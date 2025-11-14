పసందైన "బెల్లం కొమ్ములు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Jaggery Murukku Recipe : పిల్లలు, పెద్దలూ స్వీట్లను ఇష్టంగా తింటారు! వారి కోసం ఇండ్లలో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటిలో కొన్ని చేయాలంటే టైమ్ ఎక్కువగా పడుతుంది! అలాంటప్పుడు గృహిణులు సింపుల్గా తయారయ్యే స్వీట్ ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఇవాళ ఓ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బెల్లం కొమ్ములు. వీటిని నిమిషాల్లోనే తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడూ రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇవి చేశారంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి టేస్టీటేస్టీ బెల్లం కొమ్ములు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 2 టీ స్పూన్లు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- బెల్లం - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- శొంఠి పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు శనగపిండి, రెండు టీ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి వేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వేడి నూనె, చిటికెడు ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పెద్ద హోల్స్ ఉన్న మురుకుల గొట్టంలో పిండిని పెట్టి మురుకుల ఆకారంలో నూనెలో వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు బెల్లం, రెండు టీ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి బెల్లాన్ని కరిగించాలి.
- బెల్లం కరిగి తీగ పాకం వచ్చిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ శొంఠి పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న మురుకులను పాకంలో వేసి మూడు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి. పాకం బాగా పట్టిన తర్వాత 10 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే తియ్యని బెల్లం కొమ్ములు రెడీ అయినట్లే!
- అనంతరం బెల్లం కొమ్ములను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది!
- మీరు బెల్లం కొమ్ములను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, బెల్లంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
