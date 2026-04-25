వీకెండ్ స్పెషల్ "చింతచిగురు మటన్ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

మటన్​తో ఎప్పుడూ రొటీన్​ కర్రీ ఏం బాగుంటుంది? - ఓసారి ఈవిధంగా ట్రై చేయండి​!

Chinta Chiguru Mutton Curry (Getty Images)
Published : April 25, 2026 at 10:46 AM IST

Chinta Chiguru Mutton Curry : సండే వచ్చిందంటే నాన్​వెజ్​ ప్రియులకు పండగే. చేపలు, రొయ్యలు, మటన్, చికెన్​తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మందికి ఎప్పుడూ ఒకేలా తిన్నా బోర్​ కొడుతుంది. అందుకే ఈరోజ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే చింతచిగురు మటన్ కర్రీ. ఇది నోటికి పుల్లగా, కారంగా ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. పైగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

ఎండల్లో హాయినిచ్చే "బెల్లం లస్సీ" - ఒక్క గ్లాస్​ తాగారంటే ఫుల్​ రిఫ్రెష్​!

చింతచిగురు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతచిగురు - 2 కప్పులు
  • మటన్ - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
  • ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • గరంమసాలా - 2 టీ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకులు - 5
  • ఉల్లిపాయలు - 6
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
మటన్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో చింతచిగురును తీసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఆరు ఉల్లిపాయలు, పది పచ్చిమిర్చిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఓ గిన్నెలో కేజీ మటన్ వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఐదు బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించాలి.
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారిన తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
  • అనంతరం మటన్ వేసి కలిపి మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి. మటన్ ముక్కలు మగ్గాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలుపుతూ రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల గరంమసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కుక్కర్​ మూతపెట్టి ఆరు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆరు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మూత తీసి మరో ఆరు నిమిషాల పాటు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే చింతచిగురు మటన్ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!

హైదరాబాద్​ స్టైల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఘుమఘుమలాడే "తోటకూర చికెన్ కర్రీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

