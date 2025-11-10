ETV Bharat / offbeat

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "చింతపులుసు" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబో!

చింతపులుసు, ఆమ్లెట్ ఇలా చేసి చూడండి - టేస్ట్ భలేగా ఉంటుంది!

Chintha Pulusu
Chintha Pulusu (ETV Bharat)
Chintha Pulusu Making : చింతపులుసును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో చేస్తుంటారు. ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చింతపులుసు చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక దీనికి కాంబినేషన్​గా ఆమ్లెట్​ ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే. మరి ఈ రెసిపీలను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chintha Pulusu
చింతపండు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పుదీనా - కొంచెం
  • ఉల్లిపాయలు - 5
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ముప్పావు టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 5
Chintha Pulusu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో 50 గ్రాముల చింతపండు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే ఐదు ఉల్లిపాయలను పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఆరు పచ్చిమిర్చిని పొడవుగా, మరో రెండు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా, ఇంకో నాలుగు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా, కొన్ని నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేయాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ వేయాలి. అలాగే నానబెట్టిన చింతపండు రసాన్ని పోయాలి. అదేవిధంగా సరిపడా వాటర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి.
Chintha Pulusu
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే ముప్పావు టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి మంటను లోఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, ఐదు ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపును రెడీ చేసుకున్న చారులో పోసి కలపాలి.
  • అంతే కమ్మని చింతపులుసు రెడీ అయినట్లే.
Chintha Pulusu
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

ఆమ్లెట్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కోడిగుడ్లు - 4
  • పసుపు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - ముప్పావు టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టేబుల్ స్పూన్
Chintha Pulusu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు పచ్చిమిర్చి, రెండు ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో నాలుగు కోడిగుడ్లను పగలగొట్టి వేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ తరుగు, అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ముప్పావు టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఒక నిమిషం పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు పాన్​లో కొద్దిగా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కోడిగుడ్ల మిశ్రమాన్ని పోయాలి.
  • ఇప్పుడు ఆమ్లెట్​ ఓవైపు కాలిన తర్వాత పైన అంచులకు ఆయిల్ అప్లై చేస్తూ మరో వైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.

