సమ్మర్ స్పెషల్ "పుచ్చకాయ జ్యూస్" - మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా!
పుచ్చకాయను నేరుగా తింటున్నారా? - ఇలా ఓసారి జ్యూస్ ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 5:08 PM IST
Puchakaya Juice in Telugu : వేసవి ప్రారంభంలోనే ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఎండ, ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి జ్యూస్లు, పండ్లు తీసుకుంటారు. ఇందులో పుచ్చకాయ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. దీన్ని ముక్కలుగా తిన్నా, జ్యూస్ చేసి తాగినా కడుపులో చల్లగా ఉండి శరీరానికి ఎంతో హాయినిస్తుంది. అయితే చాలా మంది పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో పుచ్చకాయ జ్యూస్ చేయడం రావట్లేదని మదనపడుతుంటారు.
దీంతో వాటర్ మెలన్ తెచ్చుకున్నప్పుడు కట్ చేసి ముక్కలుగా తింటారు. అలాంటి వారికోసం ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునేలా పుచ్చకాయ జ్యూస్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే జ్యూస్ సెంటర్ని మించిన టేస్ట్తో అద్భుతంగా వస్తుంది! అంతేకాకుండా ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వద్దనకుండా రెండు మూడు గ్లాసులైనా ఇష్టంగా తాగుతారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ జ్యూస్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుచ్చకాయ - 1
- బాదం - 10
- జీడిపప్పు పలుకులు - 10
- సబ్జా గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - 3 కప్పులు
- రోజ్ సిరప్ - 4 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ జ్యూసీ రెసిపీ కోసం ఓ చిన్న కప్పులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సబ్జా గింజలు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా 10 బాదం, 10 జీడిపప్పు పలుకులను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా ఒక పుచ్చకాయను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటి తొక్కలను తీసేసి గింజలను తొలగించి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇందులోంచి కొన్ని ముక్కలను తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే మూడు కప్పుల కాచి చల్లార్చిన పాలు, నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు యాడ్ చేయాలి.
- అలాగే తరిగి ఉంచిన బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు, తీసి పెట్టుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన నాలుగు టీ స్పూన్ల రోజ్ సిరప్ యాడ్ చేసి మరోసారి కలపాలి.
- అంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుచ్చకాయ జ్యూస్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మరి ఆలస్యమెందుకు మీరూ ఈ విధంగా ఇంట్లో ఇలా పుచ్చకాయ జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ దీన్ని తాగుతూ సరికొత్త టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు.
