తమిళనాడు స్పెషల్ "చిలగడదుంప పులుసు" - ఒక్కసారి తింటే జిందగీ ఖుష్​!

Sweet Potato Pulusu (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 3:41 PM IST

Chilakada Dumpa Pulusu in Telugu : చిలగదుంపతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. మరి వీటితో పులుసు చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే. నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది. ఇక వేడివేడి అన్నంలోకైతే అద్దిరిపోతుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

చిలగడదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చిలగడదుంప ముక్కలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • మెంతులు - అర టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 20
  • ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 25
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • టమోటాలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • చింతపండు - 40 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో చిలగడదుంపలను ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే రెండు టమోటాలు, కొద్దిగా కొత్తిమీరను తరిగి ఉంచాలి.
  • అదేవిధంగా ఇంకో గిన్నెలో 40 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కారం పొడి కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 20 పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇదే కడాయిలో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే నాలుగు ఎండుమిర్చి, 25 సాంబార్ ఉల్లిపాయలు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. (మీ దగ్గర సాంబార్ ఉల్లిపాయలు లేకపోతే మాములు ఉల్లిపాయలు వాడొచ్చు).
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • టమోటాలు మగ్గాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరిగించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం మరిగాక తరిగి ఉంచిన పావు కిలో చిలగడదుంప ముక్కలు, రెండు కప్పుల నీళ్లు, గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం పొడి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 30 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అర గంట తర్వాత చివరలో కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే తమిళనాడు స్పెషల్ చిలగడదుంప పులుసు మీ ముందుంటుంది!

