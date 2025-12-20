అందరికీ తాగునీరు అందుతోందా? - దేశ వ్యాప్తంగా ఏటా 2లక్షల మరణాలకు కారణాలేంటి?
సుప్రీం వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో తెరపైకి తాగు నీటి సమస్య - గణాంకాలు ఎలా ఉన్నాయంటే!
Drinking Water Problem in India : "దేశంలో ఎంతో మందికి తాగునీరు అందక ఇబ్బంది పడుతుంటే మీరు వాటర్ బాటిల్ నాణ్యత బాగోలేదంటూ పిటిషన్ వేస్తారా? తాగునీరు అందని మారుమూల, వెనుకబడిన ప్రాంతాలను సందర్శించి ప్రజలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారో తెలుసుకోండి. ముందు వారి సంగతి చూద్దాం, నీళ్ల బాటిళ్ల నాణ్యత గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం, బాటిల్ నాణ్యతపై పిటిషన్ అనేది మీ "అర్బన్ రిచ్" మనస్తత్వానికి అద్దం పడుతోంది" అంటూ సుప్రీంకోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. మంచినీళ్ల బాటిళ్లకు అంతర్జాతీయ నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించడం లేదంటూ దాఖలైన పిటిషన్ విచారణ సందర్భంగా ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ధర్మాసనం వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో దేశంలో తాగునీటి అంశం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. ప్రజలందరికీ రక్షిత తాగునీరు అందుతోందా? అందరికీ తాగునీరు అందకపోవడానికి కారణాలేంటి? కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి? అనే విషయమై "ఈటీవీ భారత్" ప్రత్యేక కథనం.
దేశంలో నీటి వనరుల నిర్వహణ, తాగు నీటి సరఫరాపై 2018లో నీతి ఆయోగ్ (NITI Aayog) "కాంపోజిట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్" (CWMI) వెల్లడించిన గణాంకాలివీ.
- ప్రపంచ జనాభాలో 17శాతం మంది ఉన్న మన దేశంలో మంచినీటి వనరుల శాతం 4% మాత్రమే.
- భారత దేశ జనాభా 145కోట్లు కాగా, దాదాపు 60కోట్ల మందికి స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందడం లేదు.
- రక్షిత జలాలు అందక ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 2లక్షల మంది మృతి చెందుతున్నారు.
- 1951 జనాభా లెక్కల ప్రకారం తలసరి నీటి లభ్యత 5,000 క్యూబిక్ మీటర్లకంటే ఎక్కువే. కానీ, 2021 లెక్కల ప్రకారం తలసరి నీటి లభ్యత 1,486 క్యూబిక్ మీటర్లుగా నమోదైంది. నీటి కొరత ఉన్న దేశాల్లో తలసరి నీటి లభ్యత 1,700 క్యూబిక్ మీటర్లు కాగా, అంతకంటే తక్కువగా నమోదు కావడం గమనార్హం.
- దేశవ్యాప్తంగా 12 నదీ పరీవాహక ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న 82కోట్ల మందికి తలసరి నీటి లభ్యత 1000 క్యూబిక్ మీటర్లు మాత్రమే అని "ఫాల్కెన్మార్క్ ఇండెక్స్" గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
- నీటి వనరులు కలుషితమయ్యాయని, స్వచ్ఛమైన నీటి సూచికలో 122 దేశాలలో భారతదేశం 120వ స్థానంలో ఉండడం గమనార్హం.
- ఇక 2030 నాటికి ఢిల్లీ, బెంగళూరు సహా 21 ప్రధాన నగరాల్లో భూగర్భ జల నిల్వలు అడుగంటిపోతాయని మరో అంచనా.
దేశంలో కలవరపెడుతున్న తాగునీటి కొరత సమస్యను పరిష్కరించేందుకు "కంపోజిట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్"ను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు నీతి ఆయోగ్ తెలిపింది. ఈ మేరకు జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో తీసుకుంటున్న చర్యలు సహకరిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ 2016-17 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను రాష్ట్రాలకు ర్యాంకులు ఇచ్చింది.
దేశంలో రక్షిత తాగునీటి సరఫరా గణాంకాలు అత్యంత దయనీయంగా ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా 75 శాతం గృహాలకు ఇప్పటికీ తాగునీరు అందడం లేదని, ప్రత్యేకించి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 84 శాతం గృహాలకు (2018 నాటికి) తాగునీటి సరఫరా లేదని CWMI వెల్లడించింది. జీవనదులు ఎన్నో ఉన్నా అందులో 70 శాతం కలుషితమేనని నీటి నాణ్యత ఇండెక్స్ పేర్కొంది.
తాగునీటి వనరులు
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చేతి పంపులు, బావులు, బోర్లు ప్రధాన తాగునీటి వనరులుగా ఉన్నాయి. పట్టణాల్లో పైపుల ద్వారా తాగునీరు సరఫరా అవుతోంది. ఇక 15శాతం పట్టణ గృహాలకు ప్యాకేజీ వాటర్ అందుతోంది. NSS సర్వే ప్రకారం 2023 నాటికి 40శాతం గ్రామీణ గృహాలకు పైపుల ద్వారా తాగునీరు సరఫరా అవుతోంది.
2019లో కేంద్ర జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ చేపట్టిన జల్ జీవన్ మిషన్ (JJM) మెరుగైన ఫలితాలు సాధించింది. తాగునీటి సమస్యను దాదాపు పరిష్కరించే ప్రయత్నం కొనసాగుతోంది.
జల్ జీవన్ మిషన్ (JJM)
ఇంటింటికీ తాగు నీరు అందించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ 2019 ఆగస్టులో జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రారంభించింది. ఆ సంవత్సరంలో దేశవ్యాప్తంగా 3.23 కోట్ల (17%) గ్రామీణ గృహాలకు కుళాయి నీటి కనెక్షన్లు ఉండగా ఆ సంఖ్య 2025 డిసెంబర్ 15 నాటికి సుమారు 12.53 కోట్లకు చేరింది. రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు నివేదించిన ప్రకారం మొత్తం 19.36 కోట్ల గ్రామీణ గృహాల్లో 15.76 కోట్లకు పైగా (81.42%) గృహాలకు కుళాయిల ద్వారా నీరు అందుతోంది. మిగిలిన 3.6కోట్ల గృహాలకు దశల వారీగా నీరు అందుతుంది అని సంబంధిత శాఖ తెలిపింది.
