తమలపాకుతో "క్యాండీలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తమలపాకుతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!

Betel Leaf Candy
Betel Leaf Candy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 2:21 PM IST

Betel Leaf Candy : వ్రతాలు, నోములు, శుభకార్యాలు ఇలా ఏదైనా తమలపాకు కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే! అంతేకాక దీనితో బజ్జీలు, లడ్డూలు, పచ్చడి అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ ఆకుతో కమ్మని క్యాండీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ క్యాండీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఏంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

ఆంధ్ర స్టైల్ "మటన్ మసాలా కర్రీ" - ఇలా కుక్ చేస్తే ముక్క మెత్తగా ఉడుకుతుంది!

Betel Leaf Candy
తమలపాకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తమలపాకులు - 50
  • నిమ్మరసం - 3 స్పూన్లు
  • పంచదార - 3 కప్పులు
  • పంచదార పొడి - 2 స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 1 స్పూన్
  • గుల్కంద్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరి తురుము - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - ఒకటిన్నర స్పూన్
Betel Leaf Candy
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 50 తమలపాకులను శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్‌ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు కప్పుల పంచదార, కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పంచదార కరిగి పాకం చిక్కగా అయ్యాక గ్రైండ్ చేసుకున్న తమలపాకుల పేస్ట్, ఒక స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Betel Leaf Candy
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక మూడు స్పూన్ల నిమ్మరసం, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి తురుము, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల గుల్కంద్ యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నెయ్యి అప్లై చేసిన ప్లేట్​లో ఈ మిశ్రమాన్ని సమానంగా స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఇది చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసి, ఆపైన రెండు స్పూన్ల పంచదార పొడి చల్లాలి.
Betel Leaf Candy
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ క్యాండీలను ఒక రోజంతా నీడలో ఆరబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
  • అంతే తమలపాకుతో నోరూరించే క్యాండీలు మీ ముందుంటాయి!
Betel Leaf Candy
యాలకులు (Getty Images)
  • ఈ క్యాండీలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
  • మీరు ఈ క్యాండీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే తమలపాకులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ కూడా ఇష్టంగా తింటారు.

చిట్కాలు:

  • ఈ క్యాండీలను మీకు ఏ కలర్​లో కావాలనుకుంటే ఆ ఫుడ్​ కలర్​ను ఉపయోగించవచ్చు. అసలు ఫుడ్​ కలరే వద్దనుకుంటే నేరుగా చేసుకోవచ్చు.

అన్నిరకాల టిఫిన్లలోకి "ఆల్ ఇన్​ వన్ టమోటా చట్నీ" - టిఫిన్ ఏదైనా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

"పల్లెటూరు నాటుకోడి కూర" కావాలా? - చిన్నప్పుడు తిన్న టేస్ట్ రావాలంటే ఇలా చేయాలి!

