క్రిస్పీ, క్రంచీ "చెగోడీలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

చెగోడీలు ఇలా చేసి చూడండి - కరకరలాడుతూ టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి!

Chegodilu
Chegodilu (ETV Bharat)
Chegodilu Recipe in Telugu : చెగోడీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి కరకరలాడుతూ నోటికి ఎంతో రుచినిస్తాయి. వీటికి ఎక్కువగా బయట దుకాణాల్లో లేదా స్వీట్ షాప్స్​లో కొనుగోలు చేస్తారు. అలా కాకుండా వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ట్రై చేశారంటే సేమ్ ఆ స్టైల్లోనే వస్తాయి. ఇవి స్నాక్స్​గా,​ ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు, పండగల సమయాల్లో చేసుకునేందుకు బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా చెగోడీలను ఎలా ప్రిపేర్​ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Chegodilu
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - పావు కిలో
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • వాము - 1 టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
Chegodilu
జంతికల గొట్టంతో ప్లేట్​పై ఈ విధంగా చేసుకోవాలి (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో పావు లీటర్ నీళ్లు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ వాము, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు, అర స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలపాలి.
  • నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు పావు కిలో మైదాపిండి వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమం వేడిగా ఉన్నప్పుడే బాగా ఒత్తుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిని పెద్దపెద్ద ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
Chegodilu
చెగోడీలను ఈ విధంగా చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • మరోవైపు జంతికల గొట్టంలో పెద్ద రంధ్రాలుగల మౌల్డ్ పెట్టి లోపల నెయ్యి రాసి ఒక్కొ పిండి ముద్దను ఉంచి ప్లేట్ మీద కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని వేలికి చుట్టుకొని చేగోడీల మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
Chegodilu
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇలా చేసిన చెగోడీలను ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని చెగోడీలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెడీ చేసుకున్న చెగోడీలను వేసి ఓ రెండు నిమిషాల వరకు కదపకుండా అలాగే ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత నిదానంగా చెగోడీలను కలుపుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ఓ ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే కరకరలాడుతూ స్వీట్ షాప్ స్టైల్ చెగోడీలు రెడీ అయినట్లే!
  • మీరు ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
  • మీరు చెగోడీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మైదాపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

