పరదేశంలోనూ మన 'శక్తిపీఠం'! - ఈ దైవం ఎందుకంత ప్రత్యేకం?
- ఇసుక, మట్టి, మూలికల మిశ్రమంతో అమ్మవారి తయారైన విగ్రహం! - ఇదే తరహా ఆలయాన్ని దక్షిణ అమెరికాలోని గయానాలో నిర్మించడానికిి భక్తురాలి ఏర్పాట్లు!
Published : August 1, 2026 at 5:28 PM IST
Mariamman Temple: మనదేశంలోని శక్తిపీఠాల్లో.. తమిళనాడులోని సమయపురం మారియమ్మన్ ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. కోరిన కోర్కెలు తీర్చే పుణ్యక్షేత్రంగా భక్తులు భావిస్తారు. ఇంతటి మహిమ కలిగిన ఈ ఆలయాన్ని దక్షిణ అమెరికాలోని గయానాలో నిర్మించడానికి ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్టు అక్కడి భక్తురాలు రూబినా అరోన్ వెల్లడించారు. మరి, ఈ శక్తి పీఠం విశిష్టత ఏంటి? అనే వివరాలతోపాటు ఆలయాన్ని ఏ స్థాయిలో నిర్మించబోతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆలయం విశిష్ఠత : ఈ మారియమ్మన్ ఆలయం తిరుచిరాపల్లి జిల్లాలోని సమయపురం గ్రామంలో ఉంది. ఈ ఆలయంలోని అమ్మవారి విగ్రహాన్ని సంప్రదాయ పద్ధతిలో రాతితో కాకుండా, ఇసుక, మట్టి, ఇంకా రకాల మూలికల మిశ్రమంతో తయారు చేశారు. అందువల్ల, మూలవిరాట్కు ఎలాంటి జలాభిషేకాలూ చేయరు. ఈ అభిషేక క్రతువులన్నీ అమ్మవారి ముందున్న చిన్న రాతి విగ్రహానికే నిర్వహిస్తారు. ఈ అమ్మవారి విగ్రహం మొదట శ్రీరంగం శ్రీ రంగనాథస్వామి ఆలయంలో ఉండేదని, ఆ తర్వాత ప్రస్తుత ఆలయాన్ని నిర్మించారని చెబుతారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఏమి ఉన్నా.. ఇక్కడ మొక్కుకుంటే తగ్గిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ముఖ్యంగా చికెన్ పాక్స్, తట్టు వంటి చర్మ వ్యాధులు ఉన్నవారు ఇక్కడికి ఎక్కువగా వస్తారు.
చిత్తిరై బ్రహ్మోత్సవాలు : ప్రతీ సంవత్సరం మాసమైన "చిత్తిరై" (ఏప్రిల్ - మే)లో అత్యంత ఘనంగా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. ఆలయంలో జరిగే అన్ని ఉత్సవాల్లో ఇవే పెద్దవి. మొత్తం 13 రోజుల పాటు ఈ వేడుకలు సాగుతాయి. ప్రధాన రథోత్సవం రోజున అమ్మవారిని రథంపై పురవీధుల్లో ఊరేగిస్తారు. ఈ ఉత్సవానికి ఏకంగా లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు.
ప్రతీ ఏటా వస్తాను : రూబినా
ఆడి మాసం, చిత్తిరై రథోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు ప్రతీ సంవత్సరం తాను వస్తుంటానని దక్షిణ అమెరికా భక్తురాలు రూబినా అరోన్ తెలిపారు. గత సంవత్సరం తాను అమ్మవారిని ఒక కోరిక కోరుకున్నానని, అది నెరవేరడంతో అంగప్రదక్షిణ చేసినట్టు ఆమె చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అచ్చం ఈ ఆలయం తరహాలోనే గయానాలోనూ గుడి నిర్మించాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు తెలిపారు. మొత్తం 5.5 ఎకరాల్లో గుడి నిర్మించనున్నట్టు చెప్పారు. ఇందుకోసం చెన్నైలోని హిందూ దేవాదాయ శాఖలోని ఉన్నత అధికారులను కలిసినట్టు చెప్పారు. వారి సూచనలు, సలహాలు తీసుకున్నట్లు మీడియాకు తెలిపారు. తాను విదేశంలో ఉన్నప్పటికీ.. తమ కులదైవం సమయపురం మారియమ్మన్ అమ్మవారేనని తెలిపారు. తాను గయనాలో నిర్మించబోతున్న ఆలయంలో మారియమ్మన్ అమ్మవారితోపాటు గణపతి, శివుడు, మురుగన్, నవగ్రహాలు, యాగశాల, అగ్నిగుండం, కోనేరు లాంటివి ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఈ మహా కార్యం కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అమ్మవారి భక్తుల సహాయం తీసుకుంటానని వెల్లడించారు.