చిలగడదుంపలతో "ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​" - కస్టర్డ్​ పౌడర్​ అవసరం లేదు - చాలా టేస్టీ!

-సరికొత్తగా ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ - చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

Sweet Potato Fruit Custard
Sweet Potato Fruit Custard (ETV Bharat)
Published : February 25, 2026 at 3:28 PM IST

Sweet Potato Fruit Custard: మెజార్టీ పీపుల్​ ఇష్టంగా తినే డెజర్ట్​లలో ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ ఒకటి. రకరకాల పండ్లతో తయారు చేసే ఈ రెసిపీని చల్లచల్లగా తింటుంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. అయితే ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ చేయాలంటే కార్న్​ఫ్లోర్​ లేదా కస్టర్డ్​ పౌడర్​ కంపల్సరీ. ఇవి ఉంటనే క్రిమీగా ఉంటుంది. కానీ మీకు తెలుసా ఇవేమి లేకుండా కూడా టేస్టీ అండ్ క్రిమీ ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం స్వీట్​ పొటాటోలు ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు విన్నది నిజమే. చిలగడదుంపలతో రుచికరమైన ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అయితే చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం చాలా సింపుల్​. మరి లేట్​ చేయకుండా స్వీట్​ పొటాటో ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Sweet Potato Fruit Custard
Sweet Potato Fruit Custard (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పాలు - అర లీటర్
  • స్వీట్​ పొటాటోలు - 4(మీడియం సైజ్​)
  • జీడిపప్పులు - 10
  • బాదం పప్పులు - 10
  • బ్రౌన్​ షుగర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెనీలా ఎసెన్స్​ - అర టీస్పూన్​
  • అరటి పండు - 1
  • దానిమ్మ గింజలు - 1 కప్పు
  • గ్రేప్స్​ - 1 కప్పు
  • యాపిల్​ - 1
  • సన్నగా కట్​ చేసిన డ్రైఫ్రూట్స్​ - కొన్ని
Sweet Potato Fruit Custard
Sweet Potato Fruit Custard (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి బాదం పప్పులు, జీడిపప్పులు తీసుకుని వేడి నీరు పోసి సుమారు అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసి మరిగించాలి. పాలను మరిగించేటప్పుడు చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఈలోపు మరో స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిలగడదుంపలను ఆవిరికి ఉడికించాలి.
Sweet Potato Fruit Custard
Sweet Potato Fruit Custard (Getty Images)
  • పాలు బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అదే విధంగా ఉడికించిన చిలగడదుంపలపై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నానిన బాదంపప్పులపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
Sweet Potato Fruit Custard
Sweet Potato Fruit Custard (Getty Images)
  • పాలు చల్లారినాక మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకోవాలి.అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి కట్ చేసిన చిలగడదుంప ముక్కలు, నానిన జీడిపప్పు, బాదం పప్పులు, బ్రౌన్​ షుగర్​, వెనీలా ఎసెన్స్​ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి కాచి చల్లార్చిన పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన మిక్స్​ను వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ గట్టిగా, మరీ పల్చగా కాకుండా ఉండేలా పాలను యాడ్​ చేసుకోవాలి.
Sweet Potato Fruit Custard
Sweet Potato Fruit Custard (Getty Images)
  • ఈ బౌల్​ను ఫ్రిజ్​లో సుమారు 1 గంట సేపు ఉంచాలి. ఈలోపు అరటి పండు, దానిమ్మ, గ్రేప్స్​, యాపిల్​ను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • గంట తర్వాత గిన్నెను ఫ్రిజ్​ నుంచి తీసి అందులోకి పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే చిలగడదుంప ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sweet Potato Fruit Custard
Sweet Potato Fruit Custard (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బ్రౌన్​ షుగర్​ బదులు పంచదార లేదా బెల్లం వాడుకోవచ్చు. అయితే చిలగడదుంపలు తియ్యగానే ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని చూసి యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • కుంకుమ పువ్వు లేకపోతే పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసి మరిగించి అయినా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • అప్పటికప్పుడు పాలు మరిగించకపోయినా చేసుకోవాలనుకునే సమయానికి ముందుగానే పాలను కాగబెట్టి ఫ్రిజ్​లో ఉంచి ఆ తర్వాత వాడుకున్నా సరిపోతుంది.
  • పైన చెప్పిన ఫ్రూట్స్​ మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర పండ్లు కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

