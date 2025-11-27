వింటర్ స్పెషల్ "కార్న్ సూప్" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- మొక్కజొన్న గింజలతో అద్దిరిపోయే సూప్ చేసుకోండి - వద్దన్నవాళ్లే ఇష్టంగా తాగేస్తారు!
Published : November 27, 2025 at 2:30 PM IST
Sweet Corn Soup Recipe: చలికాలం మొదలవడంతో చాలా మంది వేడివేడి ఆహార పదార్థాలను తినడానికి ఇష్టపడతారు. మరీ ముఖ్యంగా కూల్ వెదర్లో హాట్గా ఉండే సూప్లను తాగడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇవి తేలికగా జీర్ణమవ్వడంతో పాటు గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. అందుకే చాలా మంది రకరకాల సూప్లు తయారు చేసుకుని తాగుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మీ నోటికి కొత్త రుచిని అందించే సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కార్న్ సూప్. చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా చేసుకునే ఈ సూప్ రెసిపీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కార్న్ సూప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- స్వీట్కార్న్ గింజలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఆలివ్ ఆయిల్ - 2 టీస్పూన్లు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1(చిన్నది)
- క్యారెట్ - 1
- క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వాటర్ - 5 కప్పులు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా మొక్కజొన్న కంకి నుంచి గింజలు సెపరేట్ చేసి ఒకటిన్నర కప్పులు ఉండేలా చూసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, క్యాప్సికంను కూడా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లోకి ఒక కప్పు మొక్కజొన్న గింజలు వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఆలివ్ ఆయిల్ పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- అల్లం వేగి పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి క్యారెట్, క్యాప్సికం, మిగిలిన అర కప్పు కార్న్ గింజలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి ఓ మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసిన స్వీట్ కార్న్ పేస్ట్ వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- అందులోకి 5 కప్పుల వాటర్ పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి. ఈ క్రమంలో పైన పేరుకునే నురగను గరిటెతో తీసేసుకోవాలి.
- ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కార్న్ఫ్లోర్, కొన్ని వాటర్ పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ను కలిపి మరిగించుకోవాలి. సూప్ కాస్త చిక్కగా మారిన తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసి కలిపి రెండు నిమిషాలు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కార్న్సూప్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- స్వీట్ కార్న్ గింజలు ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటారో అదే కప్పుతో వాటర్ను కొలిచి తీసుకోవాలి.
- కేవలం క్యారెట్, క్యాప్సికం మాత్రమే కాకుండా బీన్స్ సహా ఇతర కూరగాయలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- సూప్ మరీ చిక్కగా మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే చల్లారితే మరింత చిక్కబడే అవకాశం ఉంటుంది.
