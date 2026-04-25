వీకెండ్ స్పెషల్ "చింతచిగురు మటన్ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!
మటన్తో ఎప్పుడూ రొటీన్ కర్రీ ఏం బాగుంటుంది? - ఓసారి ఈవిధంగా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 10:46 AM IST
Chinta Chiguru Mutton Curry : సండే వచ్చిందంటే నాన్వెజ్ ప్రియులకు పండగే. చేపలు, రొయ్యలు, మటన్, చికెన్తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మందికి ఎప్పుడూ ఒకేలా తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఈరోజ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే చింతచిగురు మటన్ కర్రీ. ఇది నోటికి పుల్లగా, కారంగా ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. పైగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
ఎండల్లో హాయినిచ్చే "బెల్లం లస్సీ" - ఒక్క గ్లాస్ తాగారంటే ఫుల్ రిఫ్రెష్!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతచిగురు - 2 కప్పులు
- మటన్ - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
- ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- గరంమసాలా - 2 టీ స్పూన్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 10
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - 5
- ఉల్లిపాయలు - 6
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో చింతచిగురును తీసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఆరు ఉల్లిపాయలు, పది పచ్చిమిర్చిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఓ గిన్నెలో కేజీ మటన్ వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఐదు బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారిన తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- అనంతరం మటన్ వేసి కలిపి మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి. మటన్ ముక్కలు మగ్గాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలుపుతూ రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల గరంమసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కుక్కర్ మూతపెట్టి ఆరు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- ఆరు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మూత తీసి మరో ఆరు నిమిషాల పాటు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే చింతచిగురు మటన్ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!
హైదరాబాద్ స్టైల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
ఘుమఘుమలాడే "తోటకూర చికెన్ కర్రీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!