క్రిస్పీ, క్రంచీ "చెగోడీలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
చెగోడీలు ఇలా చేసి చూడండి - కరకరలాడుతూ టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 10:37 AM IST
Chegodilu Recipe in Telugu : చెగోడీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి కరకరలాడుతూ నోటికి ఎంతో రుచినిస్తాయి. వీటికి ఎక్కువగా బయట దుకాణాల్లో లేదా స్వీట్ షాప్స్లో కొనుగోలు చేస్తారు. అలా కాకుండా వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ట్రై చేశారంటే సేమ్ ఆ స్టైల్లోనే వస్తాయి. ఇవి స్నాక్స్గా, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు, పండగల సమయాల్లో చేసుకునేందుకు బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి ఆలస్యం చేయకుండా చెగోడీలను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పల్లెటూరు స్టైల్ "టమోటా పచ్చిమిర్చి రోటి పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే కర్రీస్ పక్కన పెట్టేస్తారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - పావు కిలో
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- వాము - 1 టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో పావు లీటర్ నీళ్లు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ వాము, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు, అర స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలపాలి.
- నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు పావు కిలో మైదాపిండి వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమం వేడిగా ఉన్నప్పుడే బాగా ఒత్తుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిని పెద్దపెద్ద ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు జంతికల గొట్టంలో పెద్ద రంధ్రాలుగల మౌల్డ్ పెట్టి లోపల నెయ్యి రాసి ఒక్కొ పిండి ముద్దను ఉంచి ప్లేట్ మీద కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వీటిని వేలికి చుట్టుకొని చేగోడీల మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- ఇలా చేసిన చెగోడీలను ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని చెగోడీలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెడీ చేసుకున్న చెగోడీలను వేసి ఓ రెండు నిమిషాల వరకు కదపకుండా అలాగే ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత నిదానంగా చెగోడీలను కలుపుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ఓ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే కరకరలాడుతూ స్వీట్ షాప్ స్టైల్ చెగోడీలు రెడీ అయినట్లే!
- మీరు ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
- మీరు చెగోడీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మైదాపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
కమ్మని "క్యాబేజీ కంది పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలోకి కమ్మగా తినేయొచ్చు!