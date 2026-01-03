ETV Bharat / offbeat

చిలగడదుంపలతో అద్దిరిపోయే "కట్​లెట్స్​" - మూడేమూడు పదార్థాలతో రెడీ!

-చిలగడదుంపలతో సూపర్​ టేస్టీ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటుంటారు!

Sweet Potato Cutlets Recipe
Sweet Potato Cutlets Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Sweet Potato Cutlets Recipe: చూడటానికి రెడ్​, పింక్​ కలర్​లో మట్టితో ఉండి.. తియ్యగా ఉండే చిలగడదుంపలను చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇక వీటిని ఉడికించి తింటే మరింత టేస్టీగా ఉంటాయి. అయితే నేరుగా ఉడికించి తినడం మాత్రమే కాకుండా వీటితో కమ్మని కట్​లెట్స్​ కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరంగా వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. స్నాక్స్​కు ఇవి బెస్ట్​ ఆప్షన్​. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ చిలగడదుంపలతో కట్​లెట్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చిలగడదుంపలు - 4
  • పంచదార - 2 టేబుల్​స్పూన్లు​
  • మైదా పిండి- పావు కప్పు
Sweet Potato Cutlets
చిలగడదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చిలగడదుంపలపై మట్టి పోయేలా నీట్​గా రెండుమూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి.
  • నీట్​గా కడిగినాక వాటి చివర్లు కట్​ చేసి పీలర్​ సాయంతో పొట్టు తీసేసి మరోసరి కడగాలి.
  • అనంతరం కడిగిన స్వీట్​ పొటాటోలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నీళ్లు పోసి వేడి చేయాలి. నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు కట్​ చేసిన మొరంగడ్డలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మెత్తగా ఉడికించాలి.
Sweet Potato Cutlets
మైదా పిండి (Getty Images)
  • దుంపలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • స్వీట్​ పొటాటోలు చల్లారాక స్మాషర్​ లేదా ఫోర్క్​స్పూన్​తో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • ఇందులోకి పంచదార, మైదా పిండి వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుతూ వీలైనంత సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
  • కలుపుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్​లెట్స్​ షేప్​లో చేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కట్​లెట్స్​ లాగా చేసుకోవాలి.
  • షాలో ఫ్రై కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మూడు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Sweet Potato Cutlets
పంచదార (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కట్​లెట్స్​ను కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారేవరకు కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ స్వీట్​ పొటాటో కట్​లెట్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sweet Potato Cutlets
స్వీట్​ పొటాటో కట్​లెట్స్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • స్వీట్​ పొటాటలను పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్​ చేసి ఉడికించి మెదుపుకోవడం కష్టమనుకుంటే.. నేరుగా కాస్త పెద్దగా ఉన్న స్వీట్​ పొటోటాలను శుభ్రంగా కడిగి బాయిల్​ చేసి పొట్టు తీసేసి తురుముకుంటే సరిపోతుంది.
  • నీటిలో డైరెక్ట్​గా ఉడికించడం వద్దనుకుంటే ఆవిరికి బాయిల్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మైదా పిండి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో కార్న్​ఫ్లోర్​ లేదా గోధుమపిండి తీసుకోవచ్చు. పంచదార కూడా ఆప్షనల్​ మాత్రమే.

