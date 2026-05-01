టేస్టీటేస్టీ "తమలపాకు అన్నం" - టైమ్ లేనప్పుడు నిమిషాల్లోనే లంచ్ బాక్స్ రెడీ!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే రైస్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 12:08 PM IST
Tamalapaku Annam Making : రోజూ అన్నం, రెగ్యులర్ కర్రీలే తినాలంటే బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. ఆ సమయంలో మెజార్టీ పీపుల్ ఫ్రైడ్ రైస్, పులిహోర, పులావ్ అంటూ రైస్తో వివిధ రకరకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీకోసం మరో రెసిపీ ఎదురు చూస్తుంది. అదే తమలపాకు అన్నం. ఇది కాస్త ఘాటుగా, కారంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే లంచ్ బాక్స్లోకి క్విక్గా, ఈజీగా చేయొచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సూపర్గా వస్తుంది. మరి ఈ ఇన్స్టంట్ తమలపాకు అన్నం ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అన్నం - ఒకటిన్నర కప్పులు
- మినపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- ఎండుమిర్చి - 5
- నువ్వులు - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- ఆవాలు - ముప్పావు టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - ముప్పావు టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- తమలపాకులు - 5
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, ఐదు తమలపాకులను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ఐదు ఎండుమిర్చి, రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇదే గిన్నెలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత పావు కప్పు పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఇందులోనే ముప్పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు, ముప్పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. అనంతరం తమలపాకుల సన్నని తరుగు యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- మూడు నిమిషాల అనంతరం ఒకటిన్నర కప్పుల అన్నం, గ్రైండ్ చేసుకున్న మినపప్పుఎండుమిర్చి పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే తమలపాకు అన్నం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే తమలపాకులు, అన్నంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
