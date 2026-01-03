చిలగడదుంపలతో అద్దిరిపోయే "కట్లెట్స్" - మూడేమూడు పదార్థాలతో రెడీ!
-చిలగడదుంపలతో సూపర్ టేస్టీ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటుంటారు!
Published : January 3, 2026 at 3:07 PM IST
Sweet Potato Cutlets Recipe: చూడటానికి రెడ్, పింక్ కలర్లో మట్టితో ఉండి.. తియ్యగా ఉండే చిలగడదుంపలను చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇక వీటిని ఉడికించి తింటే మరింత టేస్టీగా ఉంటాయి. అయితే నేరుగా ఉడికించి తినడం మాత్రమే కాకుండా వీటితో కమ్మని కట్లెట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరంగా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. స్నాక్స్కు ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ చిలగడదుంపలతో కట్లెట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చిలగడదుంపలు - 4
- పంచదార - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మైదా పిండి- పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చిలగడదుంపలపై మట్టి పోయేలా నీట్గా రెండుమూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- నీట్గా కడిగినాక వాటి చివర్లు కట్ చేసి పీలర్ సాయంతో పొట్టు తీసేసి మరోసరి కడగాలి.
- అనంతరం కడిగిన స్వీట్ పొటాటోలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నీళ్లు పోసి వేడి చేయాలి. నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు కట్ చేసిన మొరంగడ్డలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మెత్తగా ఉడికించాలి.
- దుంపలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- స్వీట్ పొటాటోలు చల్లారాక స్మాషర్ లేదా ఫోర్క్స్పూన్తో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- ఇందులోకి పంచదార, మైదా పిండి వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుతూ వీలైనంత సాఫ్ట్ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
- కలుపుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్లెట్స్ షేప్లో చేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కట్లెట్స్ లాగా చేసుకోవాలి.
- షాలో ఫ్రై కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి మూడు టేబుల్స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న కట్లెట్స్ను కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్లోకి మారేవరకు కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ స్వీట్ పొటాటో కట్లెట్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- స్వీట్ పొటాటలను పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉడికించి మెదుపుకోవడం కష్టమనుకుంటే.. నేరుగా కాస్త పెద్దగా ఉన్న స్వీట్ పొటోటాలను శుభ్రంగా కడిగి బాయిల్ చేసి పొట్టు తీసేసి తురుముకుంటే సరిపోతుంది.
- నీటిలో డైరెక్ట్గా ఉడికించడం వద్దనుకుంటే ఆవిరికి బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మైదా పిండి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో కార్న్ఫ్లోర్ లేదా గోధుమపిండి తీసుకోవచ్చు. పంచదార కూడా ఆప్షనల్ మాత్రమే.
జ్యూసీజ్యూసీగా "స్వీట్ బుల్లెట్స్" - రవ్వతో పావుగంటలో చేసుకోవచ్చు - రుచి అదుర్స్!
ఇంట్లోనే "ఫంక్షన్ స్టైల్ ఉప్మా" - ఈ సీక్రెట్ టిప్తో అస్సలు గట్టిపడదు - టేస్ట్ మరో లెవల్!