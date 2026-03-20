సమ్మర్ స్పెషల్ "పుచ్చకాయ జ్యూస్" - మండుటెండల్లో కూల్​ కూల్​గా!

పుచ్చకాయను నేరుగా తింటున్నారా? - ఇలా ఓసారి జ్యూస్ ట్రై చేయండి!

Watermelon Juice (Getty Images)
Puchakaya Juice in Telugu : వేసవి ప్రారంభంలోనే ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మెజార్టీ పీపుల్​ ఎండ, ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి జ్యూస్​లు, పండ్లు తీసుకుంటారు. ఇందులో పుచ్చకాయ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. దీన్ని ముక్కలుగా తిన్నా, జ్యూస్ చేసి తాగినా కడుపులో చల్లగా ఉండి శరీరానికి ఎంతో హాయినిస్తుంది. అయితే చాలా మంది పర్ఫెక్ట్​ టేస్ట్​తో పుచ్చకాయ జ్యూస్ చేయడం రావట్లేదని మదనపడుతుంటారు.

దీంతో వాటర్​ మెలన్ తెచ్చుకున్నప్పుడు కట్ చేసి ముక్కలుగా తింటారు. అలాంటి వారికోసం ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునేలా పుచ్చకాయ జ్యూస్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే జ్యూస్ సెంటర్​ని మించిన​ టేస్ట్​తో అద్భుతంగా వస్తుంది! అంతేకాకుండా ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వద్దనకుండా రెండు మూడు గ్లాసులైనా ఇష్టంగా తాగుతారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ జ్యూస్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పుచ్చకాయ - 1
  • బాదం - 10
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 10
  • సబ్జా గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - 3 కప్పులు
  • రోజ్ సిరప్ - 4 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :

  • ఈ జ్యూసీ రెసిపీ కోసం ఓ చిన్న కప్పులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సబ్జా గింజలు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా 10 బాదం, 10 జీడిపప్పు పలుకులను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా ఒక పుచ్చకాయను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటి తొక్కలను తీసేసి గింజలను తొలగించి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇందులోంచి కొన్ని ముక్కలను తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే మూడు కప్పుల కాచి చల్లార్చిన పాలు, నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు యాడ్ చేయాలి.
  • అలాగే తరిగి ఉంచిన బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు, తీసి పెట్టుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన నాలుగు టీ స్పూన్ల రోజ్​ సిరప్​ యాడ్ చేసి మరోసారి కలపాలి.
  • అంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుచ్చకాయ జ్యూస్​ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • మరి ఆలస్యమెందుకు మీరూ ఈ విధంగా ఇంట్లో ఇలా పుచ్చకాయ జ్యూస్​ ప్రిపేర్ చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ దీన్ని తాగుతూ సరికొత్త టేస్ట్​ని ఎంజాయ్ చేస్తారు.

