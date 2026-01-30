నోరూరించే "కీరై వడై" - తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - క్రిస్పీగా, క్రంచీగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 1:46 PM IST
Keerai Vadai Prepare in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్లో పిల్లలు, పెద్దలు తినడానికి ఏదైనా స్నాక్ చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇండ్లలో పునుగులు, మిర్చీలు, పకోడీలు లాంటివి చేస్తుంటారు. ఇవేకాకుండా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కీరై వడై. రెగ్యులర్గా చేసే రెసిపీలే కాకుండా సరికొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. ఇవి ఆయిల్ను కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి ఈ క్రిస్పీ, టేస్టీ కీరై వడై తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ప్రిపేర్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
రెస్టారెంట్ స్టైల్ "పల్లీ చట్నీ" - ఒకసారి చేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడంటే అపుడు పోపు వేసుకోవచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపప్పు - ఒక కప్పు
- అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మెంతికూర - పావు కప్పు
- పాలకూర - పావు కప్పు
- చుక్కకూర - పావు కప్పు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- వాము - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు శనగపప్పు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, మెంతికూర, పాలకూర, చుక్కకూర, పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే మిక్సీజార్లో నానబెట్టిన శనగపప్పు, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, కొంచెం ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న శనగపప్పు పేస్ట్, తరిగి పెట్టుకున్న పావు కప్పు మెంతికూర, పావు కప్పు పాలకూర, పావు కప్పు చుక్కకూర వేసి కలపాలి.
- ఇందులోనే చిటికెడు ఇంగువ, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ వాము, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం కరివేపాకు, తరిగిన కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చేతికి కొద్దిగా ఆయిల్ అంటించి వడల్లా చేసుకొని కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- అనంతరం వడలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ కీరై వడై రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి కీరై వడైలను టమోటా కెచప్ లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో ముంచి తింటే ఆహా అనాల్సిందే!
- సాయంత్రం వేళ ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు. మమ్మీ టేస్ట్ భలే ఉన్నాయని పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతారు.
"చేపల కర్రీ" బాగా కుదరాలంటే ఈ టిప్స్ పాటించండి - మరుసటి రోజు ఘుమఘుమలాడుతుంది!
చల్లని క్లైమేట్లో "కంది పొడి రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దింగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరబ్బా!