స్వీట్​ పొటాటోతో కమ్మని "హల్వా" - నోట్లో వేసుకోగానే ఐస్​క్రీమ్​ మాదిరి కరిగిపోతుంది!

- ఎంతో రుచికరమైన చిలగడదుంప హల్వా - పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!

Sweet Potato Halwa Recipe
Published : March 24, 2026 at 5:27 PM IST

Sweet Potato Halwa Recipe: స్వీట్లు ఎన్ని ఉన్నా.. ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోయే హల్వా ప్రత్యేకతే వేరు. కొంచెం తినగానే మరి కొంచెం కావాలనకుండా ఉండలేరు. అంత బాగుంటుంది దీని రుచి. అందుకే చాలా మంది ఏదైనా స్పెషల్​ అకేషన్స్​ అప్పుడు హల్వాను తయారు చేస్తుంటారు. అయితే నార్మల్​గా హల్వాను రవ్వ, క్యారెట్​, పెసరపప్పు వంటివి ఉపయోగించి రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా స్వీట్​ పొటాటో హల్వా తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ స్వీట్​ను ప్రసాదాలుగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని స్వీట్​ పొటాటో హల్వా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చిలగడదుంపలు - అర కిలో
  • నెయ్యి - తగినంత
  • జీడిపప్పులు - కొన్ని
  • బాదంపప్పులు - కొన్ని
  • కిస్మిస్​లు - 10
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - 1 కప్పు
  • పంచదార - పావు కప్పు
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చిలగడదుంపలను శుభ్రంగా అంటే మట్టి లేకుండా రెండుమూడు సార్లు కడిగి చివర్లు లైట్​గా కట్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మెత్తగా ఉడికించి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఉడికించిన చిలగడదుంపలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి 1టీస్పూన్​ నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో సన్నగా తరిగిన జీడిపప్పు, బాదం పప్పులు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి సగం పైన వేగినాక కిస్​మిస్​ వేసి వేయించి తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి మరో 2 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నెయ్యిలోకి చిలగడదుంప తురుము వేసి లైట్​గా కలుపుతూ వేయించాలి. స్వీట్​ పొటాటో మిశ్రమం లైట్​గా వేగాక కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. దీనికి సుమారు 10 నిమిషాల టైమ్​ పడుతుంది.
  • పాలు ఇంకిపోయి పొటాటో మిశ్రమం దగ్గరపడినాక పంచదార వేసి కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత కుంకుమపువ్వు, యాలకుల పొడి, మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • హల్వా దగ్గరపడి పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి మరోసారి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇక దీనిని వేడివేడిగా లేదా చల్లారిన తర్వాత సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్వీట్​ పొటాటో హల్వా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sweet Potato Halwa Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

స్వీట్​ పొటాటో తీపికి తగినట్లుగా పంచదార పెంచడం లేదా తగ్గించి తీసుకోవడం మంచిది.

ఈ హల్వా రెసిపీ కోసం కచ్చితంగా కాచి చల్లార్చిన పాలను మాత్రమే వాడాలి. అదే విధంగా ఈ స్వీట్​ కోసం నెయ్య కాస్త ఎక్కువ ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది.

