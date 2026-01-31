స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "బాదం బర్ఫీ" - నోట్లో వేసుకోగానే మీగడలా కరిగిపోతుంది!
సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 2:33 PM IST
Badam Burfi Recipe in Telugu : చాలా మంది ఎక్కువగా ఇష్టపడే స్వీట్ రెసిపీల్లో బర్ఫీ ఒకటి. ఇది నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. మిఠాయి దుకాణాల్లో దీనిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు! వీటిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. కొందరు ఇంట్లో కూడా తయారు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బాదం బర్పీ. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
కేవలం నాలుగంటే నాలుగు పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఈ స్వీట్ టేస్ట్ చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలందరూ మరొకటి కావాలంటారు. దీనిని మొదటి సారి చేసినా సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా బాదం బర్ఫీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
రాగిపిండితో కరకరలాడే "చిప్స్" - నూనె పీల్చకుండా పావు గంటలో రెడీ!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాదం - 300 గ్రాములు
- పంచదార - 200 గ్రాములు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో 300 గ్రాముల బాదం పలుకులు, ఒక లీటర్ నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- బాదం ఉడికిన తర్వాత వీటిని గిన్నెలో వేయాలి. ఆ తర్వాత పైన పొట్టు తీసి చల్లని నీళ్లలో వేసి ఓసారి కడిగి మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 200 గ్రాముల పంచదార, గ్రైండ్ చేసుకున్న బాదం వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఈ మిశ్రమం ముద్దగా అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఈ మిశ్రమం ముద్దగా అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పిండిని ముద్దలాగా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఓ ట్రే తీసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి స్ప్రెడ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు బాదం మిశ్రమాన్ని ట్రేకి సరిపడా వేసి చపాతీ కర్రతో సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గంట పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- గంట తర్వాత పైన సన్నగా తరిగిన బాదం పలుకులు వేయాలి. అనంతరం చాకుతో మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి.
- అంతే స్వీట్ షాప్ స్టైల్ బాదం బర్ఫీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ బాదం బర్ఫీని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
కమ్మటి "కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం" - ఇలా చేస్తే చేదు కాదు, టేస్టీగా ఉంటుంది!
జొన్నపిండితో "పూరీలు" - నూనె పీల్చవు, కర్రీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!