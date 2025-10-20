చిలగడదుంపలతో యమ్మీ యమ్మీ "​పిజ్జా" - నిమిషాల్లో రెడీ - పిల్లలకు ఇట్టే నచ్చేస్తుంది!

ETV Bharat / offbeat

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

October 20, 2025

2 Min Read
Sweet Potato Pizza Making : పిజ్జాను పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్లవరకూ ఇష్టంగా తింటారు! ఇందులో వెజ్, నాన్​వెజ్ ఉంటాయి. అయితే వీటిని ఎక్కువగా బయట కొనుగోలు చేసి తింటుంటారు. అలా కాకుండా వీటిని ఇంట్లో తేలికగా తయారు చేసుకోవచ్చు? దీనికి ఓవెన్ కూడా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చిలగడదుంపలు ఉపయోగించి చేసి పెట్టారంటే తిన్నావారు వావ్ అనాల్సిందే. అంతేకాక ఇది ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు! మరి సింపుల్, టేస్టీ పిజ్జాను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చిలగడదుంపలు - 4
  • మొక్కజొన్న గింజలు - అర కప్పు
  • జొన్నపిండి - అర కప్పు
  • మిరియాల పొడి - 2 స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • చీజ్ - 6 స్పూన్లు
  • నూనె - సరిపడా
  • చిల్లి ఫ్లేక్స్ - కొంచెం
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం నాలుగు చిలగడదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి పైన పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కప్పు మొక్కజొన్న గింజలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. మొక్కజొన్న గింజలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • మరోవైపు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న స్వీట్ పొటాటో, అర కప్పు జొన్నపిండి, రెండు స్పూన్ల మిరియాల పొడి యాడ్ చేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ పిండిని గట్టిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​పై పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నూనె అప్లై చేయాలి. అనంతరం కలిపిపెట్టుకున్న పిండిని పిజ్జా ఆకారంలో లేదా మీకు నచ్చిన ఆకారంలో వేసుకోవాలి.
  • ఆపై మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఒక సైడ్ చక్కగా కాలిన తర్వాత మరో వైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
  • అనంతరం దీనిపై ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మొక్కజొన్న గింజలు, రెండు స్పూన్ల చీజ్ వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా చిల్లి ఫ్లేక్స్, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసి మూతపెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు చీజ్‌ కరిగే వరకు మంటను లో ఫ్లేమ్​ ఉంచి ఉడికించాలి.
  • ఇది చక్కగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుటే చాలు.
  • మిగతా పిండి మిశ్రమాన్ని ఈ పద్ధతిలోనే చేసుకోవాలి.
  • అంతే చిలగడదుంపలతో నోరూరించే పిజ్జా రెడీ అయినట్లే!

