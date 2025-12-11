టమోటా, కొత్తిమీరతో "బజ్జీలు" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

ETV Bharat / offbeat

Tomato Bonda Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో వేడివేడి పకోడీలు, పునుగులు వంటివి తినడం చాలా మందికి అలవాటు! ఇందులో బజ్జీలు కూడా ఒకటి. వీటిని ఆలూ, మిర్చి​, ఎగ్, వంకాయతో చేస్తుంటారు. కానీ ఎప్పుడూ ఇవి తినాలన్నా బోర్​ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే సూరత్​ స్పెషల్​ టమోటా స్లైస్​ బజ్జీలు. ఇవి పైకి క్రిస్పీగా లోపల స్పైసీగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే అద్దిరిపోతాయి. అంతే కాకుండా ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! ఈ విధంగా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్​ స్నాక్​గా మారుతుంది. వీటిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి టమోటా స్లైస్ బజ్జీలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Tomato Bonda
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమోటాలు - 4
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర - పిడికెడు
  • నిమ్మరసం - కొంచెం
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
Tomato Bonda
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం ఉప్పు వేయాలి. అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చి, పిడికెడు కొత్తిమీర, కొంచెం నిమ్మరసం, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా పేస్ట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు శనగపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఇందులో సరిపడానీళ్లు పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చిటికెడు వంటసోడా వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
Tomato Bonda
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మరోవైపు నాలుగు టమోటాలను తీసుకొని స్లైస్​లుగా కట్​ చేసుకోవాలి. వీటిపై గ్రైండ్ చేసుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్​ను అప్లై చేయాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న టమోటాలను శనగపిండి మిశ్రమంలో ముంచి నూనెలో వేయాలి.
Tomato Bonda
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా కాల్చుకోవాలి. అనంతరం ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి టమోటా స్లైస్ బజ్జీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
Tomato Bonda
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మీరు టమోటా స్లైస్ బజ్జీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే శనగపిండి, టమోటాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

