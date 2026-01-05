నోట్లో వేస్తే కరిగిపోయే "అంజీర్ కలాకండ్" - ఈ కొలతలతో చేస్తే స్వీట్ షాప్ టేస్ట్ పక్కా!
పాలు, పంచదారతో సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ - ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 10:50 AM IST
Anjeer Kalakand Recipe in Telugu : స్వీట్స్ను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! ఇక స్వీట్ బాక్స్ కనిపిస్తే చాలు ఒకటి రెండు మిఠాయిలు తిని మనసును తృప్తి చేసుకుంటారు. ఇందులోనూ కలాకండ్ అంటే చాలా మందికి ఫేవరెట్! ఎందుకంటే దీని రుచి అద్భుతం. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. ఇది తినడానికి బాగానే ఉన్నా దీనిని ప్రిపేర్ చేయాలంటే చాలా కష్టమని మెజార్టీ పీపుల్ అనుకుంటారు. ఎందుకంటే పాలను కలియబెడుతూ ఉండాలి. కొంచెం ఆలస్యమైనా మిల్క్ గడ్డకట్టడమో, అడుగంటడమో జరుగుతుంటాయి. అందుకే చాలా మంది దీనిని తినాలనిపించినప్పుడు షాప్స్ నుంచి కొనుగోలు చేస్తారు.
అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే స్వీట్ షాప్ స్టైల్ కలాకండ్ను సింపుల్గా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ దీనిని ప్రిపేర్ చేశారంటే చాలా బాగా వస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా తయారు చేయోచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు వన్స్మోర్ అనాల్సిందే. మరి అంజీర్ కలాకండ్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రెస్టారెంట్ స్టైల్ "పల్లీ చట్నీ" - ఒకసారి చేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడంటే అపుడు పోపు వేసుకోవచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - 1 లీటర్
- పంచదార - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- అంజీర్ - 10
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక లీటర్ పాలు పోయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు పంచదార, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, 10 అంజీర్ సన్నని తరుగు వేయాలి.
- ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి పాలను చిక్కబరచాలి. పాలు మూడు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి.
- పాలను దాదాపు 28 నిమిషాల పాటు కలిపిన తర్వాత పాల పదార్థం లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు పావు కప్పు నెయ్యి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు నెయ్యి రాసిన ప్లేట్లో కలాఖండ్ మిశ్రమాన్ని వేసి సరిపడా స్ప్రెడ్ చేసి మూడు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
- మూడు గంటల తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి.
- అంతే స్వీట్ షాప్ స్టైల్ అంజీర్ కలాకండ్ రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
- ఈ కలాకండ్ స్వీట్ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఇంట్లో ఓసారి ట్రై చేయండి.
- మీరు ఎక్కువ మోతాదులో అంజీర్ కలాకండ్ను చేసుకోవాలనుకుంటే పాలు, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
ఘుమఘుమలాడే ఇన్స్టెంట్ "గుత్తి వంకాయ కర్రీ" - చూస్తేనే టేస్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది!
"చేపల కర్రీ" బాగా కుదరాలంటే ఈ టిప్స్ పాటించండి - మరుసటి రోజు ఘుమఘుమలాడుతుంది!