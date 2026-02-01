ETV Bharat / offbeat

పానీపూరీ బదులు చిలగడదుంపతో చాట్! - హెల్దీగా, సూపర్ టేస్టీగా

- తీపి, పులుపుతో అద్దిరిపోయే చాట్ - రోడ్​ సైడ్​ చాట్​ అవసరమే లేదు - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు

Sweet Potato Chaat
Sweet Potato Chaat (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Sweet Potato Chaat : చాట్​ అనగానే అందరికీ పానీపూరీ బండి గుర్తొస్తుంది. ప్లేట్​ పట్టుకొని నిలబడి ఒక్కో పూరీ వేస్తుంటే వాటిని లాగిస్తూ ఆత్మారాముడి ఆకలి తీర్చేస్తారు. మరికొందరు చాట్​ ఆర్డర్​ చేస్తారు. వేడి వేడిగా బఠానీతో కుక్​ చేసిన చాట్​ను మసాలా ఫ్లేవర్స్​తో ఆరగిస్తూ ఆస్వాదిస్తారు. అయితే, ఈ ఫుడ్​ అనారోగ్యమనే కంప్లైంట్లు కూడా వస్తుంటాయి.

అందుకే మీ కోసం హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే ఓ సూపర్​ చాట్​ తీసుకొచ్చాం. దాన్ని చిలగడదుంపతో ప్రిపేర్​ చేస్తారు. తీపి, పులుపు మిక్స్​తో ఉండే ఈ చాట్​ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఇందులోని దానిమ్మ గింజలు, కొత్తిమీర డిఫరెంట్​ టేస్ట్​నీ తీసుకొస్తాయి. ఇది ఆలూ, బఠానీ చాట్​కు పూర్తిగా భిన్నమైనది. హెల్దీ చాట్​ కోరుకునే వారికి ఇది సూపర్​ ఆప్షన్​. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • చిలగడదుంపలు - 300 గ్రాములు
  • చాట్ మసాలా - 1 టీస్పూన్
  • నల్ల ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • సాధారణ ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • దానిమ్మ గింజలు - గుప్పెడు
  • వేయించిన జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
  • షుగర్ పౌడర్ - 3/4 టీస్పూన్
  • చింతపండు గుజ్జు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - ఒక పిడికెడు
  • నిమ్మరసం - 1 టేబుల్ స్పూన్

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్​ తీసుకొని, చిలగడదుంపలను అందులో వేసి శుభ్రంగా ఒకటికి రెండు సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇవి భూమి లోపల పండుతాయి కాబట్టి.. మట్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మట్టి రేణువులు ఉంటే చాట్​ తినడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది.
  • క్లీన్ చేసిన తర్వాత వాటిని ఉడికించి, పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్‌ తీసుకోవాలి. కట్​ చేసుకున్న చిలగడదుంప ముక్కలను అందులో వేసుకోవాలి.
  • వాటిపైన జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, నల్ల ఉప్పు, తెల్ల ఉప్పు, షుగర్ పౌడర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • మసాలాలు ముక్కలకు చక్కగా పట్టిన తర్వాత, చింతపండు గుజ్జు వేసి మళ్లీ ఒకసారి పూర్తిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ బౌల్‌లోకి తీసుకోవాలి. పైన నిమ్మరసం చల్లాలి. ఇంకా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి
  • చివరగా దానిపై దానిమ్మ గింజలను చల్లుకొని గార్నిష్ చేసుకోవాలి
  • అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్వీట్ పొటాటో చాట్ సిద్ధమైపోతుంది.
  • మీరు ఈ చాట్‌ను క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు.
  • ఇందుకోసం చిలగడదుంప ముక్కలను షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • స్టౌ మీద పాన్​ పెట్టి, 2 స్పూన్ల ఆయిల్ లేదా నెయ్యి వేసి హీట్​ చేయాలి. అందులో దుంప ముక్కలు వేసి అన్ని వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారి, క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మరింత డిఫరెంట్​గా కావాలనుకునేవారు పైన కారప్పూసను కూడా చల్లుకోవచ్చు.
  • ఖచ్చితంగా ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని పొందుతారు. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లలు ఇష్టంగా తినేస్తారు.

