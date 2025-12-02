రాగి పిండితో "స్వీట్ పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా బెస్ట్!
-రాగి పిండితో ఇడ్లీలు, దోశలు కామన్ - ఇలా తియ్యతియ్యని పొంగనాలు చేసుకోండి, కిర్రాక్ ఉంటాయి!
Published : December 2, 2025 at 3:26 PM IST
Sweet Ragi Ponganalu: గుంత పొంగనాలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. చాలా మంది దోశ పిండి, ఇడ్లీ పిండి ఉందంటే వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి వేసి చేసే వీటిని పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ఎప్పుడూ స్పైసీగా ఉండేవి కాకుండా స్వీట్గా ఉండే గుంత పొంగనాలు తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. అది కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే రాగి పిండితో. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా స్వీట్ కోసం పంచదార వాడాల్సిన పనిలేదు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని రాగి స్వీట్ పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అటుకులు - అర కప్పు
- యాలకులు - 3
- బెల్లం తురుము - పావు కప్పు
- అరటి పండు - 1
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - కొద్దిగా
- జీడిపప్పు పలుకుల - 5
- నువ్వులు - 1 టేబుల్స్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ఈ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సీజార్లోకి ఓట్స్ వేసుకోవాలి. ఆపై యాలకులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ ఓట్స్ పొడి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అదే మిక్సీజార్లోకి బెల్లం తురుము, అరటి పండు ముక్కలు వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమాన్ని ఓట్స్ పౌడర్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి రాగి పిండి వేసుకుని ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని దోశ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే అటు పల్చగా, ఇటు మందంగా కాకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న పిండిపై మూత పెట్టి ఓ 10 నిమిషాలు రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఇవి సగం మేర వేగినాక జీడిపప్పు పలుకులు, నువ్వులు వేసి వేయించాలి.
- ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి రాగి పిండిలో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో పిండి ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే లైట్గా నీళ్లు పోసి కలుపుకోవచ్చు.
- చివరగా బేకింగ్ సోడా వేసి కలిపితే గుంత పొంగనాలకు కావాల్సిన బ్యాటర్ రెడీ అయినట్లే.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలో రాగి పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుని మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాలనివ్వాలి.
- పొంగనాలు ఓవైపు ఎర్రగా కాలిన తర్వాత రెండోవైపుకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా కాలాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో కూడా ఇలానే గుంత పొంగనాలు చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి పిండితో స్వీట్ పొంగనాలు రెడీ.
చిట్కాలు:
- ఓట్స్ బదులు మందపాటి అటుకులను కూడా తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఓట్స్ను నేరుగా కాకుండా కాస్త వేయించి చల్లారిన తర్వాత పొడి చేసి తీసుకున్నా పొంగనాల రుచి బాగుంటుంది.
- మీరు తినే స్వీట్కు తగినట్లుగా బెల్లం వేసుకోవాలి. అయితే పండిన అరటిపండు వేస్తాము కాబట్టి పావు కప్పు బెల్లం సరిపోతుంది. ఏమైనా తక్కువ అనిపిస్తే వేసుకోవచ్చు.
