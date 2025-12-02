ETV Bharat / offbeat

రాగి పిండితో "స్వీట్​ పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా బెస్ట్​!

-రాగి పిండితో ఇడ్లీలు, దోశలు కామన్​ - ఇలా తియ్యతియ్యని పొంగనాలు చేసుకోండి, కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

Sweet Ragi Ponganalu
Sweet Ragi Ponganalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 3:26 PM IST

Sweet Ragi Ponganalu: గుంత పొంగనాలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. చాలా మంది దోశ పిండి, ఇడ్లీ పిండి ఉందంటే వీటిని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​, పచ్చిమిర్చి వేసి చేసే వీటిని పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ఎప్పుడూ స్పైసీగా ఉండేవి కాకుండా స్వీట్​గా ఉండే గుంత పొంగనాలు తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. అది కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే రాగి పిండితో. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా స్వీట్​ కోసం పంచదార వాడాల్సిన పనిలేదు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని రాగి స్వీట్​ పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Sweet Ragi Ponganalu
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అటుకులు - అర కప్పు
  • యాలకులు - 3
  • బెల్లం తురుము - పావు కప్పు
  • అరటి పండు - 1
  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - కొద్దిగా
  • జీడిపప్పు పలుకుల - 5
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • బేకింగ్​ సోడా - చిటికెడు
Sweet Ragi Ponganalu
ఓట్స్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సీజార్​లోకి ఓట్స్​ వేసుకోవాలి. ఆపై యాలకులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ ఓట్స్​ పొడి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అదే మిక్సీజార్​లోకి బెల్లం తురుము, అరటి పండు ముక్కలు వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమాన్ని ఓట్స్​ పౌడర్​లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి రాగి పిండి వేసుకుని ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Sweet Ragi Ponganalu
అరటి పండ్లు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు వాటర్​ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని దోశ బ్యాటర్​ కన్సిస్టెన్సీ అంటే అటు పల్చగా, ఇటు మందంగా కాకుండా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా కలుపుకున్న పిండిపై మూత పెట్టి ఓ 10 నిమిషాలు రెస్ట్​ ఇవ్వాలి. ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Sweet Ragi Ponganalu
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • కాగిన నెయ్యిలో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఇవి సగం మేర వేగినాక జీడిపప్పు పలుకులు, నువ్వులు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్​గా వేగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి రాగి పిండిలో వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో పిండి ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే లైట్​గా నీళ్లు పోసి కలుపుకోవచ్చు.
  • చివరగా బేకింగ్​ సోడా వేసి కలిపితే గుంత పొంగనాలకు కావాల్సిన బ్యాటర్​ రెడీ అయినట్లే.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
Sweet Ragi Ponganalu
ఎండు కొబ్బరి - జీడిపప్పు (Getty Images)
  • కాగిన నెయ్యిలో రాగి పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుని మూత పెట్టి లో టూ మీ​డియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాలనివ్వాలి.
  • పొంగనాలు ఓవైపు ఎర్రగా కాలిన తర్వాత రెండోవైపుకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా కాలాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో కూడా ఇలానే గుంత పొంగనాలు చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి పిండితో స్వీట్​ పొంగనాలు రెడీ.
Sweet Ragi Ponganalu
రాగి పిండితో స్వీట్​ పొంగనాలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఓట్స్​ బదులు మందపాటి అటుకులను కూడా తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఓట్స్​ను నేరుగా కాకుండా కాస్త వేయించి చల్లారిన తర్వాత పొడి చేసి తీసుకున్నా పొంగనాల రుచి బాగుంటుంది.
  • మీరు తినే స్వీట్​కు తగినట్లుగా బెల్లం వేసుకోవాలి. అయితే పండిన అరటిపండు వేస్తాము కాబట్టి పావు కప్పు బెల్లం సరిపోతుంది. ఏమైనా తక్కువ అనిపిస్తే వేసుకోవచ్చు.

