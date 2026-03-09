ETV Bharat / offbeat

Corn Pulao
Corn Pulao (Getty Images)
Corn Pulao Prepare in Telugu : చాలా మందికి పులావ్ ఫేవరెట్ డిష్​! దీనిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా కార్న్​ పులావ్ చేశారంటే​ టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. లంచ్​ బాక్స్​లకు కూడా ఇది పర్ఫెక్ట్​ రెసిపీ. కొత్తగాచేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే. మరి నోరూరించే కార్న్​ పులావ్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Corn Pulao
బాస్మతీ బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతీ బియ్యం - 2 గ్లాసులు
  • మొక్కజొన్న గింజలు - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • యాలకులు - 6
  • లవంగాలు - 10
  • మిరియాలు - 6
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీ స్పూన్లు
  • క్యారెట్, బంగాళాదుంప, టమోట ముక్కలు- 2 కప్పులు
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
  • గరంమసాలా - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
Corn Pulao
మొక్కజొన్న గింజలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు గ్లాసుల బాస్మతీ బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో మొక్కజొన్న గింజలు తీసి ఉంచాలి. అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి. మరోవైపు కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్, బంగాళదుంప, టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
Corn Pulao
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పది లవంగాలు, ఆరు మిరియాలు, ఆరు, యాలకులు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు, ఒక దాల్చినచెక్క వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ వేగాక రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకూ ఫ్రై చేయాలి.
Corn Pulao
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అనంతరం తరిగి ఉంచిన బంగాళదుంప, క్యారెట్, టమోటా ముక్కలు, రెండు కప్పుల మొక్కజొన్న గింజలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం కాస్త ఉడికిన తర్వాత నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యం, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం మూడు గ్లాసుల నీళ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
Corn Pulao
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • మూడు విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఘుమఘుమలాడే కార్న్​ పులావ్ మీ ముందుంటుంది!
  • వేడివేడిగా ఈ పులావ్​లో రైతా వేసి తింటే సూపర్​ అనాల్సిందే!

