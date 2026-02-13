రవ్వ, మొక్కజొన్న కాంబోలో "ఉప్మా" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది! - ప్రిపరేషన్ ఈజీ!
-సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ 'ఉప్మా' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : February 13, 2026 at 9:52 AM IST
Sweet Corn Upma Recipe: బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి సింపుల్గా చేసుకునే టిఫెన్స్లో 'ఉప్మా' ఒకటి. మెజార్టీ పీపుల్ వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా ఉప్మా తయారు చేస్తుంటారు. బొంబాయి రవ్వ, గోధుమరవ్వ, సేమియా ఇలా రకరకాల పద్ధతుల్లో చేసుకుని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి సరికొత్తగా మొక్కజొన్న యూజ్ చేసి ట్రై చేయండి. మొక్కజొన్నతో ఉప్మా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? కానీ ఒక్కసారి ట్రై చేస్తే ఫేవరెట్ అయిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మొక్కజొన్న ఉప్మా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- జీడిపప్పు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- క్యారెట్ - 1
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- మొక్కజొన్న గింజలు - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా రెడీ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి అర కప్పు మొక్కజొన్న గింజలు తీసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగినాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, జీడిపప్పు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- పచ్చిమిర్చి వేగినాక కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు మగ్గినాక క్యారెట్ తరుగు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేగినాక రెండున్నర కప్పులు నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోకి మొక్కజొన్న తురుము, మిగిలిన మొక్కజొన్న గింజలు వేసి కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- వాటర్ మసులుతున్నప్పుడు రవ్వను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- రవ్వను అంతా కలిసేలా కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- రవ్వ పర్ఫెక్ట్గా ఉడికినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మొక్కజొన్న ఉప్మా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రవ్వ కప్పు తీసుకుంటే నీళ్లను రెండున్నర లేదా మూడు కప్పులు తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉడుకుతుంది.
- లేత మొక్కజొన్న గింజలు తీసుకుంటే తొందరగా ఉడకడంతో పాటు ఉప్మా రుచి కూడా బాగుంటుంది.
- మీకు జీడిపప్పు తింటున్నప్పుడు కాస్త క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే ముందుగానే నేతిలో వేయించి తీసి పక్కన పెట్టి, నీటిలో రవ్వ వేసిన తర్వాత జీడిపప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
