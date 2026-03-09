ఘుమఘుమలాడే "కార్న్ పులావ్" - కిర్రాక్ రుచితో లంచ్ బాక్స్ల్లోకి పర్ఫెక్ట్!
నోరూరించే పులావ్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 10:57 AM IST
Corn Pulao Prepare in Telugu : చాలా మందికి పులావ్ ఫేవరెట్ డిష్! దీనిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా కార్న్ పులావ్ చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. లంచ్ బాక్స్లకు కూడా ఇది పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ. కొత్తగాచేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే. మరి నోరూరించే కార్న్ పులావ్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతీ బియ్యం - 2 గ్లాసులు
- మొక్కజొన్న గింజలు - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- యాలకులు - 6
- లవంగాలు - 10
- మిరియాలు - 6
- దాల్చినచెక్క - 1
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీ స్పూన్లు
- క్యారెట్, బంగాళాదుంప, టమోట ముక్కలు- 2 కప్పులు
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- గరంమసాలా - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు గ్లాసుల బాస్మతీ బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో మొక్కజొన్న గింజలు తీసి ఉంచాలి. అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి. మరోవైపు కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్, బంగాళదుంప, టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పది లవంగాలు, ఆరు మిరియాలు, ఆరు, యాలకులు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు, ఒక దాల్చినచెక్క వేసి వేయించాలి.
- ఇవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ వేగాక రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకూ ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం తరిగి ఉంచిన బంగాళదుంప, క్యారెట్, టమోటా ముక్కలు, రెండు కప్పుల మొక్కజొన్న గింజలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం కాస్త ఉడికిన తర్వాత నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యం, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం మూడు గ్లాసుల నీళ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- మూడు విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఘుమఘుమలాడే కార్న్ పులావ్ మీ ముందుంటుంది!
- వేడివేడిగా ఈ పులావ్లో రైతా వేసి తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
