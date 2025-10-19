రుచికరమైన " చింతపండు చారు" - ఒక్కసారి ఇలా చేయండి తృప్తిగా తింటారు!
చింతపండుతో సరికొత్త రెసిపీ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మీ ఫేవరెట్ లిస్ట్లో చేరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 5:26 PM IST
Tamarind Rasam Recipe : చాలా మందికి కూరలు ఎన్ని ఉన్నా చారుతో తినడం అలవాటు. అందుకే కర్రీలతో పాటు సాంబార్, పప్పుచారు, టమాటా చారు లాంటివి ఇంట్లో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా చింతపండు చారు చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. కూల్ వెదర్లో వేడివేడి అన్నంలో ఈ చారు వేసుకొని తిన్నారంటే ఆ మజానే వేరు. చెప్పాలంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు! పప్పు, నాన్వెజ్ రెసిపీల్లోకి ఇది సైడ్ డిష్గా అద్దిరిపోతుంది. దీనిని చేయడానికి పైద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి ఘుమఘుమలాడే చింతపండు చారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "పాల ముంజలు" - దీపావళికి ఇలా ఇంట్లోనే తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1
- రసం పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బెల్లం తురుము - 1 టీ స్పూన్
- టమోటా - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో 50 గ్రాముల చింతపండు తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత చింతపండు బాగా పిసికి చారును ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులో సరిపడా నీళ్లు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ రసం పొడి వేసి చేతితో నలుపుతూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం రెడీ చేసుకున్న చారు మిశ్రమాన్ని స్టవ్పై పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం తురుము వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసివేగనివ్వాలి. చివరన కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపును మరుగుతున్న చారులో వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే నోరూరించే చింతపండు రసం మీ ముందుటుంది!
శనగపిండితో అద్దిరిపోయే "ఢోక్లా" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!
ఓవెన్ లేకుండానే - సూపర్ టేస్టీ "చందమామ బిస్కెట్లు" ఇంట్లోనే చేసుకోండిలా!