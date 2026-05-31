ఎప్పుడైనా "అప్ఘానిస్థాన్ చికెన్ కర్రీ" రుచి చూశారా? - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

అప్ఘానిస్థాన్ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "చికెన్ కర్రీ" - ఇలా వండితే ఇంటిల్లిపాదీకి పండగే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 1:40 PM IST
Afghanistan Chicken Curry Recipe : సండే వస్తే చాలు చాలా మంది విందులోకి బిర్యానీయో, చికెన్ కర్రీయో లేనిదే భోజనం కానివ్వరు. ఇక నాన్వెజ్ లవర్స్ అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే, ప్రతి సండే ఒకటే తరహాలో చికెన్ కర్రీ తిని బోర్ కొట్టిందా? సరికొత్త టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, అప్ఘానిస్థాన్ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "చికెన్ కర్రీ".
ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే దానికన్నా మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, దీన్ని రెడీ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఇంట్లో వారు ఒక్కసారి రుచి చూశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసిపెట్టమని అడుగుతారు! ఈ కర్రీ అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఫ్రైడ్ రైస్, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నయా స్టైల్ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కేజీ - చికెన్
- ఒక కప్పు - పెరుగు
- అర కప్పు - ఫ్రెష్ క్రీమ్
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- పది - బాదం
- పదిహేను - జీడిపప్పులు
- నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నిమ్మరసం
- ఒకటిన్నర స్పూన్లు - మిరియాలపొడి
- ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
- అర స్పూన్ - గరంమసాలా
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - కసూరీ మేతి
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - వెన్న
- రెండున్నర టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ కొత్తరకం చికెన్ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో వేడినీళ్లు తీసుకుని అందులో బాదం, జీడిపప్పులను వేసి పావుగంట పాటు నానబెట్టాలి.
- ఆలోపు చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి. అలాగే, జీలకర్ర పొడి, మిరియాలపొడిని సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి, పెరుగు, ఫ్రెష్ క్రీమ్, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసుకోవాలి.
- అలాగే, నానబెట్టిన బాదం, జీడిపప్పులను కూడా వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్లో గ్రైండ్ చేసిన జీడిపప్పులు-బాదం మిశ్రమం, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న జీలకర్రపొడి, మిరియాల పొడి వేసుకుని అవన్నీ చికెన్ ముక్కలకు మంచిగా పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో రెండు గంటలపాటు ఉంచాలి. మీకు ఒకవేళ టైమ్ ఉంటే రాత్రంతా ఉంచితే రుచి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కర్రీకి సరిపోయే పాన్ లేదా కడాయిని ఉంచి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన చికెన్ను వేసి మీడయం ఫ్లేమ్లో మూతపెట్టి ఉడకనివ్వాలి.
- పది నిమిషాలకు చికెన్ నుంచి నీరు బయటకు వస్తుంది. అప్పుడు మంటను పెంచి ఒకసారి గరిటెతో కర్రీని కలియబెట్టాలి.
- తర్వాత మళ్లీ మంటను తగ్గించి చికెన్ బాగా మెత్తగా అయ్యే వరకూ ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడకడానికి 20 నుంచి 25 నిమిషాల వరకు సమయం పట్టొచ్చు.
- ఆవిధంగా చికెన్ ఉడికిందనుకున్నాక చివర్లో వెన్న యాడ్ చేసుకుని కలిపి మరో నిమిషం మగ్గనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించేసి ఉల్లి స్లైసులు, నిమ్మ ముక్కలతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త రుచితో నోరూరించే "అఫ్ఘానిస్థాన్ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా చికెన్ కూర చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ టేస్ట్ అంటూ ఫిదా అవుతారు!
