ETV Bharat / offbeat

నిమిషాల్లోనే స్వీట్​కార్న్​తో "ఊతప్పం" - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!

రోజూ తినే టిఫిన్ బోర్ కొట్టిందా? - ఇలా మొక్కజొన్నలతో ఊతప్పం ట్రై చేయండి!

Sweet Corn Uttapam
Sweet Corn Uttapam (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Instant Uttapam Prepare in Telugu : చాలా మందికి ఊతప్పం ఫేవరెట్ టిఫిన్​! ఇందులో పచ్చిమిర్చి, ఉల్లి, అల్లం, క్యారెట్​ వంటివన్నీ వేసి చేస్తారు. కాబట్టి కలర్​ఫుల్​గా ఉండటంతో పాటు సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకే ఇంట్లో దోసె పిండి, ఇడ్లీ పిండి ఉందంటే చాలా మంది ఊతప్పం ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి స్వీట్​కార్న్​, బొంబాయి రవ్వ, శనగపిండితో ఇవి చేశారంటే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇన్​స్టంట్​ ఊతప్పం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ "పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై" - 20 నిమిషాల్లో ఇలా ట్రై చేయండి!

Sweet Corn Uttapam
స్వీట్​కార్న్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • స్వీట్​కార్న్​ - 2 కప్పులు
  • ఓట్స్ - అర కప్పు
  • శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • క్యారెట్ తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • క్యాప్సికం తరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • వంటసోడా - 2 చిటికెడ్లు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - కొద్దిగా
Sweet Corn Uttapam
క్యారెట్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో స్వీట్​కార్న్​, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, క్యారెట్​ను తురిమి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో అర కప్పు ఓట్స్, ముప్పావు కప్పు శనగపిండి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇదే మిక్సీజార్​లో రెండు పచ్చిమిర్చి, రెండు కప్పుల స్వీట్​కార్న్ వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టాలి.
Sweet Corn Uttapam
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న శనగపిండి మిశ్రమం, స్వీట్​కార్న్​ పేస్ట్​ వేయాలి. అలాగే పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు కప్పు సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా ముప్పావు కప్పు క్యారెట్ తురుము, ముప్పావు కప్పు క్యాప్సికం తరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కప్పు పెరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Sweet Corn Uttapam
ఓట్స్​ (Getty Images)
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ముప్పావు కప్పు నీళ్లు, రెండు చిటికెడ్ల వంటసోడా, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్​ మీద ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు పిండిని గరిటెతో ఊతప్పం మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన రెండు చిటికెడ్ల నువ్వులు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మూతపెట్టాలి.
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి కాల్చుకోవాలి. అనంతరం మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
Sweet Corn Uttapam
పెరుగు (Getty Images)
  • అంతే కమ్మని ఊతప్పం మీ ముందుంటుంది!
  • అనంతరం ఊతప్పంను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ టిఫిన్​గా మారుతుంది!

ఘుమఘుమలాడే "మంగళూరు ములక్కాడ కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతమే!

రాగిపిండితో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు!

TAGGED:

SWEET CORN UTTAPAM RECIPE
INSTANT UTTAPAM MAKING IN TELUGU
ఇన్​స్టంట్ ఊతప్పం తయారీ విధానం
UTTAPAM RECIPES IN TELUGU
INSTANT UTTAPAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.