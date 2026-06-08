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"తమిళనాడు లారీ డ్రైవర్ దంపతులు" - ఆస్తులే కాదు! లక్షలాది అభిమానుల్నీ సంపాదించుకున్నారు!

వీరి జీవితం సినిమా స్టోరీకి తీసిపోనిది - లారీ డ్రైవర్ నుంచి రూ.20లక్షల కారు కొనేదాకా ప్రయాణం

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రేవతి, సెంథిల్ దంపతులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 5:07 PM IST

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Tamil Nadu Lorry Couple : "వంద అబద్ధాలు చెప్పైనా ఓ పెళ్లి చేయొచ్చు" అంటుంటారు పెద్దలు. కానీ, తమ వాళ్లు ఒకే ఒక్క అబద్ధాన్ని చెప్పడం కూడా అతడు సహించలేకపోయాడు. నేరుగా పెళ్లి కూతురు ఇంటికి వెళ్లి నిజం చెప్పేశాడు. అతడిలోని ఆ నిజాయితీ ఆమెకు నచ్చింది. పెద్దలు వద్దన్నా వినకుండా దండలు మార్చేసుకుంది. సీన్ కట్ చేస్తే! పేదరికం, కష్టాలు వెన్నంటాయి. దంపతుల మధ్య నమ్మకం, పట్టుదల, పోరాట స్ఫూర్తికి విధి తలవంచింది. ఇద్దరూ కలిసి డబ్బు మాత్రమే కాదు! లక్షలాది మంది అభిమానులనూ సంపాదించుకున్నారు. ఈ మధ్యే రూ.20లక్షలు పెట్టి కారు కూడా కొన్నారు ఈ లారీ డ్రైవర్ దంపతులు.

tamilnadu_lorry_couple
లారీ క్యాబిన్​లో వంట చేస్తున్న రేవతి (ETV Bharat)

ఆ ఒక్క "నిజమే" నిలబెట్టింది!

మరో గంటలో నిశ్చితార్థం ఉందనగా తల్లిదండ్రులు వెంట లేకుండా ఒంటరిగా వచ్చిన వరుణ్ని అదోలా చూశారు అమ్మాయి తరఫువాళ్లు. "నేను మిల్లు మేనేజర్‌నని మా వాళ్లు అబద్ధం చెప్పారట. కానీ, నేను లారీ డ్రైవర్​ని" అని ధైర్యంగా నిజాన్ని చెప్పడం వధువుకు బాగా నచ్చింది. బంధువులు దెప్పిపొడవడంతో వధువు కుటుంబం పెళ్లి క్యాన్సిల్ అనేశారు. కానీ, ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకోలేదు. "చిన్ననాడే తండ్రి చనిపోతే కూలీపనులకెళ్తున్నాడని, క్రమశిక్షణ ఉన్నవాడనీ విన్నా!" అని నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేసింది. అయినా ఒప్పుకోకపోవడంతో గుళ్లోకి వెళ్లి దండలు మార్చుకుని ఒక్కటయ్యారు తమిళనాడుకు చెందిన సెంథిల్, రేవతి!

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వివాహమై ఐదేళ్లవుతున్నా సెంథిల్‌కి స్థిరమైన సంపాదన లేక నామక్కల్‌ పట్టణంలో లారీ డ్రైవర్‌గా పనిచేసేవాడు. రేవతి ప్రసవం కోసం తన బైకు అమ్మి ఆసుపత్రి ఫీజు కట్టాడు. అత్యవసరానికి చిల్లిగవ్వలేని ఆ పరిస్థితిలో "‘మన జీవితాలు ఎప్పుడూ ఇంతేనా?" అన్న ప్రశ్న వారిని తీవ్రంగా ఆలోచింపజేసింది. రేవతి నగల్ని అమ్మి రూ.25 వేలు అతని చేతిలో పెట్టి ఓ మినీలారీ కొనేలా ఒప్పించింది కానీ, డ్రైవర్​పై ఆధారపడడంతో నష్టం వచ్చింది. ఎలాగోలా పాతికవేలు ఆదాచేసి మినీలారీని అమ్మి పెద్దలారీ తీసుకున్నారు. లాభాలు రావడంతో రెండు టెంపోలు, పొక్లెయిన్‌ కొని అద్దెకిచ్చి బాగానే నిలదొక్కుకని ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టారు. కానీ, విధి మరో సారి వారి సహనాన్ని పరీక్షించింది. టెంపోలు రెండూ ఒకేసారి ప్రమాదానికి గురై ధ్వంసం కావడం, పొక్లెయిన్‌కి పనుల్లేక సగం ధరకే తెగనమ్మాల్సి వచ్చింది. ఇంటి నిర్మాణం అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. మళ్లీ పాత లారీనే నమ్మకుని దంపతులిద్దరూ క్యాబిన్​లోకి ఎక్కారు. భర్తకు సాయంగా లారీ ఎక్కిన రేవతి నెల రోజుల్లోనే డ్రైవింగూ నేర్చుకుంది.

tamilnadu_lorry_couple
తాము కొన్న కారుతో రేవతి (ETV Bharat)

ఇల్లూ వాకిలీ

తెల్లవారకముందే లారీతో పనులకు వెళ్లి తిరిగి అర్ధరాత్రి ఇంటికి చేరేవారు. ఈ క్రమంలో తమిళనాడు నుంచి గుజరాత్‌కి సరకు రవాణా చేసే అవకాశాన్ని దక్కించుకుని బాగా కష్టపడ్డారు. ఎనిమిదేళ్లలో మొత్తం 13 లారీలు కొనుగోలు చేయడమేగాకుండా కలల సౌధాన్నీ నిర్మించుకున్నారు. ఇటీవల రూ. 20 లక్షల విలువైన కారు కూడా కొన్నారట. ఇద్దరు పిల్లల్ని పెద్ద స్కూల్​లో చదివిస్తున్నారు. భర్త డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే రేవతి క్యాబిన్​లోనే వంట రెడీ చేస్తుంది. తిరిగి స్టీరింగ్ పట్టుకుంటుంది. ఇలా ఇద్దరూ ఒకరికొకరు ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా కష్టపడుతూ తమ ప్రేమ, పెళ్లి, ప్రయాణాన్ని యూట్యూబ్​ ఛానెల్​లో పంచుకుంటూ లక్షలాది మంది అభిమానుల్నీ సంపాదించుకున్నారు.

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