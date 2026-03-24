స్వీట్ పొటాటోతో కమ్మని "హల్వా" - నోట్లో వేసుకోగానే ఐస్క్రీమ్ మాదిరి కరిగిపోతుంది!
- ఎంతో రుచికరమైన చిలగడదుంప హల్వా - పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : March 24, 2026 at 5:27 PM IST
Sweet Potato Halwa Recipe: స్వీట్లు ఎన్ని ఉన్నా.. ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోయే హల్వా ప్రత్యేకతే వేరు. కొంచెం తినగానే మరి కొంచెం కావాలనకుండా ఉండలేరు. అంత బాగుంటుంది దీని రుచి. అందుకే చాలా మంది ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ అప్పుడు హల్వాను తయారు చేస్తుంటారు. అయితే నార్మల్గా హల్వాను రవ్వ, క్యారెట్, పెసరపప్పు వంటివి ఉపయోగించి రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా స్వీట్ పొటాటో హల్వా తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ స్వీట్ను ప్రసాదాలుగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని స్వీట్ పొటాటో హల్వా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చిలగడదుంపలు - అర కిలో
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పులు - కొన్ని
- బాదంపప్పులు - కొన్ని
- కిస్మిస్లు - 10
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - 1 కప్పు
- పంచదార - పావు కప్పు
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చిలగడదుంపలను శుభ్రంగా అంటే మట్టి లేకుండా రెండుమూడు సార్లు కడిగి చివర్లు లైట్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మెత్తగా ఉడికించి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఉడికించిన చిలగడదుంపలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి 1టీస్పూన్ నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో సన్నగా తరిగిన జీడిపప్పు, బాదం పప్పులు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఇవి సగం పైన వేగినాక కిస్మిస్ వేసి వేయించి తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి మరో 2 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలోకి చిలగడదుంప తురుము వేసి లైట్గా కలుపుతూ వేయించాలి. స్వీట్ పొటాటో మిశ్రమం లైట్గా వేగాక కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. దీనికి సుమారు 10 నిమిషాల టైమ్ పడుతుంది.
- పాలు ఇంకిపోయి పొటాటో మిశ్రమం దగ్గరపడినాక పంచదార వేసి కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత కుంకుమపువ్వు, యాలకుల పొడి, మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- హల్వా దగ్గరపడి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి మరోసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక దీనిని వేడివేడిగా లేదా చల్లారిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్వీట్ పొటాటో హల్వా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
స్వీట్ పొటాటో తీపికి తగినట్లుగా పంచదార పెంచడం లేదా తగ్గించి తీసుకోవడం మంచిది.
ఈ హల్వా రెసిపీ కోసం కచ్చితంగా కాచి చల్లార్చిన పాలను మాత్రమే వాడాలి. అదే విధంగా ఈ స్వీట్ కోసం నెయ్య కాస్త ఎక్కువ ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది.
