వింటర్​ స్పెషల్​ "కార్న్​ సూప్​" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

- మొక్కజొన్న గింజలతో అద్దిరిపోయే సూప్​ చేసుకోండి - వద్దన్నవాళ్లే ఇష్టంగా తాగేస్తారు!

Sweet Corn Soup Recipe
Sweet Corn Soup Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Sweet Corn Soup Recipe: చలికాలం మొదలవడంతో చాలా మంది వేడివేడి ఆహార పదార్థాలను తినడానికి ఇష్టపడతారు. మరీ ముఖ్యంగా కూల్​ వెదర్​లో హాట్​గా ఉండే సూప్​లను తాగడానికి ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇవి తేలికగా జీర్ణమవ్వడంతో పాటు గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అందుకే చాలా మంది రకరకాల సూప్​లు తయారు చేసుకుని తాగుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మీ నోటికి కొత్త రుచిని అందించే సూపర్​ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కార్న్​ సూప్​. చాలా అంటే చాలా సింపుల్​గా చేసుకునే ఈ సూప్​ రెసిపీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కార్న్​ సూప్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Corn
మొక్కజొన్న గింజలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • స్వీట్​కార్న్​ గింజలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • ఆలివ్​ ఆయిల్​ - 2 టీస్పూన్లు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1(చిన్నది)
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాప్సికం - సగం ముక్క
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వాటర్​ - 5 కప్పులు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • స్ప్రింగ్​ ​ ఆనియన్స్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Mirchi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మొక్కజొన్న కంకి నుంచి గింజలు సెపరేట్​ చేసి ఒకటిన్నర కప్పులు ఉండేలా చూసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​, క్యాప్సికంను కూడా వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లోకి ఒక కప్పు మొక్కజొన్న గింజలు వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Veggies
కూరగాయలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఆలివ్​ ఆయిల్​ పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • అల్లం వేగి పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి క్యారెట్​, క్యాప్సికం, మిగిలిన అర కప్పు కార్న్​ గింజలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి ఓ మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
Corn Flour
మొక్కజొన్న పిండి (Getty Images)
  • అనంతరం గ్రైండ్​ చేసిన స్వీట్​ కార్న్​ పేస్ట్​ వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
  • అందులోకి 5 కప్పుల వాటర్​ పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి. ఈ క్రమంలో పైన పేరుకునే నురగను గరిటెతో తీసేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కార్న్​ఫ్లోర్​, కొన్ని వాటర్​ పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు కార్న్​ఫ్లోర్​ వాటర్​ను కలిపి మరిగించుకోవాలి. సూప్​ కాస్త చిక్కగా మారిన తర్వాత స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ వేసి కలిపి రెండు నిమిషాలు మరిగించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కార్న్​సూప్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sweet Corn Soup Recipe
కార్న్​ సూప్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • స్వీట్​ కార్న్​ గింజలు ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటారో అదే కప్పుతో వాటర్​ను కొలిచి తీసుకోవాలి.
  • కేవలం క్యారెట్​, క్యాప్సికం మాత్రమే కాకుండా బీన్స్​ సహా ఇతర కూరగాయలు కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • సూప్​ మరీ చిక్కగా మారిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయకూడదు. ఎందుకంటే చల్లారితే మరింత చిక్కబడే అవకాశం ఉంటుంది.

SWEET CORN SOUP RECIPE
TASTY AND SPICY CORN SOUP IN WINTER
CORN SOUP IN WINTER
కార్న్​సూప్​ ఎలా చేయాలి
SWEET CORN SOUP RECIPE

