వాలి. మిరియాలు వేగి చిట్లిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- జీడిపప్పులు వేగాక జీలకర్ర వేసి సన్నని సెగ మీద చిట్లే వరకు వేగనివ్వాలి. ఆపై సన్నని అల్లం తరుగును జత చేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఇంగువ, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుని రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కొత్తిమీర తాలింపు మిశ్రమాన్ని మరో బర్నర్పై సన్నని సెగ మీద ఉడుకుతున్న పొంగల్లో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ రెండో తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద కొత్తిమీర తాలింపు పెట్టుకున్న పాన్నే ఉంచి ఆరు టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- అది కరిగి వేడయ్యాక అందులో పావు టీస్పూన్ ఇంగువ, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత ఈ తాలింపును స్టవ్ మీద ఉన్న పొంగల్లో వేసి మరోసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
- అంతే, తమిళనాడు క్యాటరింగ్ స్టైల్లో నోరూరించే "గ్రీన్ పొంగల్/కొత్తిమీర పొంగల్" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ పొంగల్ను ఇంటిల్లిపాదీ హ్యాపీగా తినేస్తారు.
కిచెన్ నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తోందా? - ఈ నేచురల్ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్!
నోరూరించే కేరళ స్పెషల్ "రొయ్యల కర్రీ" - ఆ రుచికి వహ్వా అనాల్సిందే!