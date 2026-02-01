పానీపూరీ బదులు చిలగడదుంపతో చాట్! - హెల్దీగా, సూపర్ టేస్టీగా
- తీపి, పులుపుతో అద్దిరిపోయే చాట్ - రోడ్ సైడ్ చాట్ అవసరమే లేదు - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు
Published : February 1, 2026 at 11:37 AM IST
Sweet Potato Chaat : చాట్ అనగానే అందరికీ పానీపూరీ బండి గుర్తొస్తుంది. ప్లేట్ పట్టుకొని నిలబడి ఒక్కో పూరీ వేస్తుంటే వాటిని లాగిస్తూ ఆత్మారాముడి ఆకలి తీర్చేస్తారు. మరికొందరు చాట్ ఆర్డర్ చేస్తారు. వేడి వేడిగా బఠానీతో కుక్ చేసిన చాట్ను మసాలా ఫ్లేవర్స్తో ఆరగిస్తూ ఆస్వాదిస్తారు. అయితే, ఈ ఫుడ్ అనారోగ్యమనే కంప్లైంట్లు కూడా వస్తుంటాయి.
అందుకే మీ కోసం హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే ఓ సూపర్ చాట్ తీసుకొచ్చాం. దాన్ని చిలగడదుంపతో ప్రిపేర్ చేస్తారు. తీపి, పులుపు మిక్స్తో ఉండే ఈ చాట్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఇందులోని దానిమ్మ గింజలు, కొత్తిమీర డిఫరెంట్ టేస్ట్నీ తీసుకొస్తాయి. ఇది ఆలూ, బఠానీ చాట్కు పూర్తిగా భిన్నమైనది. హెల్దీ చాట్ కోరుకునే వారికి ఇది సూపర్ ఆప్షన్. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- చిలగడదుంపలు - 300 గ్రాములు
- చాట్ మసాలా - 1 టీస్పూన్
- నల్ల ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- సాధారణ ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- దానిమ్మ గింజలు - గుప్పెడు
- వేయించిన జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
- షుగర్ పౌడర్ - 3/4 టీస్పూన్
- చింతపండు గుజ్జు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - ఒక పిడికెడు
- నిమ్మరసం - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని, చిలగడదుంపలను అందులో వేసి శుభ్రంగా ఒకటికి రెండు సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇవి భూమి లోపల పండుతాయి కాబట్టి.. మట్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మట్టి రేణువులు ఉంటే చాట్ తినడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది.
- క్లీన్ చేసిన తర్వాత వాటిని ఉడికించి, పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న చిలగడదుంప ముక్కలను అందులో వేసుకోవాలి.
- వాటిపైన జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, నల్ల ఉప్పు, తెల్ల ఉప్పు, షుగర్ పౌడర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- మసాలాలు ముక్కలకు చక్కగా పట్టిన తర్వాత, చింతపండు గుజ్జు వేసి మళ్లీ ఒకసారి పూర్తిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. పైన నిమ్మరసం చల్లాలి. ఇంకా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి
- చివరగా దానిపై దానిమ్మ గింజలను చల్లుకొని గార్నిష్ చేసుకోవాలి
- అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్వీట్ పొటాటో చాట్ సిద్ధమైపోతుంది.
- మీరు ఈ చాట్ను క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు.
- ఇందుకోసం చిలగడదుంప ముక్కలను షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలి
- స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, 2 స్పూన్ల ఆయిల్ లేదా నెయ్యి వేసి హీట్ చేయాలి. అందులో దుంప ముక్కలు వేసి అన్ని వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారి, క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మరింత డిఫరెంట్గా కావాలనుకునేవారు పైన కారప్పూసను కూడా చల్లుకోవచ్చు.
- ఖచ్చితంగా ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని పొందుతారు. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లలు ఇష్టంగా తినేస్తారు.