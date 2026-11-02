రైల్వే ప్లాట్ఫాంపై రంగురంగుల గీతలు - ఒక్కో దానికి ఒక్కో మీనింగ్ - మీకు తెలుసా?
Tactile Pathways Railway Stations : అమృత్ భారత్ రైల్వేస్టేషన్ల అభివృద్ధిలో భాగంగా ప్లాట్ఫాం మీద టాక్టైల్ పాత్వేలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అంధులకు, దృష్టి లోపమున్న వృద్ధులకు, నూతనంగా స్టేషన్కు వచ్చేవారికి దారి చూపిస్తున్నాయి.
Published : November 2, 2026 at 12:07 PM IST
కాజీపేట రైల్వే జంక్షన్లో ప్లాట్ఫాం మీద గీసిన ప్రత్యేక లైన్ మార్గాలు (టాక్టైల్ పాత్వే) ప్రయాణికులకు, దృష్టి లోపమున్న వృద్ధులకు, అంధులకు, నూతనంగా స్టేషన్కు వచ్చేవారికి దారి చూపిస్తున్నాయి. అమృత్ భారత్ రైల్వేస్టేషన్ల అభివృద్ధిలో భాగంగా వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
మొదటి గీత
రైలు స్టేషన్ లోపలికి వెళ్లి ప్లాట్ఫాం మీదకు రాగానే పసుపు రంగులో పొడవైన సమాంతరంగా గైడింగ్ టైల్స్ కనిపిస్తాయి. చేతి కర్ర, పాద స్పర్శ ద్వారా అవి ఏం తెలియజేస్తున్నాయో కనుక్కోవచ్చు. మధ్యలో చతురస్రాకారంలో గుండ్రటి చుక్కలాంటి టైల్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే అవి ఎదురుగా ప్రయాణికులకు తాగు నీరు, మరుగు దొడ్లు, మెట్లు, విశ్రాంత గదులు, లిఫ్ట్, ఆహార దుకాణాలు, ఎస్కలేటర్లకు దారి చూపుతాయి.
మధ్య గీత
ఇది ప్లాట్ఫాం మొదలైనప్పటి నుంచి పూర్తిగా చివరి వరకు ఉంటుంది. దీని మీద గుండ్రటి చుక్కలాంటి స్పర్శ కలిగించే టైల్స్ పసుపు రంగులో ఉంటాయి. రైలు కోసం ఎదురు చూసే ప్రయాణికులు ఈ గీత మీద నిలబడి ఉండాలని ఈ సింబల్ సూచిస్తుంది. వర్షం పడినప్పుడు జారకుండా ఈ మార్గంలో నడవడానికి కూడా సులువుగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చివర నారింజ రంగు గీత
ఇది ప్లాట్ఫాం చివర అంటే రైలు ఆగినప్పుడు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. దీని మీద చతురస్రాకార ఎత్తుపల్లాలు కలిగిన టైల్స్ను ఏర్పాటు చేశారు. రైలు కదులుతున్నప్పుడు ప్రయాణికులు ఈ రంగు మార్గం మీదకు వెళ్లకూడదని హెచ్చరిస్తుంది. ఈ రకమైన టైల్స్ రైలు నుంచి దిగిన వ్యక్తి కింద జారి పడిపోకుండా కాపాడతాయి.
అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం కింద తెలంగాణలో మొత్తం 40 రైల్వే స్టేషన్లను ఆధునికీకరించి, సర్వాంగ సుందరంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోకి వచ్చే ఈ స్టేషన్ల పునర్నిర్మాణం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారు రూ.2 వేల కోట్లకు పైగా నిధులను కేటాయించింది.
40 రైల్వే స్టేషన్లు ఇవే
ఆదిలాబాద్, ఉప్పుగూడ, ఉందానగర్, కరీంనగర్, కాచిగూడ, కాజీపేట్ జంక్షన్, కామారెడ్డి, ఖమ్మం, గద్వాల్, జడ్చర్ల, జనగామ, జహీరాబాద్, తాండూరు, నల్గొండ, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి జంక్షన్, బేగంపేట, బాసర, భద్రాచలం రోడ్, మంచిర్యాల, మధిర, మహబూబ్నగర్, మహబూబాబాద్, మలక్పేట్, మల్కాజిగిరి, మిర్యాలగూడ, ముద్ఖేడ్ జంక్షన్, మెదక్, మేడ్చల్, యాకుత్పురా, యాదాద్రి, రామగుండం, లింగంపల్లి, వరంగల్, వికారాబాద్, షాద్నగర్, సికింద్రాబాద్, జోగులాంబ, హఫీజ్పేట్, హైటెక్ సిటీ.
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