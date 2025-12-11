టమోటా, కొత్తిమీరతో "బజ్జీలు" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!
వేడివేడి టమోటా స్లైస్ బజ్జీలు - టీ టైమ్కి పర్ఫెక్ట్ స్నాక్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 3:45 PM IST
Tomato Bonda Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్లో వేడివేడి పకోడీలు, పునుగులు వంటివి తినడం చాలా మందికి అలవాటు! ఇందులో బజ్జీలు కూడా ఒకటి. వీటిని ఆలూ, మిర్చి, ఎగ్, వంకాయతో చేస్తుంటారు. కానీ ఎప్పుడూ ఇవి తినాలన్నా బోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే సూరత్ స్పెషల్ టమోటా స్లైస్ బజ్జీలు. ఇవి పైకి క్రిస్పీగా లోపల స్పైసీగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే అద్దిరిపోతాయి. అంతే కాకుండా ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! ఈ విధంగా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారుతుంది. వీటిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి టమోటా స్లైస్ బజ్జీలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - 4
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- ఉప్పు - సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కొత్తిమీర - పిడికెడు
- నిమ్మరసం - కొంచెం
- ఆయిల్ - సరిపడా
- వంటసోడా - చిటికెడు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం ఉప్పు వేయాలి. అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చి, పిడికెడు కొత్తిమీర, కొంచెం నిమ్మరసం, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు శనగపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఇందులో సరిపడానీళ్లు పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చిటికెడు వంటసోడా వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
- మరోవైపు నాలుగు టమోటాలను తీసుకొని స్లైస్లుగా కట్ చేసుకోవాలి. వీటిపై గ్రైండ్ చేసుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్ను అప్లై చేయాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న టమోటాలను శనగపిండి మిశ్రమంలో ముంచి నూనెలో వేయాలి.
- ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా కాల్చుకోవాలి. అనంతరం ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి టమోటా స్లైస్ బజ్జీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- మీరు టమోటా స్లైస్ బజ్జీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే శనగపిండి, టమోటాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
