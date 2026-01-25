ETV Bharat / offbeat

అదుర్స్​ అనిపించే "తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి" - చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

- తమలపాకుతో రుచికరమైన రోటి పచ్చడి - వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది!

Tamalapaku Kobbari Pachadi
Tamalapaku Kobbari Pachadi (ETV Bharat)
Tamalapaku Kobbari Pachadi: నోములు, వ్రతాలు, శుభకార్యాలు ఇలా ఏదైనా తమలపాకు కచ్చితం. వీటిని పాన్‌లానూ ఉపయోగిస్తారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా తమలపాకుతో లడ్డూలు వంటివి కూడా చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ ఆకుతో కమ్మని పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. అది కూడా కొబ్బరి ఉపయోగించి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

Tamalapaku Kobbari Pachadi
తమలపాకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • తమలపాకులు - 4
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
Tamalapaku Kobbari Pachadi
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఎండుమిర్చి - 2
Tamalapaku Kobbari Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా తమలపాకులను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా తుడుచుకుని కాడలు తీసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తమలపాకును ముక్కలుగా తుంపలు చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తమలపాకు తుంపలు వేసి ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి.
Tamalapaku Kobbari Pachadi
పల్లీలు (Getty Images)
  • తమలపాకులు మగ్గినాక వాటిని గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే నూనెలో పచ్చిమిర్చి తుంపలు, అల్లం ముక్క, పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • ఇవి మంచిగా వేగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు తాజా కొబ్బరిని తీసుకుని చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Tamalapaku Kobbari Pachadi
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన తమలపాకు ఆకులు, పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, పచ్చి కొబ్బరి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పచ్చిమిర్చి వేయించుకున్న పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి ఎర్రగా వేయించాలి.
Tamalapaku Kobbari Pachadi
పోపు (Getty Images)
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు పర్ఫెక్ట్​గా వేగాక గ్రైండ్​ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tamalapaku Kobbari Pachadi
తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ పచ్చడి కోసం నాటు తమలపాకులు అయితే బాగుంటాయి. అయితే కోల్​కతా తమలపాకు వాడితే అవి ఘాటు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి నాటువి వాడుకుంటే సరి.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా తీసుకుంటే పచ్చడి టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది.

