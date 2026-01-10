తమిళనాడు స్పెషల్ "మటన్ సుక్కా ఫ్రై" - ముక్క మెత్తగా, టేస్ట్ అదిరేలా!
మటన్ కర్రీ ఎప్పుడూ ఒకేలా తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 3:40 PM IST
Mutton Chukka Fry in Telugu : చాలా మందికి మటన్ పేరు చెప్పగానే నోరూరుతుంది. వీటితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఈసారి తమిళనాడు స్పెషల్ మటన్ సుక్కా రెసిపీ చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ముక్క మెత్తగా ఉడకడమే కాకుండా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. బిగినర్స్తో పాటు బ్యాచిలర్స్ కూడా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. ఈ రెసిపీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీ, పులావ్, బగారా రైస్లోకి అద్దిరిపోతుంది. మరి ఇప్పుడు మటన్ సుక్కా ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - 9 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఎండుమిర్చి - 8
- యాలకులు - 5
- మిరియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- లవంగాలు - 8
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- సోంపు - అర టీ స్పూన్
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో మటన్ వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత 15 సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారుతున్నప్పుడు కడిగి పెట్టుకున్న మటన్ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా వేయించాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఒకటిన్నర కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 8 ఎండుమిర్చి, ఐదు యాలకులు, అర టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 8 లవంగాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, అర టీ స్పూన్ సోంపు, ఒక బిర్యానీ ఆకు, కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. అనంతరం వీటిని గిన్నెలో వేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర కప్పు సాంబార్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన మటన్ను నీళ్లతో సహా పోసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా కలుపుతూ వేయించాలి. చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే మటన్ సుక్కా ఫ్రై రెడీ అయినట్లే!
