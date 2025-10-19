ETV Bharat / offbeat

రుచికరమైన " చింతపండు చారు" - ఒక్కసారి ఇలా చేయండి​ తృప్తిగా తింటారు!

చింతపండుతో సరికొత్త రెసిపీ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మీ ఫేవరెట్​ లిస్ట్​లో చేరిపోతుంది!

Tamarind Rasam
Tamarind Rasam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tamarind Rasam Recipe : చాలా మందికి కూరలు ఎన్ని ఉన్నా చారుతో తినడం అలవాటు. అందుకే కర్రీలతో పాటు సాంబార్​, పప్పుచారు, టమాటా చారు లాంటివి ఇంట్లో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా చింతపండు చారు చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. కూల్​ వెదర్​లో వేడివేడి అన్నంలో ఈ చారు వేసుకొని తిన్నారంటే ఆ మజానే వేరు. చెప్పాలంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు! పప్పు, నాన్​వెజ్ రెసిపీల్లోకి ఇది సైడ్ డిష్​గా అద్దిరిపోతుంది. దీనిని చేయడానికి పైద్దగా టైమ్​ కూడా పట్టదు. మరి ఘుమఘుమలాడే చింతపండు చారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "పాల ముంజలు" - దీపావళికి ఇలా ఇంట్లోనే తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!

Chintapandu Charu
చింతపండు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • రసం పొడి - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • బెల్లం తురుము - 1 టీ స్పూన్​
  • టమోటా - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్​
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • నూనె - 1 టేబుల్ ​స్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Chintapandu Charu
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో 50 గ్రాముల చింతపండు తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత చింతపండు బాగా పిసికి చారును ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులో సరిపడా నీళ్లు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ రసం పొడి వేసి చేతితో నలుపుతూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Chintapandu Charu
కారం (Getty Images)
  • అనంతరం రెడీ చేసుకున్న చారు మిశ్రమాన్ని స్టవ్​పై పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం తురుము వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
Chintapandu Charu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసివేగనివ్వాలి. చివరన కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Chintapandu Charu
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు తాలింపును మరుగుతున్న చారులో వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే నోరూరించే చింతపండు రసం మీ ముందుటుంది!

శనగపిండితో అద్దిరిపోయే "ఢోక్లా" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!

ఓవెన్​ లేకుండానే - సూపర్​ టేస్టీ "చందమామ బిస్కెట్లు" ఇంట్లోనే చేసుకోండిలా!

TAGGED:

CHINTAPANDU CHARU MAKING IN TELUGU
TAMARIND RASAM RECIPE
PULI RASAM RECIPE PREPARE
చింతపండు చారు తయారీ విధానం
CHINTAPANDU CHARU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.