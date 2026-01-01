నిమిషాల్లోనే స్వీట్కార్న్తో "ఊతప్పం" - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!
రోజూ తినే టిఫిన్ బోర్ కొట్టిందా? - ఇలా మొక్కజొన్నలతో ఊతప్పం ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 4:35 PM IST
Instant Uttapam Prepare in Telugu : చాలా మందికి ఊతప్పం ఫేవరెట్ టిఫిన్! ఇందులో పచ్చిమిర్చి, ఉల్లి, అల్లం, క్యారెట్ వంటివన్నీ వేసి చేస్తారు. కాబట్టి కలర్ఫుల్గా ఉండటంతో పాటు సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకే ఇంట్లో దోసె పిండి, ఇడ్లీ పిండి ఉందంటే చాలా మంది ఊతప్పం ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి స్వీట్కార్న్, బొంబాయి రవ్వ, శనగపిండితో ఇవి చేశారంటే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇన్స్టంట్ ఊతప్పం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ "పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై" - 20 నిమిషాల్లో ఇలా ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- స్వీట్కార్న్ - 2 కప్పులు
- ఓట్స్ - అర కప్పు
- శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ తరుగు - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- క్యారెట్ తురుము - ముప్పావు కప్పు
- క్యాప్సికం తరుగు - ముప్పావు కప్పు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- కరివేపాకు - కొంచెం
- వంటసోడా - 2 చిటికెడ్లు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- నువ్వులు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో స్వీట్కార్న్, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, క్యారెట్ను తురిమి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో అర కప్పు ఓట్స్, ముప్పావు కప్పు శనగపిండి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇదే మిక్సీజార్లో రెండు పచ్చిమిర్చి, రెండు కప్పుల స్వీట్కార్న్ వేసి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న శనగపిండి మిశ్రమం, స్వీట్కార్న్ పేస్ట్ వేయాలి. అలాగే పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు కప్పు సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా ముప్పావు కప్పు క్యారెట్ తురుము, ముప్పావు కప్పు క్యాప్సికం తరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కప్పు పెరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ముప్పావు కప్పు నీళ్లు, రెండు చిటికెడ్ల వంటసోడా, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ మీద ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు పిండిని గరిటెతో ఊతప్పం మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన రెండు చిటికెడ్ల నువ్వులు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మూతపెట్టాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి కాల్చుకోవాలి. అనంతరం మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
- అంతే కమ్మని ఊతప్పం మీ ముందుంటుంది!
- అనంతరం ఊతప్పంను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ టిఫిన్గా మారుతుంది!
ఘుమఘుమలాడే "మంగళూరు ములక్కాడ కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతమే!
రాగిపిండితో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!