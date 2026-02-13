రవ్వ, మొక్కజొన్న కాంబోలో "ఉప్మా" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది! - ప్రిపరేషన్​ ఈజీ!

ETV Bharat / offbeat

Sweet Corn Upma Recipe: బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి సింపుల్​గా చేసుకునే టిఫెన్స్​లో 'ఉప్మా' ఒకటి. మెజార్టీ పీపుల్ వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా ఉప్మా తయారు చేస్తుంటారు. బొంబాయి రవ్వ, గోధుమరవ్వ, సేమియా ఇలా రకరకాల పద్ధతుల్లో చేసుకుని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి సరికొత్తగా మొక్కజొన్న యూజ్​ చేసి ట్రై చేయండి. మొక్కజొన్నతో ఉప్మా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? కానీ ఒక్కసారి ట్రై చేస్తే ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మొక్కజొన్న ఉప్మా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Sweet Corn Upma
మొక్కజొన్న (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • జీడిపప్పు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • క్యారెట్​ - 1
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • మొక్కజొన్న గింజలు - 1 కప్పు
Sweet Corn Upma
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా రెడీ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి అర కప్పు మొక్కజొన్న గింజలు తీసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Sweet Corn Upma
తాలింపు గింజలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, జీడిపప్పు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • పచ్చిమిర్చి వేగినాక కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Sweet Corn Upma
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు మగ్గినాక క్యారెట్​ తరుగు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. క్యారెట్​ ముక్కలు కూడా వేగినాక రెండున్నర కప్పులు నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోకి మొక్కజొన్న తురుము, మిగిలిన మొక్కజొన్న గింజలు వేసి కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • వాటర్​ మసులుతున్నప్పుడు రవ్వను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
Sweet Corn Upma
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • రవ్వను అంతా కలిసేలా కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • రవ్వ పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మొక్కజొన్న ఉప్మా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sweet Corn Upma
క్యారెట్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • రవ్వ కప్పు తీసుకుంటే నీళ్లను రెండున్నర లేదా మూడు కప్పులు తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్​గా ఉడుకుతుంది.
  • లేత మొక్కజొన్న గింజలు తీసుకుంటే తొందరగా ఉడకడంతో పాటు ఉప్మా రుచి కూడా బాగుంటుంది.
  • మీకు జీడిపప్పు తింటున్నప్పుడు కాస్త క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే ముందుగానే నేతిలో వేయించి తీసి పక్కన పెట్టి, నీటిలో రవ్వ వేసిన తర్వాత జీడిపప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
Sweet Corn Upma
మొక్కజొన్న ఉప్మా (ETV Bharat)

