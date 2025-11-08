తియ్యని "వెన్న ఉండలు" - ఇలా చేస్తే నోటికి రుచిగా, టేస్టీగా!
సింపుల్గా నిమిషాల్లో తయారయ్యే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి ట్రై చేసి చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 5:00 PM IST
Venna Muddalu Recipe in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో లడ్డూ, అరిసెలు, కజ్జికాయలు లాంటివి ఉంటాయి. అయితే వీటిని ఎప్పుడూ తిన్నా బోర్ అనిపిస్తాయి. ఇక పిల్లలైతే కొత్తగా ఏదైనా స్వీట్ చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే వెన్న ఉండలు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి నోరూరించే వెన్న ఉండలు ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- వెన్న - 100 గ్రాములు
- పాలు - 1 కప్పు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- బెల్లం - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 2 స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి వేయాలి. ఇందులో చిటికెడు ఉప్పు, 100 గ్రాముల వెన్న కలపాలి. ఆ తర్వాత కప్పు పాలు కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని చపాతీ పిండి మాదిరిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. (ఇందులో నీళ్లకు బదులు పాలు వాడడం వల్ల ఉండలు గుల్లగా వస్తాయి).
- ఇప్పుడు పిండిని పగుళ్లు లేకుండా చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వెన్న ఉండలను వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు బెల్లం పాకం కోసం కడాయిలో కప్పు బెల్లం, అర గ్లాసు నీళ్లు పోసి బెల్లాన్ని కరిగించాలి. ఆ తర్వాత బెల్లం వాటర్ను వడగట్టి మరో గిన్నెలో పోయాలి.
- ఇప్పుడు బెల్లం వాటర్ గిన్నెను స్టవ్పై పెట్టి లేత పాకం వచ్చే వరకు ఉంచాలి. ఇందులోనే చిటికెడు యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. (పాకం సరిగ్గా వచ్చిందా లేదా తెలుసుకోవడానికి కొద్దిగా పాకాన్ని నీళ్లు పోసిన గిన్నెలో వేయాలి. వెంటనే ముద్దలాగా మారితే పాకం తయారైందని గ్రహించాలి). అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- బెల్లం పాకం గిన్నెలో రెండు స్పూన్ల నెయ్యి, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వెన్న ఉండలు వేసి బాగా కలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ వెన్న ఉండలు తయారైనట్లే! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారడం ఖాయం! మీరు వెన్న ఉండలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలంటే బియ్యప్పిండి, వెన్నతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
