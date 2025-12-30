ETV Bharat / offbeat

అరటిపండ్లతో "సింపుల్, ఈజీ డెజర్ట్" - ఒక్కసారి ఇలా తయారు చేయండి!

న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ డెజర్ట్ - బనానా, బిస్కెట్లతో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

Banana_Dessert
Banana_Dessert
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Banana Dessert : ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులకు ఐస్ క్రీమ్ లాంటి డెజర్ట్ ఏదైనా తయారు చేయాలనుకుంటే కాస్త టైం కేటాయించి ఇలా ట్రై చేయండి. ఇది ఎంతో టేస్టీగా క్రీమీగా గొంతు దిగిపోతుంది. అరటి పండ్లు, కస్టర్డ్ పౌడర్, పాలు, పంచదార కలిపి చేసే ఈ డెజర్ట్ నిజంగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. న్యూ ఇయర్ కోసం ఇలాంటి రెసిపీ ఓ సారి ఇంట్లో ట్రై చేసి ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి.

Banana_Dessert
Banana_Dessert

కావలసిన పదార్థాలు :

  • అరటి పండ్లు - 6
  • పాలు - 120 మి.లీ
  • కండెన్స్​డ్ పాలు - 120 మి.లీ
  • కస్టర్డ్ పౌడర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • క్రీమ్ చీజ్ - 50 గ్రాములు
  • తాజా క్రీమ్ - 100 గ్రాములు
  • పంచదార - 50 గ్రాములు
  • వెనిల్లా ఎసెన్స్ - 1 స్పూన్
  • విప్డ్ క్రీమ్ - 100 గ్రాములు
  • చల్లబడిన విప్డ్ క్రీమ్ - 180 మి.లీ
  • వెనిల్లా ఎసెన్స్ - 1 స్పూన్
  • క్రీమ్ చీజ్ - 120 గ్రాములు
  • బిస్కెట్లు - 100 గ్రాములు
Banana_Dessert
Banana_Dessert

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కస్టర్డ్ తయారు చేసుకోవాలి. మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కస్టర్డ్ పౌడర్ లో చీజ్, పంచదార, క్రీమ్, పాలు, వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి బాగా బీట్ చేసి కలుపుకోవాలి. అన్నీ కలిసిపోయేలా బీట్ చేసుకోవాలి. బాగా కలపకపోతే గడ్డలుగా మారుతుంది. ఇపుడు స్టవ్ పై పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. ఐదారు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ మీద నుంచి దించి మరో సారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా క్రీమీగా తయారైన ఈ మిశ్రమాన్ని ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకోవాలి.
Banana_Dessert
Banana_Dessert
  • ఇపుడు మరో గిన్నెలో 80గ్రాముల విప్డ్ క్రీమ్ వేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.ఇపుడు వెనీలా ఎసెన్స్ వేసుకోవాలి. ఇపుడు అరటి పండ్లు తెచ్చుకుని సన్నటి ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. వీటిని ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకున్న క్రీమ్​లో వేసుకోవాలి. అరటి పండ్ల ముక్కల్లో కొన్నింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు అందులోకి కండెన్స్​డ్ మిల్క్, క్రీమ్ చీజ్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. రూమ్ టెంపరేచర్​లో ఉన్న చీజ్ మాత్రమే బాగా కలుస్తుంది.
Banana_Dessert
Banana_Dessert
  • ఇపుడు రెండు మిశ్రమాలను గిన్నెలోకి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత బిస్కెట్లను కొన్ని పక్కన పెట్టుకుని మిగతా వాటిని చిన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ ఫుడ్డింగ్ ని డీప్ ఫ్రిజ్​లో ఐదారు గంటల పాటు పెట్టుకోవాలి. చివరగా మిగిలిన బిస్కెట్ ముక్కలను కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. అంతే! ఎంతో టేస్టీ డెజర్ట్ రెడీగా ఉంటుంది.

TAGGED:

DESSERT FOOD
BANANA DESSERT RECIPES EASY
BANANA DESSERT MAKING PROCESS
SIMPLE AND EASY DESSERT
BANANA DESSERT

