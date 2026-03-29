తమలపాకుతో "క్యాండీలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
తమలపాకుతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 2:21 PM IST
Betel Leaf Candy : వ్రతాలు, నోములు, శుభకార్యాలు ఇలా ఏదైనా తమలపాకు కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే! అంతేకాక దీనితో బజ్జీలు, లడ్డూలు, పచ్చడి అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ ఆకుతో కమ్మని క్యాండీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ క్యాండీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఏంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తమలపాకులు - 50
- నిమ్మరసం - 3 స్పూన్లు
- పంచదార - 3 కప్పులు
- పంచదార పొడి - 2 స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - 1 స్పూన్
- గుల్కంద్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరి తురుము - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - ఒకటిన్నర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 50 తమలపాకులను శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు కప్పుల పంచదార, కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పంచదార కరిగి పాకం చిక్కగా అయ్యాక గ్రైండ్ చేసుకున్న తమలపాకుల పేస్ట్, ఒక స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక మూడు స్పూన్ల నిమ్మరసం, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి తురుము, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల గుల్కంద్ యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నెయ్యి అప్లై చేసిన ప్లేట్లో ఈ మిశ్రమాన్ని సమానంగా స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఇది చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో ముక్కలుగా కట్ చేసి, ఆపైన రెండు స్పూన్ల పంచదార పొడి చల్లాలి.
- అనంతరం ఈ క్యాండీలను ఒక రోజంతా నీడలో ఆరబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
- అంతే తమలపాకుతో నోరూరించే క్యాండీలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ క్యాండీలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- మీరు ఈ క్యాండీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే తమలపాకులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ కూడా ఇష్టంగా తింటారు.
చిట్కాలు:
- ఈ క్యాండీలను మీకు ఏ కలర్లో కావాలనుకుంటే ఆ ఫుడ్ కలర్ను ఉపయోగించవచ్చు. అసలు ఫుడ్ కలరే వద్దనుకుంటే నేరుగా చేసుకోవచ్చు.
