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తమిళనాడు స్టైల్ "పాలకూర సాంబార్" - ఈ కొలతలతో చేస్తే కిర్రాక్​ టేస్ట్​!

సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో అద్దిరిపోయే సాంబార్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే వన్స్​మోర్ అనాల్సిందే!

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పాలకూర సాంబార్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 2:18 PM IST

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Palak Sambar Recipe in Telugu : సాంబార్​ను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ​మీరు ఇప్పటి వరకు దీనిలో ఎన్నో వెరైటీలు ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైనా తమిళనాడు స్టైల్లో పాలకూర సాంబార్ ట్రై చేశారా? లేదంటే ఓసారి తప్పక టేస్ట్ చేయాల్సిందే. అంత రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

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కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - ఒక కప్పు
  • పాలకూర ఆకులు - 400 గ్రాములు
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
  • చిన్న ఉల్లిపాయలు - 25
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - 40 గ్రాములు
  • సాంబార్ పొడి - 3 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • కారం - తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో పాలకూరను తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఓ చిన్న గిన్నెలో 50 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత 400 ఎంఎల్ పరిమాణంలో రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కప్పు కందిపప్పు వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో వేయించిన కందిపప్పు, ఐదు కప్పుల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంతవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఉడికిన పప్పును మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కొద్దిగా వేడయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ, ఆరు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక 25 చిన్న ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • మూడు నిమిషాల అనంతరం తరిగి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం ఇందులో అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగాక పాలకూర తరుగు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పచ్చివాసన పోయి ఆయిల్ పైకి తేలెంతవరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత తగినంత కారం, 400 ఎంఎల్ చింతపండు రసం, లీటర్ నీళ్లు యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్ ఉంచి మరిగించాలి. ఆపై మూడు టేబుల్ స్పూన్ల సాంబార్ పొడి వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మరి కొద్దిసేపు మరగనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం బాగా మరుగుతున్నప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న కందిపప్పు పేస్ట్ వేసి బాగా కలపాలి. ఇక చివరలో కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే తమిళనాడు స్టైల్ పాలకూర సాంబార్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

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TAGGED:

PALAK SAMBAR RECIPE IN TELUGU
పాలకూర సాంబార్ తయారీ విధానం
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