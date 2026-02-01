ETV Bharat / offbeat

తమిళనాడు స్పెషల్ "గ్రీన్ పొంగల్" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి​ అద్దిరిపోయే రెసిపీ! - టేస్ట్ సూపర్!

- రెగ్యులర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Green Pongal Recipe
Green Pongal Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Green Pongal Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో రెగ్యులర్​గా ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఉప్మా, బోండా వంటివి తినాలంటే బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక నయా బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, తమిళనాడు క్యాటరింగ్ స్పెషల్ సూపర్ టేస్టీ "గ్రీన్ పొంగల్". కొత్తిమీర, పెసరపప్పు, బియ్యం కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ పొంగల్ సరికొత్త రుచిలో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ మెచ్చుకోకమానరు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే దీన్ని భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ రెసిపీని చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కొత్తిమీర-నెయ్యి ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే ఈ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Green Pongal Recipe
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - రెండు కప్పులు
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - రెండున్నర కప్పులు
  • పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
  • కరివేపాకు - మూడు రెమ్మలు
Green Pongal Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - తగినంత
  • నెయ్యి - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మిరియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పులు - పిడికెడు
  • జీలకర్ర - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • సన్నని అల్లం తరుగు - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్

Green Pongal Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో బియ్యం, పెసరపప్పు తీసుకుని ఒకసారి శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన కొత్తిమీరను సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో గంటపాటు నానబెట్టుకున్న బియ్యం-పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఆరు కప్పుల నీళ్లు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసుకుని ఒకసారి అన్నింటినీ కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Green Pongal Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • రైస్ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి గరిటెతో ఒకసారి అన్నాన్ని లైట్​గా మాష్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో మూడు కప్పుల వరకు వేడి నీళ్లు పోసి కలిపి స్టవ్ మీద ఉంచి లో-ఫ్లేమ్​లో కాసేపు అలా వదిలేయాలి.
  • అన్నం పర్ఫెక్ట్ టెక్చర్​లోకి వచ్చేలోపు కొత్తిమీర పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్​లో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద కడాయి పెట్టి తగినంత నూనె, నెయ్యి వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
Green Pongal Recipe
మిరియాలు (Getty Images)
  • నెయ్యి కరిగి అది వేడయ్యాక మిరియాలు వేసి చిట్లనివ్వాలి. మిరియాలు వేగి చిట్లిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
  • జీడిపప్పులు వేగాక జీలకర్ర వేసి సన్నని సెగ మీద చిట్లే వరకు వేగనివ్వాలి. ఆపై సన్నని అల్లం తరుగును జత చేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇంగువ, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్​ యాడ్ చేసుకుని రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కొత్తిమీర తాలింపు మిశ్రమాన్ని మరో బర్నర్​పై సన్నని సెగ మీద ఉడుకుతున్న పొంగల్​లో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Green Pongal Recipe
జీడిపప్పులు (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ రెండో తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద కొత్తిమీర తాలింపు పెట్టుకున్న పాన్​నే ఉంచి ఆరు టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • అది కరిగి వేడయ్యాక అందులో పావు టీస్పూన్ ఇంగువ, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • తర్వాత ఈ తాలింపును స్టవ్ మీద ఉన్న పొంగల్​లో వేసి మరోసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే, తమిళనాడు క్యాటరింగ్ స్టైల్​లో నోరూరించే "గ్రీన్ పొంగల్/కొత్తిమీర పొంగల్" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ పొంగల్​ను ఇంటిల్లిపాదీ హ్యాపీగా తినేస్తారు.
Green Pongal Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)

