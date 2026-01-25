అదుర్స్ అనిపించే "తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి" - చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
- తమలపాకుతో రుచికరమైన రోటి పచ్చడి - వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది!
Published : January 25, 2026 at 2:26 PM IST
Tamalapaku Kobbari Pachadi: నోములు, వ్రతాలు, శుభకార్యాలు ఇలా ఏదైనా తమలపాకు కచ్చితం. వీటిని పాన్లానూ ఉపయోగిస్తారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా తమలపాకుతో లడ్డూలు వంటివి కూడా చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ ఆకుతో కమ్మని పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. అది కూడా కొబ్బరి ఉపయోగించి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- తమలపాకులు - 4
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 6
- పల్లీలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఎండుమిర్చి - 2
తయారీ విధానం:
- ముందుగా తమలపాకులను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా తుడుచుకుని కాడలు తీసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తమలపాకును ముక్కలుగా తుంపలు చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తమలపాకు తుంపలు వేసి ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి.
- తమలపాకులు మగ్గినాక వాటిని గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- అదే నూనెలో పచ్చిమిర్చి తుంపలు, అల్లం ముక్క, పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- ఇవి మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు తాజా కొబ్బరిని తీసుకుని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన తమలపాకు ఆకులు, పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, పచ్చి కొబ్బరి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పచ్చిమిర్చి వేయించుకున్న పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి ఎర్రగా వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగినాక ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తాలింపు పర్ఫెక్ట్గా వేగాక గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పచ్చడి కోసం నాటు తమలపాకులు అయితే బాగుంటాయి. అయితే కోల్కతా తమలపాకు వాడితే అవి ఘాటు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి నాటువి వాడుకుంటే సరి.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా తీసుకుంటే పచ్చడి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
