ETV Bharat / offbeat

ఎండల్లోనూ మంచి దిగుబడినిచ్చే "మొక్కలు" ఇవే - ఇంటికి చల్లదనం కూడా!

సమ్మర్​లో సాగుకు అనుకూలమైన మొక్కలివే - తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దిగుబడి!

Summer Growing Plants
Summer Growing Plants (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Summer Growing Plants : ప్రస్తుతం చాలా మందికి గార్డెనింగ్ ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది. చాలా మంది మొక్కలు పెంచాలనే అభిరుచితో ఇంట్లో ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం లేకపోయినా బాల్కనీలోనో, టెర్రస్ మీదనో రకరకాల ప్లాంట్స్​ పెంచుతుంటారు. మరికొందరు మాత్రం మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి, ఇంటి అవసరాల కోసం వివిధ రకాల కూరగాయలు, పూల మొక్కలను సాగు చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా నగరాల్లో ఉండేవాళ్లు టెర్రస్ గార్డెనింగ్​(మిద్దె పంట) చేపడుతుంటారు. అయితే, ప్రస్తుతం సమ్మర్ సీజన్ నడుస్తుండడంతో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఎన్నడూలేనంతగా పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీలు దాటేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే వేసవిలో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న మొక్కలు పెరగడం కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ, మీకు తెలుసా? ఎండవేడిని తట్టుకుని పెరిగే మొక్కలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి! అవి మంచి దిగుబడిని ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంటికి చల్లదనాన్నీ అందిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, ఆ మొక్కలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బెండకాయ :

బెండకాయల సాగుకు ఎండ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత దిగుబడినిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి విత్తనాలు నాటిన 45 నుంచి 60 రోజుల్లోపే కాపునకు వచ్చేస్తాయి. బెండ విత్తనాలు నాటడానికి కనీసం అడుగు లోతు ఉండే కుండీలు లేదా గ్రో బ్యాగుల్ని ఎంచుకుని 12 అంగుళాల లోతులో మాత్రమే విత్తనాలు వేయాలని చెబుతున్నారు. రోజూ కనీసం ఆరు గంటలైనా మొక్కపై నేరుగా ఎండ పడేలా చూసుకోవాలి. అలాగే, డైలీ క్రమం తప్పకుండా వాటర్ పోయాలి. రెండు వారాలకోసారి వర్మీ కంపోస్ట్, వేపపిండి కలిపి మొక్క మొదళ్లలో ఎరువుగా వేస్తే మంచి దిగుబడి వస్తుందంటున్నారు.

Summer Growing Plants
బెండకాయ (Getty Images)

పచ్చిమిరప :

వేసవిలో సాగుకు అనుకూలమైన పంటల్లో మిరప కూడా ఒకటి. ఇది తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దిగుబడినిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. పచ్చిమిర్చి పెంపకం కూడా ఈజీనే. ఇవి పెద్ద కంటైనర్ల నుంచి చిన్న కుండీల్లోనూ సులువుగా పెరుగుతాయి. ఎందులో పెంచినా వీటికి వాటర్ తక్కువ పెట్టాలని గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే నీళ్లు ఎక్కువైతే పూత రాలిపోతుంది. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు మట్టిలో తేమ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలని చెబుతున్నారు. మూడు వారాలకు ఓసారి కంపోస్ట్​లో కట్టెల బూడిద, అరటి తొక్కల్ని కలిపి మిర్చి మొక్కల మొదళ్లలో మల్చింగ్ చేయాలి. ఫలితంగా మొక్కకు కావాల్సినంత పొటాషియం అంది దిగుబడి పెరుగుతుందంటున్నారు.

సమ్మర్​లో కూడా "మొక్కలు" తాజాగా ఉండాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

Summer Growing Plants
కాకర (Getty Images)

కాకరకాయ :

తీగ జాతికి చెందిన కాకరకాయ వేసవి ఉష్ణోగ్రతలకు బాగా పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, కాకర తీగలు టెర్రస్‌ అంతా అల్లుకుంటే మిగతా మొక్కలకీ నీడ దొరుకుతుంది. కాకర సాగుకు కాస్త పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే డ్రమ్ములు, బ్యాగులు యూజ్ చేసినట్లయితే తీగ మొదట్లో బలం పెరిగి, పాదు బాగా అల్లుకుంటుందని చెబుతున్నారు. మిగతా మొక్కలతో పోలిస్తే ఈ మొక్కలకు రెండు వారాలకోసారి మల్చింగ్‌ చేస్తుండాలి. దీనివల్ల మట్టిలో ఎక్కువరోజులు తేమ ఉండి కాకర సాగు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందంటున్నారు.

Summer Growing Plants
పాలకూర (Getty Images)

ఆకుకూరలు :

ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా త్వరగా పెరిగే వాటిల్లో ఆకుకూరలు ముందు వరుసలో ఉంటాయి. ఇవి విత్తినాలు వేసిన 20 నుంచి 25 రోజుల్లోనే కోతకు వచేస్తాయి. తోటకూర, పాలకూర, బచ్చలి వంటి రకాలయితే ఈ సమ్మర్​లోనూ బాగా పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. లోతు తక్కువ, వెడల్పు ఎక్కువ ఉండే ట్రేలూ, గ్రో బ్యాగులూ ఆకుకూరల సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటాయంటున్నారు. వీటి విత్తనాలు నాటేముందు మట్టిలో పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవడం అవసరమంటున్నారు. డైలీ రెండుసార్లు వాటర్ పోయాలి. ముఖ్యంగా ఈ ఎండాకాలంలో ఏ మొక్కల్ని పెంచినా తేమ ఎక్కువ రోజులు ఉండేలా జాగ్రత పడాలని సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం మట్టిలో కాస్త కొబ్బరిపొట్టు కలిపి మల్చింగ్‌ చేస్తుండాలి. అప్పుడే మొక్కలు పచ్చగా, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతూ మంచి దిగుబడినిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్నారా? - ఈ మొక్కలు పెంచుకుంటే ఇల్లు చల్లగా - ఏసీలు, కూలర్లు అవసరమే లేదు!

పారేసిన కొబ్బరి పీచుతో మొక్కల కుండీలు- వివిధ రకాల ఆకారాల్లో అందుబాటులో- వైద్యురాలి వినూత్న ఆలోచన

TAGGED:

SUMMER PLANTS
SUMMER TIPS FOR TERRACE GARDENING
GUIDE TO TERRACE GARDENING
సమ్మర్​లో పెంచదగిన మొక్కలు
SUMMER GROWING PLANTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.