పంచదార లేకుండానే "ఫ్రూట్ కస్టర్డ్" - రుచి చూస్తే వదలనే వదలరు!

పాలు, పండ్లతో సింపుల్​ రెసిపీ - నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!

Fruit Custard
Fruit Custard (Getty Images)
Published : March 30, 2026 at 5:03 PM IST

Fruit Custard Recipe in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే వాటిలో ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ ఒకటి! దీనిని పాలు, వివిధ రకాల పండ్లతో తయారు చేస్తారు. అందుకే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే ఫంక్షన్స్​తో పాటు వివిధ రోజుల్లో కూడా ఇండ్లలో ప్రిపేర్ చేసి తింటారు. అయితే దీన్ని చేయడానికి పంచదార వాడతారు. కానీ పంచదార లేకుండానే ఇది చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ప్రిపేర్ చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ అనుసరిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ కమ్మని రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

Fruit Custard
పాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పాలు - తగినంత
  • బెల్లం తురము - అర కప్పు
  • దానిమ్మ గింజలు - ఒక కప్పు
  • కస్టర్డ్​ పౌడర్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాపిల్​ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • అరటిపండ్లు - 2
  • బ్లాక్ గ్రేప్స్ - అర కప్పు
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - కొంచెం
  • గ్రీన్ గ్రేప్స్ - అర కప్పు
Fruit Custard
పండ్లు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పరిమాణంలో యాపిల్, అరటిపండ్లను ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. దానిమ్మ గింజలు వలిచి ఉంచాలి. అదేవిధంగా డ్రైఫ్రూట్స్​ను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి. అలాగే మరో చిన్న గిన్నెలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కస్టర్డ్ పౌడర్​, కాచి చల్లార్చిన అర కప్పు పాలను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో లీటర్ పాలు పోయాలి. పాలు మరిగిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కస్టర్డ్​ పౌడర్ కలిపిన మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • పాలు కొంచెం చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కడాయిని పక్కకు దించి చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అర కప్పు బెల్లం తురము వేసి కలిపి ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Fruit Custard
బెల్లం (Getty Images)
  • అనంతరం పాల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి ఓ నిమిషం పాటు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేసి మూత పెట్టాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెను ఫ్రిజ్​లో గంటపాటు ఉంచాలి.
  • గంట తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఫ్రిజ్​లోంచి తీసి ఓసారి కలపాలి. చివరగా కట్​ చేసుకున్న ఫ్రూట్స్​, డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి మిక్స్​ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Fruit Custard
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • అంతే సూపర్​ టేస్టీ ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ రెడీ అయినట్లే! నచ్చితే మీరూ ఇలానే ఓసారి ట్రై చేయండి.
  • మీరు ఫ్రూట్ కస్టర్డ్​ను ఎక్కువమ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలు, బెల్లం తురుముతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం చిక్కటి పాలను ఉపయోగిస్తేనే మంచి క్రిమీగా వస్తుంది.
  • ఇక్కడ వెనీలా ఫ్లేవర్​ కలిగిన కస్టర్డ్ పౌడర్​ను​ తీసుకున్నం. కావాలనుకుంటే మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్​ యాజ్​ చేయవచ్చు.
  • బెల్లం పొడి అనేది మీరు తినే తీపికి అనుగుణంగా తీసుకోవాలి.

