తమిళనాడు స్పెషల్ టేస్టీ "దొండకాయ కారం" - ఇంటిల్లిపాదికీ తెగ నచ్చేస్తుంది!
- పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "దొండకాయ రెసిపీ" - వేడి వేడి అన్నంలో ఆ టేస్ట్ మరింత అద్భుతం!
Published : January 31, 2026 at 4:28 PM IST
Tamilnadu Special Dondakaya Karam Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో ఒకటి 'దొండకాయ'. కానీ, అదే దొండకాయతో కర్రీ కాకుండా 'ఫ్రై' చేస్తే మాత్రం అందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, అందరూ నచ్చే దొండకాయ వేపుడును ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, తమిళనాడు స్పెషల్ నోరూరించే "దొండకాయ కారం".
దీన్ని తమిళనాడులో "కోవక్కై కారా కరీ" అని అంటారు. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కారాన్ని కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, తమిళనాడు స్టైల్లో నోరూరించే ఈ దొండకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
కర్రీ కోసం :
- దొండకాయలు - 800 గ్రాములు
- నూనె - 8 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
కొబ్బరి కారం కోసం :
- శనగపప్పు - రెండున్నర టేబుల్స్పూన్లు
- పొట్టు మినప్పప్పు - రెండున్నర టేబుల్స్పూన్లు
- నార్మల్ ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- కశ్మీరీ ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- మిరియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
కొత్త పద్ధతిలో కమ్మని "కాకరకాయ కర్రీ" - చేదుకు చోటే లేదు! - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!
తయారీ విధానం :
- ఈ తమిళనాడు స్పెషల్ దొండకాయ రెసిపీ కోసం ముందుగా అందులోకి ఒక ప్రత్యేకమైన కారాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో పచ్చిశనగపప్పు, పొట్టు మినప్పప్పు, కారం గల ఎండుమిర్చి, కశ్మీరీ ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు వేసుకుని సన్నని సెగ మీద అన్నింటినీ కాసేపు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగి కాస్త కలర్ మారాక అందులో సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కొబ్బరి రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి. అలా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పాన్ను దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చల్లారేలోపు తాజా లేత దొండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పొడుగ్గా, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఎండుకొబ్బరి-మిర్చి మిశ్రమం వేసుకుని రవ్వ మాదిరిగా, మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించుకోవాలి. మినప్పప్పు ఎర్రగా వేగాక ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవాలి.
- దొండకాయల్లోని పసరు ఇగిరి ముక్కలు మెత్తబడి, అంచులు రంగు మారేంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మూతపెట్టి వేయించుకోవాలి. దొండకాయ ముక్కలు అలా వేగడానికి 20 నుంచి 30 నిమిషాల టైమ్ పట్టొచ్చు.
- ఆవిధంగా దొండకాయ ముక్కలను వేయించుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి-కారంపొడి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని అదంతా ముక్కలకు పట్టేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, తమిళనాడు స్పెషల్ నోరూరించే "దొండకాయ కారం" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, రెసిపీలోకి కొబ్బరి కారంపొడిని ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు తినే కారాన్ని బట్టి ఎండుమిర్చిని చూసి వేసుకోవాలి.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈ స్టైల్లో దొండకాయ వేపుడు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వేడి వేడి అన్నంలో తినేస్తారు.
- ఒకవేళ తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ రెసిపీ చేసుకోవాలనుకుంటే దొండకాయలతో పాటు మిగతా పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
మెంతికూరతో మతిపోగొట్టే "చేపల కూర" - చింతపండు వేయకుండానే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
కమ్మని "టమాటా పండుమిర్చి పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 6 నెలలు నిల్వ!