పంచదార లేకుండానే "ఫ్రూట్ కస్టర్డ్" - రుచి చూస్తే వదలనే వదలరు!
పాలు, పండ్లతో సింపుల్ రెసిపీ - నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 5:03 PM IST
Fruit Custard Recipe in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే వాటిలో ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ ఒకటి! దీనిని పాలు, వివిధ రకాల పండ్లతో తయారు చేస్తారు. అందుకే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే ఫంక్షన్స్తో పాటు వివిధ రోజుల్లో కూడా ఇండ్లలో ప్రిపేర్ చేసి తింటారు. అయితే దీన్ని చేయడానికి పంచదార వాడతారు. కానీ పంచదార లేకుండానే ఇది చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ప్రిపేర్ చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ అనుసరిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ కమ్మని రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కర్ణాటక స్పెషల్ "ముల్బగల్ దోసెలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పాలు - తగినంత
- బెల్లం తురము - అర కప్పు
- దానిమ్మ గింజలు - ఒక కప్పు
- కస్టర్డ్ పౌడర్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాపిల్ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- అరటిపండ్లు - 2
- బ్లాక్ గ్రేప్స్ - అర కప్పు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - కొంచెం
- గ్రీన్ గ్రేప్స్ - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పరిమాణంలో యాపిల్, అరటిపండ్లను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. దానిమ్మ గింజలు వలిచి ఉంచాలి. అదేవిధంగా డ్రైఫ్రూట్స్ను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి. అలాగే మరో చిన్న గిన్నెలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కస్టర్డ్ పౌడర్, కాచి చల్లార్చిన అర కప్పు పాలను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో లీటర్ పాలు పోయాలి. పాలు మరిగిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కస్టర్డ్ పౌడర్ కలిపిన మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- పాలు కొంచెం చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని పక్కకు దించి చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అర కప్పు బెల్లం తురము వేసి కలిపి ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం పాల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి ఓ నిమిషం పాటు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేసి మూత పెట్టాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెను ఫ్రిజ్లో గంటపాటు ఉంచాలి.
- గంట తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఫ్రిజ్లోంచి తీసి ఓసారి కలపాలి. చివరగా కట్ చేసుకున్న ఫ్రూట్స్, డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి మిక్స్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే సూపర్ టేస్టీ ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ రెడీ అయినట్లే! నచ్చితే మీరూ ఇలానే ఓసారి ట్రై చేయండి.
- మీరు ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ను ఎక్కువమ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలు, బెల్లం తురుముతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం చిక్కటి పాలను ఉపయోగిస్తేనే మంచి క్రిమీగా వస్తుంది.
- ఇక్కడ వెనీలా ఫ్లేవర్ కలిగిన కస్టర్డ్ పౌడర్ను తీసుకున్నం. కావాలనుకుంటే మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్ యాజ్ చేయవచ్చు.
- బెల్లం పొడి అనేది మీరు తినే తీపికి అనుగుణంగా తీసుకోవాలి.
హోటల్ స్టైల్ " పల్లీ చట్నీ" - టేస్ట్ అదుర్స్, వారం రోజులు నిల్వ!
నోరూరించే "సేమియా పులిహోర" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే అద్దిరిపోద్ది!